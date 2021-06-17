一轉眼嫁來美國 已經十七年了，除了頭幾年去學校學英語、打了一陣子工以外，其他時間都是做家庭主婦，所以職場上的歧視我沒有親身經歷過。不過作為家庭主婦，每周一次的購物總是少不了的。一開始，我都是和先生一起去。付款的時候，收銀員總是很熱情地和先生打招呼，有時還聊上幾句。去Costco購物，每次推車出去時，守候在門口查驗購物收據的人都是笑咪咪的，看也不看我們的購物車，在小票上一劃就讓我們過去了，而且還不忘對我們說聲謝謝。讓我覺得，美國的服務可真好，對陌生顧客這麼熱情。但是沒有想到，後來我一個人去購物時，同樣的商店，甚至是同一個收銀員，他們對我的態度就完全變了，他們好像變成了另外一個人，不要說聊天或對我微笑，就連最起碼的「Hi」都沒有。去Costco更是離譜，查驗購物收據的人就跟捉賊似的，接過收據，就查看我的購物車，不僅看，還用手翻一翻，看看下面有什麼，點點數，然後才在我的收據上劃線，放行。那種不信任的態度，讓我感覺受到了侮辱。可是我又能怎麼辦呢？查驗收據是他們的職責啊。但是，為什麼我和先生一起的時候，就不是這樣呢？原因只有一個：那就是先生是白人，而我，是黃種人。

當然，和那些針對亞裔的仇恨犯罪比，這可能算不了什麼，頂多也就是個「隱性」歧視。但是，就是這小小的「隱性」歧視，也不是憑空產生的，而是有歷史淵源的。

就在上個月，我在網上看了一場「極光文學系列講座」：美國「亞太文化月」特別節目——清唱劇《鐵漢金釘》賞析，講述的是一百五十多年前，一萬多名華工不畏艱險辛苦，修建美國太平洋鐵路的那段歷史。對於那段歷史，我們並不陌生，然而，當主講人、詞作者蘇煒先生出示兩張圖片時，我的內心還是被震撼到了。在那張美國人當年舉行的太平洋鐵路貫通慶典的照片上，找不到一個華工的身影，因為在舉行慶典的時候，華工們已經被提前遣散了。而這些被遣散的華工們怎麼也想不到，這只是歧視的開始。在此後的一百二十五年間，沒有任何一本官方的歷史書記錄他們的名字，好像他們根本不存在似的。更為可悲的是，鐵路修好之後，華工們留了下來，他們不但沒有被當作修建鐵路的功臣，反而因為能吃苦、工資比白人勞工低，被視為「薪資降低和工作機會減少的罪魁」，從而在一波又一波的排華浪潮中吃盡了苦頭。

我曾經看過一篇譯文，布雷登‧戈耶特的《種族主義如何造就唐人街》，裡面有一個數據：「十九世紀七○和八○年代，在美國西部共爆發了一百五十三起反華騷亂」。在騷亂中，華人 如果遭到劫掠、攻擊或傷害，除非有白人願意出庭作證，否則受到美國法律保護的可能性幾乎為零。尤其在1882年美國國會通過《排華法案》之後，華人的處境更是雪上加霜，不允許入籍，不可以購買土地，「除了洗衣業和餐飲業，大多數產業禁止雇用中國移民」。一些政治漫畫也故意把華人畫成很恐怖的樣子，華人的形象被嚴重醜化和扭曲，華人也因此飽受歧視。1890年，美國首位華裔律師張康仁向加州最高法院提出了律師執照申請，但是被拒絕了。拒絕的理由只有一個，因為他是華人。

這股排華浪潮一直持續到上個世紀三○年代；而那部讓華人備受欺凌的《排華法案》一直到1943年，中國成了二戰時期美國的盟友之後，才被宣布廢止。

《排華法案》在美國似乎已成為歷史。但是，伴隨十九世紀排華浪潮衍生出來的排華心理，卻沒有隨著《排華法案》的廢止而消除，而且一遇到機會，就會再度橫行。

最讓我感到震驚也是最讓我難忘的是，2012年在ABC電視台的一檔脫口秀節目中，竟然出現了「殺光中國人」的言論。該言論雖然出自於孩子之口，但作為主持人的吉米．吉梅爾卻沒有加以糾正，他甚至還說：「這是很有趣的想法」。對此，我們除了抗議、遊行，在白宮請願網站發起簽名，表達我們的憤怒之外，好像也沒有什麼更好的辦法阻止歧視華人的事件再度發生。

歧視的歷史不幸地又重演。2020年隨著新冠疫情爆發，我們華人不由分說地再一次被推上了風口浪尖，仇恨亞裔的暴力事件隨之在全美各地不斷上演，特別是今年三月發生在亞特蘭大的槍擊案，八名死者中竟有六人為亞裔女性，讓人在震驚之餘，不由得不問：身為亞裔，如果連生存都受到威脅，那我們還有什麼幸福可言？

有人說，只要我們處處守法，不向種族歧視 惡習低頭，就能合理反擊遭受的種族歧視。那受害的六名亞裔女性，難道她們不守法嗎？還有2012年的抗議「殺光中國人」言論的大遊行，我們向種族歧視的惡習低頭了嗎？可為什麼一有風吹草動，我們華人就又成了被人欺辱的對象？

《排華法案》已廢止七十多年了，拜登總統也於上個月正式簽署了《反亞裔仇恨犯罪法案》，但是，那種形成於一百多年前的「排華」心理還依然存在，難保我們華人在下一個風浪來臨時，不會再首當其衝，成為受害人。如果想要避免成為受害人，就要消除這頑固的「排華」心理，而光靠我們守法做模範族裔是不夠的，我們還應該讓美國主流社會和各族裔人士認識到，我們華人和他們一樣，也是這個國家的主人，為這個國家的富強做過不可磨滅的貢獻。

知名美國華人組織「百人會」（Committee of 100）不久前發布了一份詳細報告，報告顯示，全美有十六萬華裔企業，創造了約二千三百八十億美元的年收入，支持了一百三十萬人的工作；有三十五名華裔入選美國國家科學院，四十八人入選美國國家工程院；每二十五名航空工程師中就有一人是華裔；截至2016年，全美約有四萬五千家中餐館，比美式連鎖餐館麥當勞、肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）和溫蒂漢堡（Wendy’s）的總和還要多……。

我想，只有讓美國的其他族裔瞭解到我們華人是如何為這個國家做出貢獻，那種由來已久的頑固的「排華」心理，或許才有可能逐漸消除，歧視華人的歷史悲劇才有可能不會一再地重演。（寄自加州）