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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

臭皮囊不臭

久彌

對於把我們受之父母、並經他們辛勞呵護養大的這個身體稱之為「臭皮囊」，我一直有些反感。這不僅太輕賤自己，也辜負父母的養育之恩，是對父母的不敬。再說，這皮囊也是經過億萬年不斷演化改進而成，來之不易，而且比起其他物種的皮囊，這皮囊更勝出許多，怎能輕蔑視之？這皮囊其實是一個完美精緻的傑作，美女的皮囊固然是香美得不可言，即便是我們普通人的皮囊，也是獨一無二、彌足珍貴的。

有人說這皮囊臭，是因為它有七情六慾。 而七情六慾是人的煩惱痛苦之源，所以即使不能擺脫，也要修行以達到無七情六慾的境界，才能解脫煩惱痛苦。可有人說，沒有啤酒、沒有足球的天堂他不要去；也有人說，沒有男歡女愛的世界，他快樂不起來。可見七情六慾也是快樂之源。

當前也有人說若非因此臭皮囊，怎會有受疫情折磨控制之苦？但有人從另一角度說，沒有這皮囊又怎能接受疫情的挑戰，並獲得勝利之樂？

不論苦樂，生命就是一個過程，沒有這皮囊，就沒有這過程，那還有什麼生命可言！

其實，我看絕大多數人是喜愛這皮囊的，包括口是心非說它是臭皮囊的人。但看，當這個皮囊使用久了，破舊不堪，所有人仍千方百計地對它修修補補，極力維護，和最終宣告報廢到來時的那份不捨，就知道這皮囊絕對不是臭的了。（寄自喬治亞州

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