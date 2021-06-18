每星期有兩天不應該憂愁

我辦公室的電腦上貼著一片金黃色小卡片，上面用英文寫著：「不要憂愁，每星期有兩天我們不應該憂愁。一是昨天；已過的錯誤、擔憂、疼痛，都已經永遠逝去。另一個是明天；在太陽沒有升起前，我們無法掌控會發生什麼。只有今天是每個人都要面對的。一天的重擔一天承擔就夠了。」這是我的好友伊黛西多年前送給我的。

1989年秋，在佛州 一個大型展覽會上第一次見到伊黛西，她戴著一頂小紅帽，金髮碧眼，那時她巳近八十歲，說話聲音有些沙啞。交談不久，就感覺這位老太太很和藹可親，雖然我們不同種族、不同膚色，卻一見如故。她住在佛州有名的棕櫚灘，會後，邀請我和先生到她家玩。次日，我們如約而至，她那天打扮得特別嬌小俏麗，一身短裙，金髪上夾著一朵小紅花。我們從此結緣。

伊黛西是猶太 人。有三個孩子，二男一女。父親是牧師，樂善好施，養成她樂觀開朗、不拘小節的性格。我們對猶太人的風俗很好奇，在午餐時問她猶太人飯前禮儀，她就順手抓起擺在桌上的餐巾，打開後放在頭上，閉上雙眼，喃喃背誦著猶太人的祈禱經文。她告訴我們，她六十八歲時與先生離婚。原來她們夫妻辛苦一同創建一個卡片文具公司。公司成功後，受不了先生對她的百般刁難而離異。

伊黛西過八十歲生日時，我們從加州到佛州時特地前去為她慶生。她非常感動。她是一個非常獨立的人，還記得當天飯後天色已晚，我目送她一個人獨自開車行經沼澤地，仍不免替她擔心。

之後，她搬到賓州 費城，我們曾到她家做客。她知道我們要來，特別邀請了她的親朋好友，在家裡大宴賓客，席間還請我的先生演講。在那裡，見到了她的兒女們。她還帶我們去參觀她們的文具工廠。那時她每個月要從賓州獨自搭火車，載著她的汽車回到佛州，去處理她的財產事物。我這才知道有錢的老美的生活的確和一般人不一樣。

2005年，我的大女兒在洛杉磯結婚，我們邀請她來參加。她從賓州飛來，自己訂了旅館。婚禮那天，九十五歲的她是在座賓客中最年長的，大家都對她的風趣談吐留下深刻印象。第二天，她還到聖地牙哥去探望她的弟弟。

伊黛西回去不久後，一天我突然接到她的電話，說她在家中摔跤，爬不起來了。我嚇壞了，趕忙要給她的兒子打電話，她卻情急地說不想麻煩他們。我突然想哭，一個擁有龐大家業又兒女雙全的老太太，竟然是如此孤單無依。

伊黛西自此一蹶不振。她的兒女將她送回佛州，租了一間公寓，雇了二個年輕看護，但她開始變得沉默。2008年，我們再去看她，並帶給她一些補養品。我知道她很高興。之後，她兒子打電話問我給她吃了什麼，她的精神突然好很多，把他們都罵了一頓。

2008年底，伊黛西離開了人世。我彷彿看到她戴著小紅帽，獨自駕車開向天邊的彩虹。

（寄自加州）