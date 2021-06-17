梧桐樹的綠臉經常蛻皮。（應帆．攝影 ）

三月裡一個陽光燦爛的周末，全家去附近的樹林裡散步。長島 的春天來得晚，雖然番紅花、水仙花等已然開放，林子裡的樹大多還是光禿禿的，似乎還在等待更熱情的春風和春雨來喚醒他們。但我發現，各種樹皮也有它們獨特的美。

雖然大部分樹木長著灰白或者灰黑的臉皮，但也有些樹皮是天然的白色（白樺）、紅色（紅杉木），還有被自然和歲月打上一團一團的苔綠色，讓我聯想到人類皮膚上的胎記。不少樹皮上留下人類觸摸的痕跡，突然多了一塊油漆，或紅或綠或黃或白，用來標識樹齡、不同的步道 路徑，或者要給樹木防治蟲害。

樹皮有很粗糙的，比如松樹樹皮，像大塊的魚鱗，如一張飽經風霜的臉。也有細嫩的樹皮，呈現細淺若無的紋路，彷彿叫人嫉妒的年輕臉龐。還有些樹皮不知經歷了怎樣的傷害，一半被拉掉，一半還殘存，皮肉對比出頑強的生命力，怵目驚心到叫人不忍細看。

把樹皮比作人臉，似乎再恰當不過。林子裡的樹，除了樹皮的顏色、紋理、粗細、大小不同之外，有些樹幹上攀附著一些常青藤的葉子，在綠意稀薄的早春，樹臉上彷彿戴了一頂葉帽或者一圈葉環，別具女性風情。有一些樹就不那麼走運，臉上長著青色的苔癬、灰黑的木耳或者枯敗的藤鬚，就像一個鬍子拉碴的落魄男人。最常見的是條紋有序的樹皮，可不就像一張長滿皺紋的智慧之臉？最妙的是，有些樹幹上有生命力頑強的兩股藤勒索著、交錯著一路攀升，卻不期然在樹的臉側留下兩條粗粗的髮辮。也有那種兩棵樹緊貼著往上長的，兩種不同質地的樹幹挨靠在一起，像極了一對親密的朋友，正交頭接耳說著悄悄話。

巧奪天工、幾如人臉的樹皮，非長著大眼睛的白樺樹莫屬。在林間，我也發現很多有眉、有眼、有鼻、有耳，甚至有表情的樹。有一棵樹，隨著樹身升高，細細的條紋也如流水被風吹過一般彎曲有致，像極了一張青絲拂面、巧笑倩兮的少女之臉。有些平滑光整的樹皮生了微凸的斑斑點點，像是長了一臉的雀斑，可愛得叫人禁不住要去撫摸。還有些樹幹上長著突兀的大口，那彷彿是它們痛徹一生的傷痛記憶。不禁想起兒時常見的梧桐樹，幾乎每年都會蛻皮，露出更乾淨的漂亮新臉龐。據說脫皮是它們散熱降溫、更好生長的一種自然現象。

樹皮上也常見「刺青」，多是好事的人類所留下的。有刺一個心形的，也有刺一個「愛」字的，還有的顯然是姓名首字母的縮寫。這些刺青隨著歲月逐漸長大，成為樹身上不可磨滅的印記。這些在樹身上殘忍刺青的人，多年後，故地重遊，看見當初刺下的圖案或者文字，不曉得是否會有「樹是人非」的感慨？

想起小時候母親常常掛在嘴邊的訓誡：「人要臉，樹要皮」。上網一查，發現《金瓶梅詞話》第七十六回裡有一句類似的話：「人人有面，樹樹有皮」，這處處可見的樹皮，原是關於敬畏與羞恥之心最自然的警示。

它日天暖，再去林中，或許可重遇那些笑在春風裡的熟悉的樹臉？（寄自紐約 ）