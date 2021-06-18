喬治．盧克斯1910年的畫作〈拳擊賽〉，捕捉了這場黑白拳王大賽精采的瞬間。（滋恩∕翻拍）

光線聚焦在擂台上，周圍幢幢人影如顏色深淺不一的鬼魅，五官模糊的臉孔只剩嘶喊怒吼的表情。黑人 拳擊手精壯結實的肌肉彷彿鍍上一層銅般閃閃發亮，襯托出對手如高嶺土蒼白的膚色。黑人拳擊手迅速揮出一拳後，白人拳擊手步履踉蹌，搖搖欲墜……

這是美國 寫實主義「垃圾箱畫派」（The Ashcan School）畫家喬治．盧克斯（George Luks）1910年的畫作〈拳擊賽〉（The Boxing Match），畫面精準地捕捉了黑人重量級拳手傑克．強森（Jack Johnson）擊倒白人拳手詹姆斯．傑弗瑞斯（James J. Jeffries）的瞬間。

〈拳擊賽〉收藏於南加杭廷頓博物館，24 x 30 英寸的畫作，尺寸並不算大，但內容卻有著劃時代的代表性。在早期美國社會，拳擊賽是屬於白人的競賽，代表白種男性陽剛氣概的體育文化。在當時種族隔離政策以及主流社會歧視 有色人種的氛圍下，鮮少有白人拳擊手願意與黑人同台競技。但隨著賽事獎金（還有賭注）的加碼，加上媒體的推波助瀾，白人拳擊手也開始願意與那些逐漸嶄露頭角的黑人拳擊手一較長短。

傑克．強森是其中一位實力堅強的黑人拳擊手，他在當時所向披靡，除了贏得多次黑人拳擊冠軍，也擊敗了數位白人拳擊好手，包括加拿大與英國籍的前世界拳王。過去一向由白人主導並引以為傲的競賽如今風雲變色，黑人在擂台上痛扁白人，是可忍，孰不可忍？因此1910年在內華達州舉行的強森與傑佛瑞的黑白對決意義重大，被視為「世紀之爭」（Fight of the Century）。

早已金盆洗手的前白人拳擊冠軍傑弗瑞於退休六年後，終於決定重新出山，在此之前，傑弗瑞從未有過戰敗紀錄！他被眾人寄予厚望。為了這次比賽，他重新鍛鍊體能，並減重一百磅。主流媒體與全國民眾皆為此賽瘋狂，白人視為傑弗瑞為重現「白人榮耀」的希望（The Great White Hope），迫不及待看他「好好教訓這不知天高地厚的黑鬼！」。而黑人則將強森捧為替同胞出一口怨氣的不世英雄，巴望他又一次在擂台上把白人打得滿地找牙！

除了破紀錄的天價獎金，強森與傑弗瑞都與有關單位簽約，售以版權；待實況錄影後，拍為電影賣到全世界。那天特別搭建的超大露天觀眾席，一票難求，有近兩萬民觀眾在現場觀賽。賭金下注十比七，大多數人看好傑弗瑞會贏。

據強森事後回憶，他在第四回合一記勾拳擊中傑佛瑞後，從他的表情就知道自己贏定了：「我知道這艘舊船要沉了！」擂台上兩名拳擊手黑與白的身影忽遠忽近、忽左忽右交錯晃動著。內華達州夏日的烈陽高溫下，每一次的碰撞彷彿激起的不是汗水而是火花。到了第十五回合，強森兩次將傑佛瑞打得摔出圍繩後，他的教練甩出白毛巾認輸──白人的榮耀殞落，黑人打贏了！

畫家喬治．盧克斯以畫筆記錄了擂台上黑白之爭的衝突張力，將傑弗瑞即將倒下的瞬間凝結在畫布上，似乎也預告了拳擊賽結束之後的當晚，全美近二十五個州即將爆發的黑白衝突。台上的世紀之爭持續延燒，無論是狂歡慶祝還是惱羞成怒，無論是趁機作亂還是無辜波及，全美有五十個城市陸續傳出暴力事件，各地都有白人與黑人傷亡。諷刺的是，那年這場世紀之爭的決戰之日正是美國獨立紀念日（七月四日），原本應當普天同慶的日子成了美國歷史上黑暗的 一天。

儘管有人替傑弗瑞找藉口：六年未出賽，體能與技巧的退步讓他輸了這場戰役。但傑弗瑞承認，就算處在過去的巔峰狀態，自己也絕對無法擊敗強森：「一千年後也不可能！」強森是真正的贏家，儘管賽前賽時，媒體輿論、觀賽群眾對他充滿敵意與歧視，他仍在備受壓力下光明正大地贏了這場比賽。

台上風光奪冠的強森，台下私生活也一樣引人側目。他喜歡開昂貴跑車，穿戴名牌訂做的西服，出手闊綽，甚至到財大氣粗的程度──一次他因超速被開五十美元罰單，直接掏出百元大鈔給警察說：「不用找了！」他甚至與白人女子交往，娶白人老婆，這樣的行徑在當時社會風氣或法律政策下都是驚世駭俗、甚至違法的行為。有黑人同胞直言不諱地表達對他的失望，以為他應該藉著冠軍的光環提升黑人的社會地位，幫助黑人爭取更多權益，而不是花在名車美女，而且還是白人女子身上。

強森曾說過，儘管住在南方，他的童年並未感受到種族待遇的不公或歧視。他童年的玩伴有很多白人小孩，他們一起吃飯、玩耍，甚至在對方家中過夜。「從來沒人跟我說過，白人比較優越。」成名之後，他也承認自己比較喜歡與白人對手競賽，「因為獎金較高」。也就是說，他並非如外界所渲染、或是所希望的，將拳擊賽當成是黑白族裔之爭的對峙，把個人得勝的光榮視為整個族裔的驕傲。其實，拳擊「冠軍」的頭銜光環再怎麼耀眼奪目，它所代表的意義，也就是肯定個人的實力與成就。若硬將單一個人的表現無限擴大至族群之光，甚至期待以個體的成功來撕去整個族群的標籤，未免過於理想化。

古今中外，歧視的問題始終存在，不限膚色、不限族裔。「顏色」只是表象，將人心罪惡顯影出來。只要人的惡性還在，想要永遠消弭傲慢與偏見，恐怕是不可能的任務。「歧視」的根源是人心的敗壞，發酵為世間眾惡的一罈苦酒，甚至也可用來做為大打種族牌的籌碼。畫家以畫筆描繪種族間一觸即發的張力，拳擊手以實力打破種族間根深柢固的偏見神話，而頻頻回顧歷史、繼續書寫歷史的我們，又要用什麼來面對不同族裔間的差異呢？（寄自加州）