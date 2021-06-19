「媽媽，為什麼我的頭髮不是捲的、不是金色的？」

「媽媽，我可以不要中午帶飯嗎？有同學說我的便當臭。」

「媽媽，那個人為什麼要大聲對你說叫你說英文？他不知道你會說英文嗎？」

從小到大聽過讀過的移民辛酸不知凡幾，想著我絕不到其他國家做二等公民。但是命運就是這樣捉弄人，我結婚離家來到美國加州 定居，心裡想著這裡亞洲人多，我應該不會被歧視吧？孩子出生上學，我努力地到學校做志工，關心美國時事，帶孩子參加社區活動，入籍成為公民希望能對公眾事務發聲，就這樣安靜地度過了好幾年，我以為歧視離我很遙遠。但是，該來的還是會來。當孩子對我提出這些「為什麼」的時候，我猶豫了，到底要怎麼說她才會懂呢？

我要怎麼告訴她，課本裡獨立宣言的自由平等，是白人男性的自由平等？我要怎麼告訴她，人一旦離開了從小生長的土地，就注定了永遠會被當外來者的命運？我要怎麼告訴她，即使你在這個國家出生長大，因為你的黃皮膚和黑頭髮，你的認同永遠會被質疑，你必須比別人更努力才能得到同樣的待遇？我要怎麼告訴她，因為新冠肺炎導致的亞裔 仇視，華人老婆婆在街上被人無端毆打，我害怕我們走在街上也會遭遇不測？我要怎麼告訴她，她所面對的各種質疑不會是第一次，也不會是最後一次？我要怎麼告訴她，從來沒有不勞而獲的正義？

難道就這樣忍氣吞聲，活在自己的小圈圈裡，沉默地接受？

我想起去年看PBS 亞裔美國人（Asian Americans）五集講述亞裔歷史的紀錄片。日裔美籍老兵談他在戰俘營旁和親兄弟隔著鐵絲對望；韓裔夢想生談她與其他夢想生合作推動法案的努力；華裔工程師陳果仁被失業白人父子的歧視謀殺卻被輕判，他的母親四處奔走要求正義；加州菲裔農工Larry Itliong和西裔Cesar Chavez的聯合抗爭，爭取農工權益。我看到他們的屈辱，讀到他們的創傷，但也感受到團結的力量，感受到往前走的希望。在新冠肺炎導致的仇中氛圍中，我看到各個族裔的政府官員站出來要求禁止仇恨言論，我看到社區領袖發聲，組織民眾守望相助。我看到越來越多的亞裔臉孔出現在公共討論中，不再被視而不見。

下次當孩子這樣問我的時候，我會這樣回答：

我們每個人生來都是不一樣的。但是我們的不一樣，並不會也不該讓你成為比較好或是比較不好的人。你要對自己有信心，即使每個人都說你做不到，即使每個人都認為你不該做，你也應該勇於嘗試，你也應該要為自己為別人挺身而出。你不想要別人給你貼標籤，但是，也記得不要給別人貼標籤。希望你能看見環境造成的不平等，而努力改變。希望你能以自己的不同而驕傲，而不感到自卑。希望你在努力找到「我是誰」的過程中，不要忘記一件事——你不是一個人。（寄自加州）