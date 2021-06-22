在蘭嶼「飛魚祭」時可看到家家戶戶在屋外曬魚。（本報系資料照片）

小滿後，天氣逐漸由暖變熱，標誌著炎夏登場。降雨也逐漸增多，此時，台灣 正進入梅雨季節。

立夏、小滿季節，在台灣東北部也正是飛魚產季。飛魚是台灣東海岸黑潮帶的主要魚類之一。大多數人所熟知，蘭嶼的達悟族人每年從二月下旬到十月舉行「飛魚祭」，並把飛魚曬成魚乾保存，形成與飛魚關係密切的「飛魚文化」。但在台灣東北部，從基隆至蘇澳、彭佳嶼之間的海域，此時也正是飛魚活躍的季節，卻較少人提及。

我小時候住在北部濱海公路旁邊的水湳洞，梅雨季節來臨前，偶爾會跟著父親到水湳洞漁港買魚。到漁港買魚是件大事，父親會特別專注聽氣象報告，只挑晴天去。買魚前一天晚上，他會先問有誰要跟班，想跟班的人得早早睡，因為清晨四、五點天未亮就得出門，我們得趕在漁船回港前到達漁港。從我家到漁港，走路約三十到四十分鐘，其實不遠，但到漁港買魚仿如一種儀式，非得鄭重其事不可。

我們到漁港，只提一個菜籃子，並非大肆採購。出門時，天未亮，萬籟俱寂的夜空中，皎潔月色，繁星點點，映照遠處海上漁船捕魚燈火，美得令人忘我。來到漁港，海浪輕拍沿岸的聲響如序曲，一艘艘漁船進港的馬達如鼓聲，叮叮咚咚將大地敲醒；太陽瞬間從海面升起，晨曦射向基隆山頭，把整座山染成金黃；接著是漁夫在船上的吆喝聲，把繩索拋向岸邊，漁船靠岸後，漁夫即迅速搬下一簍簍的魚貨，飛魚、白帶魚、小卷……應有盡有。卸下的魚貨，有些現場拍賣，有的要送到市場，小小的港灣頓時熱鬧喧囂起來。如今回想，父親當時想教給我們的，除了要我們了解各行各業辛苦的生存方式，也要我們體會在暗黑中依然處處潛藏著美好景致。

小時候我們稱飛魚為「飛烏」（台語發音）。為什麼叫飛烏呢？飛魚的胸鰭有如一雙翅膀，超出體長一半，當整群躍出海面時，彷如群鳥飛翔。另外，牠長得像烏魚。飛魚跟烏魚一樣，都是季節性的洄游魚類，每年在固定的時節游到台灣，為台灣東西兩岸帶來獨特的美食。

棲息在大陸沿海海域的烏魚，每年冬季隨北方的「親潮」（註1）南下，經過台灣海峽到台灣西南沿海產卵，再沿著西海岸南下，到鵝鑾鼻附近開始逆流北返，回到大陸。飛魚則每年春、夏之際隨南方的「黑潮」（註2）北上，進入台灣東部海域，五月至九月會在基隆外海產卵。

飛魚的卵團有黏絲，常附著於海中的海草上。小時候，母親從市場買回來的飛魚卵，經常是一團團黏附在整串的海草上，要烹煮時，母親才輕輕將其從海草上撥離。飛魚卵粒粒分明，咬在口中劈啪響，我總覺得它口感粗糙，難與烏魚子比擬。但聽說在台灣加工生產的飛魚卵，名為「黃金卵」，品質優良，外銷到日本 ，頗受歡迎。當年飛魚價格便宜，但刺多，母親怕我們噎到，用醋把魚熬到魚骨軟酥後再加糖，上桌前搭配蒜苗翻炒，「糖醋飛魚」是母親的拿手家常菜。

我嫁到彰化以後，才學會烏魚子的料理。三日下廚房，洗手作羹湯，第一次面對整片烏魚子，真不知道該如何處理。祖母拿來一罐米酒，輕聲細語對我說：「來，倒出一湯匙，把烏魚子全身抹一抹，放在淺盤中，讓它靜置幾分鐘，再把外膜去掉，淋過米酒的魚子不會那麼乾，容易去膜，魚子也會微醞淺淺的酒香。」又說：「來！把平底鍋燒熱，不用放油，關小火，藉著鍋子的熱氣，把烏魚子溫熱到透明，可別烤到熟透，那就失去了魚子的濃香。」我看著祖母把脫了外膜的魚子擺入鍋內，很快翻個面，我在旁邊切著蒜白和蘿蔔，沒幾分鐘，祖母就已經把烏魚子烤好。我是夫家的長孫媳，祖母特別疼我，深怕我一進廚房就被考倒，便悄悄地站在我身旁，傳授她烤烏魚子的獨家祕方。她把心中的喜悅，毫不掩飾地呈現在慈藹微笑的臉上。

婚前，我不熟悉烏魚，甚至懷疑自己是否曾經吃過烏魚。寒天吃烏魚，是彰化婆家的傳統。每年烏魚初上市，就算價格昂貴，祖母也會買回來讓全家人進補。冬至前後是台灣西南海岸烏魚捕獲量最豐盛的時節，俗話說「冬節（冬至台語發音）食烏正當時」，此時的烏魚肉質肥美，魚卵也最為渾圓飽滿。烏魚膘、烏魚胗、烏魚子，常被稱為「烏魚三寶」，價格比魚肉還好，在市場上都是分開賣的。烏魚膘是雄烏魚的精囊，營養豐富；魚胗則是烏魚的胃囊，跟烏魚子一樣，都是上等食材，烏魚子更堪稱是魚卵中的極品。

在台灣北部時，我沒看過魚販賣烏魚膘。有一天，祖母從市場回來，從菜籃取出一串白色的怪東西，看起來像一團肥油，我納悶問，那是什麼？祖母說：「這烏魚膘煮湯很滋補呀！」祖母先將熱鍋下油，爆香大蒜及蒜苗，將魚膘兩面煎黃，再添入酒及水，燒煮到水滾，略加調味料，就是一道鮮美的「烏魚膘湯」。

年節時我回彰化，喜歡到鹿港閒逛，在古意盎然的閩南院落廣場，偶爾會看到某些人家曬烏魚子，質細如玉，透著金黃光澤的魚子，平舖在竹篩中，迎著寒風，曝曬在陽光下，是鹿港街道最迷人的風景。

滿漢全席和山珍海味，固然令人嚮往；路邊攤和家常菜，亦有獨特的風格。飛魚與烏魚是季節流動的饗宴，像一枝彩筆，描繪著大海圖騰，也為我留下婚前、婚後生活的片段。儘管時光流逝，儘管我與父親和祖母已是天上人間兩相隔，但美好的記憶，卻恆常鐫刻在心底，永不磨滅。

註1：親潮：又稱為千島群島寒流，是一股北太平洋亞寒帶的循環洋流，自北極海逆時鐘方向向南經由白令海流往西北太平洋，在日本東部海域與黑潮會合，形成北太平洋洋流。

註2：黑潮：又稱日本暖流，是太平洋洋流的一環。自菲律賓開始，穿過台灣東部海域，沿著日本往東北向流，在與親潮相遇後，匯入東向的北太平洋洋流。黑潮得名於其較其他正常海水的顏色深。

（寄自內華達州 ）