女兒高中時的幾個閨密常常聯繫。一次她們在我們家慶生，那時她們大學剛畢業不久找工作，談了很多有關薪水的事。有一位華裔女孩抱怨媽媽不斷逼問她的薪水，她不想說，跟媽媽解釋在公司簽有「資薪保密協議」，是個人隱私 。媽媽不以為然說：「連對媽媽也是隱私？那為什麼妳光著身子讓媽媽生出來？好歹穿件褲衩。」其實她不在乎對媽媽說，只是若她對媽媽說了，等於對所有親戚公開。小時候父母拿她和許多親戚攀比，比成績比長相，樣樣不能比人家差，長大後就比薪水。有所謂「一樣薪水三樣說法」，一是實際拿到手的錢數，二是朋友認為你賺的，三是媽媽向親戚炫耀的數字，三者相差很多。

平時總會遇到愛打聽別人薪水的人，這不只被視為不禮貌，可能還涉及「違法」。如果完全不肯透漏，問的人會生氣。說出來後，若太高會被酸，太低會被笑，該如何回答才好？有人模擬各種可能的回答：「餓不死就好」「你猜啊」「要問可以，先報自己的來」「夠吃飯啦」，或含糊地說：「跟大家差不多」「跟別人比還是很低」，或顧左右而言他：「如果我薪水低你補貼我嗎？」「問這個做什麼？」「你為什麼想知道？」「賺多賺少跟你沒有關係」「收起你的好奇心，把這個八卦心改改」「對不起，無可奉告」「我上班領的不是薪水，是精神賠償金」。但有些人就是想知道別人賺多少，似乎想通過薪水數字來衡量這個人的價值，當然也有沒人問，自己卻講出來炫耀的。

有人不知道薪水許多層面涉及到法律，例如公司密薪制，發工資時採用保密制度，薪水單不可公開展示，員工不得相互詢問。有位老闆叮嚀某新進人員不要把薪水多少說出去，員工回答：「這麼少的薪水我才不好意思說呢！」也聽過一位公司會計是新移民，不懂這法律，別人問同事薪水，她都照實說，三個月就沒了工作。以前換工作時面談，新公司會問原來的薪水，再往上加，如今這也變成法律所禁止的，只問新公司願意出多少錢僱這人，不得追究過往。有一朋友換工作時因此得利，新公司給的薪水竟然是原來的兩倍。

想問別人薪水，有人是怕自己的工作價值被低估，不希望被當成公司省錢的犧牲者。現在搜索引擎非常方便，問谷歌 什麼都有答案，但根據《華爾街日報》報導：「谷歌希望所有人上網搜尋一切，除了它們公司付給員工的薪水。」只能搜得一般的給薪標準，搜不到個別資料，只有職業運動員年薪是公開的，為的是激勵效果。

所謂幸運，其實是努力埋下的伏筆。與其打聽比較別人的薪水，越比心裡越不平衡，還不如花時間投資自己，成為公司炙手可熱的人才，增加自身的籌碼。若要輕鬆自在快樂，就打理好自己的事，少管別人閒事。俗話說：「人比人氣死人，命比命氣成病，將薪比薪自找不開心。」不管你掙得有多麼多，總有掙得比你多的人。（寄自加州 ）