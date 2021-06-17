我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

人人有面，樹樹有皮

應帆
梧桐樹的綠臉經常蛻皮。（應帆．攝影 ）
梧桐樹的綠臉經常蛻皮。（應帆．攝影 ）

三月裡一個陽光燦爛的周末，全家去附近的樹林裡散步。長島的春天來得晚，雖然番紅花、水仙花等已然開放，林子裡的樹大多還是光禿禿的，似乎還在等待更熱情的春風和春雨來喚醒他們。但我發現，各種樹皮也有它們獨特的美。

雖然大部分樹木長著灰白或者灰黑的臉皮，但也有些樹皮是天然的白色（白樺）、紅色（紅杉木），還有被自然和歲月打上一團一團的苔綠色，讓我聯想到人類皮膚上的胎記。不少樹皮上留下人類觸摸的痕跡，突然多了一塊油漆，或紅或綠或黃或白，用來標識樹齡、不同的步道路徑，或者要給樹木防治蟲害。

樹皮有很粗糙的，比如松樹樹皮，像大塊的魚鱗，如一張飽經風霜的臉。也有細嫩的樹皮，呈現細淺若無的紋路，彷彿叫人嫉妒的年輕臉龐。還有些樹皮不知經歷了怎樣的傷害，一半被拉掉，一半還殘存，皮肉對比出頑強的生命力，怵目驚心到叫人不忍細看。

把樹皮比作人臉，似乎再恰當不過。林子裡的樹，除了樹皮的顏色、紋理、粗細、大小不同之外，有些樹幹上攀附著一些常青藤的葉子，在綠意稀薄的早春，樹臉上彷彿戴了一頂葉帽或者一圈葉環，別具女性風情。有一些樹就不那麼走運，臉上長著青色的苔癬、灰黑的木耳或者枯敗的藤鬚，就像一個鬍子拉碴的落魄男人。最常見的是條紋有序的樹皮，可不就像一張長滿皺紋的智慧之臉？最妙的是，有些樹幹上有生命力頑強的兩股藤勒索著、交錯著一路攀升，卻不期然在樹的臉側留下兩條粗粗的髮辮。也有那種兩棵樹緊貼著往上長的，兩種不同質地的樹幹挨靠在一起，像極了一對親密的朋友，正交頭接耳說著悄悄話。

巧奪天工、幾如人臉的樹皮，非長著大眼睛的白樺樹莫屬。在林間，我也發現很多有眉、有眼、有鼻、有耳，甚至有表情的樹。有一棵樹，隨著樹身升高，細細的條紋也如流水被風吹過一般彎曲有致，像極了一張青絲拂面、巧笑倩兮的少女之臉。有些平滑光整的樹皮生了微凸的斑斑點點，像是長了一臉的雀斑，可愛得叫人禁不住要去撫摸。還有些樹幹上長著突兀的大口，那彷彿是它們痛徹一生的傷痛記憶。不禁想起兒時常見的梧桐樹，幾乎每年都會蛻皮，露出更乾淨的漂亮新臉龐。據說脫皮是它們散熱降溫、更好生長的一種自然現象。

樹皮上也常見「刺青」，多是好事的人類所留下的。有刺一個心形的，也有刺一個「愛」字的，還有的顯然是姓名首字母的縮寫。這些刺青隨著歲月逐漸長大，成為樹身上不可磨滅的印記。這些在樹身上殘忍刺青的人，多年後，故地重遊，看見當初刺下的圖案或者文字，不曉得是否會有「樹是人非」的感慨？

想起小時候母親常常掛在嘴邊的訓誡：「人要臉，樹要皮」。上網一查，發現《金瓶梅詞話》第七十六回裡有一句類似的話：「人人有面，樹樹有皮」，這處處可見的樹皮，原是關於敬畏與羞恥之心最自然的警示。

它日天暖，再去林中，或許可重遇那些笑在春風裡的熟悉的樹臉？（寄自紐約

樹幹上滿面皺紋的臉型。（應帆．攝影 ）
樹幹上滿面皺紋的臉型。（應帆．攝影 ）

長島 紐約 步道

上一則

變成棍子的男人（一○）

下一則

莫讓歧視的歷史重演

延伸閱讀

人類航天飛行-新時代到來

人類航天飛行-新時代到來
四川成都古城遺址 發現疑似4500年前水稻田

四川成都古城遺址 發現疑似4500年前水稻田
不能只靠疫苗 世衛特使：人類未來須調整生活方式

不能只靠疫苗 世衛特使：人類未來須調整生活方式
金山人語／一百五十歲

金山人語／一百五十歲

熱門新聞

來自匈牙利的科學家卡塔琳．卡里科（Katalin Karikó）博士，研究mRNA療法四十多年，可說是現今的新冠疫苖之母。（圖片來自維基百科共享資源）

卡里科的救贖（上）

2021-06-14 03:02

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02

愁眉苦臉的醫師

2021-06-12 03:02
名律師陳玲玉，現在最喜歡的身分是「Kilo的玉婆」。(圖：陳玲玉提供)

叱吒商場的女強人 陳玲玉融化在帶孫幸福中

2021-06-15 07:00
「台灣圖書館之母」王秋華14日下午2時因心臟衰竭辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）

台灣圖書館之母 建築師王秋華96歲辭世

2021-06-14 13:01
周杰倫與畢卡索的名畫「戴草帽自畫像」合影。（取材自Instagram）

藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

2021-06-12 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診