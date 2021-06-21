梁啟超。（本報系資料照片）

清末民初以來的知識分子，論文章之豐盛及影響力之巨大，恐無過於梁啟超者。僅《飲冰室合集》就有四十冊，一百四十九卷，一千四百萬字。

戊戌政變後，梁啟超避難日本橫濱，辦《新民叢報》，從光緒二十八年到三十二年（1902-1906），以「中國 之新民」為筆名，在《新民叢報》上發表二十篇〈新民說〉，呼籲中國人民要自覺，要從帝國時代「皇帝的臣民」，轉化為「現代國家之國民」，並講述現代國民所應有的條件和準則，對當時的中國發生極大的「啟蒙作用」，連在湖南鄉下的少年毛澤東都抄寫傳讀。論者認為，文章鼓動的風潮，替孫中山的革命開了路。

不過以梁啟超的單篇文章來說，有兩篇流傳後代，尤令世人難忘。一是在婚禮上致詞，痛責新郎徐志摩和新娘陸小曼有虧倫常，應深自悔悟，使兩人無地自容；一是發表〈異哉所謂國體問題者〉的評論文章，引起全國反對浪潮，使袁世凱「洪憲稱帝」的夢想破滅。

1918年，徐志摩經其前妻張幼儀的哥哥張君勱的介紹，成為梁啟超的入室弟子。徐聰慧，甚得梁器重，自英留學返國，助師處理英文文牘事宜，亦頗得力。

徐志摩與張幼儀離婚，追求林徽因未遂，與另一名媛陸小曼結婚，而陸則是「停夫再嫁」，與當時的社風輿情，頗有違逆。他們懇請梁啟超作證婚人，胡適作介紹人，希望借重這兩位大名士的聲望，以平息社會議論。不料在證婚席上，梁啟超厲聲指責新郎和新娘行為不檢，要痛切悔改，重新做人。這樣的證婚詞史上少見。

徐志摩和陸小曼的婚禮是1926年10月3日在北平「六國飯店」舉行，梁啟超的證婚詞是這樣說的：

志摩、小曼，你們兩個都是過來人，我在這裡提一個希望，希望你們萬勿再做一次過來人。婚姻是人生的大事，萬萬不可視作兒戲。現時青年，口口聲聲標榜愛情，試問，愛情又是何物？這在未婚男女之間猶有可說，而有室之人，有夫之婦，侈談愛情，便是逾矩了。試問你們為了自身的所謂幸福，棄了前夫前妻，何曾為他們的幸福著想？

古聖有言：己所不欲，勿施於人，此話當不屬封建思想吧，建築在他人痛苦之上的幸福，有甚麼榮耀，有甚麼光彩？

徐志摩，你這個人性情浮躁，所以在學問方面沒有成就；你這個人用情不專，以至於離婚再娶。小曼！你要認真做人，你要盡婦道之職。你今後不可以妨害徐志摩的事業……你們兩人都是過來人，離過婚又重新結婚，都是用情不專。以後要痛自悔悟，重新做人！願你們這是最後一次結婚！

身為新人的徐志摩、陸小曼自是羞愧難當，而賓客們也是驚愕不已。證婚詞講完後，禮堂裡鴉雀無聲，過了好一會兒大家才清醒過來。生性秉正的梁啟超，有率真如此者。

說了這些重話，梁啟超好像還沒「消氣」，又寫信給他在美國 讀書的子女重述此事：

孩子們：

我昨天做了一件極不願意做之事——去替徐志摩證婚，他的新婦是王受慶夫人，與志摩戀愛上才和受慶離婚，實在是不道德之極。我屢次告誡志摩而無效，胡適之、張彭春苦苦為他說情，到底以姑息志摩之故，卒徇其請。我在禮堂演說一篇訓詞，大大教訓一番，新人及滿堂賓客，無一不失色，此恐是中外古今所未聞之婚禮矣！今把訓詞稿子寄給你們一看。青年為感情衝動不能節制，任意決破禮防的羅網，其實乃是自投苦惱的羅網，真是可痛，真是可憐。徐志摩這個人，其實聰明，我愛他不過。此次看著他陷於滅頂，還想救他出來，我也有一番苦心。老朋友們對於他這番舉動，無不深惡痛絕，我想他若從此見擯於社會，固然自作自受，無可怨恨。但覺得這個人太可惜了，或者竟弄到自殺。我又看著他找得這樣一個人做伴侶，怕他將來苦痛更無限，所以想對於那個人當頭一棒，盼望他能有覺悟（但恐甚難），免得將來把志摩弄死，但恐不過是我極癡的婆心便了。

品性上不曾經過嚴格的訓練，真是可怕。我因昨日的感觸專寫這一封信給思成、徽音、思忠們看看。

民15年十月四日 爹爹

梁啟超的觀察似乎不錯，徐志摩和陸小曼的婚姻並不幸福。陸不知持家，用錢上有失輕重，後來還吸食鴉片。徐志摩為了多賺錢，不得不兼差，他最後不幸遇上空難，可能與各處奔波不無關係。唯徐逝世後，小曼曾獨力編成《志摩全集》，為後來十卷本的《徐志摩全集》奠立基礎。

