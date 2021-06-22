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拒絕亞裔記者採訪

（5月&6月徵文：亞裔之聲）王美

1996年，美國華盛頓州眾議員駱家輝（Gary Locke）宣布競選華盛頓州州長，立時引起各方關注，因為他很有可能成為全美首位華裔州長。當時我是台灣一家電視公司駐美特派員，對這個大新聞自然要親自前往採訪。

我帶著攝影記者及器材飛抵西雅圖後，立即轉往駱家輝競選總部，怎麼也沒想到，我在媒體報到處申請採訪時竟然遭到拒絕。

「請問您拒絕的理由是什麼？」

女性白人承辦人沒有答話。

我再問一次，她仍然不搭腔。她為華裔工作，卻拒絕華裔媒體採訪她老闆，讓人很不解。

「妳既然說不出理由，那麼是因為歧視囉？」

沒料到「歧視」兩個字具有無比威力，一發出就擊中她的要害。

「請你不要用這個字眼。」她著急了， 語氣也軟了下來，馬上就發給我採訪證了。

很顯然，種族歧視行為是不被允許的，但有些人卻硬要做。                                                                                                                                      

後來駱家輝以高達58%的得票率當選華盛頓州第二十一任州長，也是全美首位華裔州長。之後他又被任命為聯邦商務部長、美國駐中國大使等要職。身為華裔的他，一生受到的歧視肯定不少，都需靠自己克服，並誠懇任事努力不懈，終能獲得認可。

要在膚色、語言、文化不同的異地求學、工作或落戶，都不是容易事，身為華裔，誰沒被調侃過、欺負過、罵幾句過？被罵「滾回你的國家去！」應該是最家常便飯的。我們年長的多半選擇忍氣吞聲，求個息事寧人，但看到孩子們純潔的心靈被傷害霸凌，真無比痛心！

大女兒剛出校門時，進入了一家老字號的科技公司工作。她充滿進取想施展抱負，而能說流利中文更是協助公司打入龐大中國市場的得力人選，因此頗受高層重用，成為公司最年輕的亞裔工程師。一次她跟高層開完會走過一位資深白人女職員的桌旁，居然聽到這位女職員罵了她一聲「花瓶」，大女兒很震驚，但她不肯忍，她走回去列舉自己的學經歷及在公司擔任的職務，堅持要對方道歉，收回不當言語。

小女兒提早進大學念「Early Entrance 」也就是俗稱的「小大學生班」時，一篇英文作文大概是寫得不錯，老師發回作文時寫了一句評語：「妳是從哪兒抄來的？」小女兒回到家後很委屈地拿給我看。我告訴她，明天去跟老師說，是你自己寫的。第二天她自己去跟老師說，老師接受了她的聲明，也道歉了，在往後的作文評語都寫著：Very good. Pleased to have you！

平等與尊重，對亞裔而言現階段還是得努力爭取，但願亞裔被認可、受平等對待這個目標不再遙遠。（寄自加州）

華裔 種族歧視 亞裔

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