梁啟超信中提到陸小曼的前夫王受慶是王賡的字。王的家世很好，他1911年畢業於清華大學，同年赴美留學，讀過密西根、哥倫比亞和普林斯頓三個大學，最後畢業於西點軍校。1918年回國，在外交和國防部門服務，1920年與陸小曼結婚，王做事認真，陸喜愛交際，生活並不協調。王賡與徐志摩原為好友，王忙於公務，託徐志摩多陪陸小曼，終至演成婚變。徐、陸結婚那天，王賡還派人送了賀禮。1947年政府任命王賡為駐美軍事代表團團員，赴任途中病故於開羅。

梁啟超另一篇言論〈異哉所謂國體問題者〉，雖然流傳沒有「證婚詞」來得廣，但它關乎國家的命運，算得上是「歷史文獻」，應該更受到重視。

共和肇始，革命黨人為求國家統一，孫中山讓臨時大總統職位予袁世凱，袁卻唆使楊度等六人組「籌安會」，指中國不適合共和國體，應實行君主立憲，並在報章上頻頻發表文章鼓吹。楊度在《君憲救國論》中說：

中國人程度低，共和決不能立憲，只有君主才能立憲。與其共和而專制，不如立憲而行君主。且共和國選舉總統時容易發生變亂，國家永無安寧之日。計唯有易大總統為君主，使一國元首立於絕對不可競爭之地位，庶幾足以止亂。

他並稱袁世凱為「當時全民有權威有聲望之人，未有敢冒言其非者」。

民國將改元「洪憲」，袁世凱登基大典都準備好了。為了杜悠悠眾口，當局更加緊箝制言論，支持共和的報紙均遭到鎮壓，但1915年8月20日上海《大中華月刊》發表梁啟超的文章〈異哉所謂國體問題者〉，力言更改國體之危險。而全國性重要報紙如《申報》、《時事報》等也迅速轉載。

梁啟超指出，他從前致力變法維新，就是追求「君主立憲」，所以無愛於共和國體。可是今天共和已成，若驟然再予改變，恐導致動亂，有亡國之可能。

〈國體〉全文九千七百三十七字，他諄諄告誡的那段話是這樣說的：

夫國體本無絕對之美，而惟以已成之事實為其成立存在之根原；欲憑學理為主奴而施人為的取捨於其間，寧非天下絕癡妄之事？僅癡妄猶未足為深病也；惟於國體挾一愛憎之見，而以人為的造成事實，以求與其愛憎相應，則利害之中於國家將無已時。故鄙人生平持論，無論何種國體，皆非所反對；惟在現行國體之下，而思以言論鼓吹他種國體，則無論何時皆反對之。昔吾對於在君主國體之下而鼓吹共和者嘗施反對矣，吾前後關於此事之辯論，殆不下二十萬言，直至辛亥（宣統三年，1911年）革命既起，吾于其年九月猶著一小冊，題曰新中國建設問題，為最後維持舊國體之商榷。吾果何愛於其時之皇室者，彼皇室之僇辱我豈猶未極？苟微革命，吾至今猶為海外之僇民耳。後以當時皇室政治種種予人以絕望，吾非童騃，吾非聾聵，何至漫無感覺？顧乃冒天下之大不韙，思為彼亡垂絕之命，豈有他哉？以為若在當時現行國體之下，而國民合群策群力以圖政治之改革，則希望之遂或尚有其期；舊國體一經破壞，而新國體未為人民所安習，則當驟然蛻變之數年間，其危險苦痛將不可思議。不幸則亡國恆於斯，即幸而不亡，而緣此沮政治改革之進行，則國家所蒙損失，其何由可贖？嗚呼！前事豈復忍道。

梁啟超的文章鼓動人心民氣，他的學生蔡鍔在雲南首先組成討袁的「護國軍」，其他各省也紛紛獨立，逼得袁世凱不得不取消稱帝的念頭，於1916年6月6日羞憤以終。

據說，袁世凱知道梁啟超寫「國體」這篇文章，曾著親信謁梁，贈以巨金，希望他不要發表，為梁拒絕。如果梁啟超收了那筆錢，擱下這篇文章，也許中國的近代史要重寫，而梁啟超個人的歷史地位也將是另一個樣子。

什麼叫「人品考驗」，什麼叫「關鍵時刻」，這就是。

梁啟超懍然以對袁世凱的威脅利誘，是對國家人民的「忠」；忍痛以對徐志摩的師生情誼，是對倫理綱常的「誠」。有此忠誠，乃有斯人。

梁啟超生於1873年，歿於1929年，五十六歲「英年早逝」，葬於現今北京 植物園的一角，當年屬偏僻之地，故未受紅衛兵破壞。梁啟超與夫人李蕙仙合葬，墓由黃土色花崗石雕築而成，墓前豎立著凸字型墓碑，碑陽鑴刻「先考任公府君暨先妣李太夫人墓」，碑陰鑴刻「中華民國二十三年十月男思成、思達、思忠、思永、思禮，女思順、思莊、思懿、思寧，媳林徽音、李福曼，孫女任孫敬立」。

2000年隆冬，筆者隨同友人到北京，在梁啟超長孫、梁思成、林徽音獨子梁從誡導引下，謁梁啟超墓，大家恭恭敬敬地行了三鞠躬禮。