黛安／圖

來美國 後，第一次嘗到難吃的香蕉。

喔不，說的不是水果香蕉──台灣 是水果王國，也盛產香蕉，美國香蕉吃起來味道當然遜色，我說的難吃香蕉，是「歧視」的滋味。

三十多年前，我們全家剛來美國，暫時落腳在外公家。外公有六個孩子，我們家是唯一剛從台灣來的，其他的舅舅阿姨，還有他們的配偶與小孩，都很早就移民來美國，一些表妹表弟都是在美國出生的。這些年紀與我們相仿的孩子，大多不太會說中文。

這些英文說得比中文溜的親戚，行為舉止就跟我們在電視、電影、雜誌上所看到的美國人一模一樣。我和妹妹好奇地觀察他們，他們也好奇地打量我們。他們早餐吃冰牛奶配喜瑞兒（cereal ），午餐吃花生果醬三明治打發，晚餐可以一條熱狗夾麵包配可樂解決。我們從台灣來的雖然也吃這些食物，但終歸還是喜歡以米飯為主食，牛奶最好還是微波加熱一下。他們當然也吃米飯，只是喜歡澆上醬油或番茄醬；我們從台灣帶來昂貴的高山茶，他們喝了一口後嚷著要加糖；我們進門習慣脫鞋子換上室內拖鞋，他們套著球鞋的雙腳在鞋墊上擦幾下就直接踩進來；我們試著用結巴的英語跟他們對話，（但文法很標準，謝謝空中英語教室還有吳秉鍾教授），他們聽了後轉頭吃吃偷笑。

雖然是血濃於水的親戚，但在他們面前，我們因為英語有口音，好像感覺就比較笨、比較土。在他們眼中，我們這些新移民的層次，大概只比那些邊境偷渡來的「老墨」好一點兒。他們毫不客氣地嘲笑我們的髮型，覺得我們的打扮很俗氣。他們盛氣凌人地矯正我們的發音，建議我們改變穿著。在更正指導我們要入境隨俗時，常以「我們美國人」或「你們台灣來的」來做開頭。

後來我學到一個名詞：「香蕉」，指的是那種內白外黃，外表是黃皮膚、黑眼珠，裡面卻是不折不扣美國白人思維習慣的亞裔移民後代。他們不會讀寫或不熟悉母語，也不認同自己上一輩的血緣文化。他們視自己為西方人，並不覺得我們這些剛從亞洲來的親戚與他們是同一國的。

從某一角度來說，他們的想法並沒有錯。他們的確是美國人──話雖如此，「美國香蕉」對當時的我來說，還是很不容易下嚥，而且滋味真的很差！從他們身上，我體驗到一種讓人不舒服、充滿偏見的優越感：「我比你強，因為我會說英語，是美國人！」

「美國香蕉」味道不好，但我卻從「美國雞蛋」嘗到了友善與接納的滋味。

S牧師是我來美國第一個遇到的洋人Mentor。Mentor中文多翻譯為「人生導師」，而S牧師也的確在我成長的道路上給予很多指引與陪伴。

那時我還在念大學，閒來無事常跑到教會去找他聊天。來美兩三年後，我的英語程度已經進步了不少，不再像剛來美國時那樣怕跟洋人開口聊天。S牧師總是很有耐心地聆聽我天馬行空的想法，替我在學校碰到的難處禱告。他甚至鼓勵我暑假去打工，介紹我去一家大型購物商場內的化妝品專櫃當櫃姐：「你會說英文又會說中文，生意一定會很好！」無形中訓練了我的膽量與應對能力。

S牧師其實才大我十一歲，與其說是像父執輩，不如說是像一位大哥。當初我們中文堂的L牧師剛從神學院畢業，懷抱著信仰的熱誠與宣教夢想，期望在異鄉跟來自亞洲的同胞傳揚福音。他與師母到處尋找願意出租給華人 信徒的教會，但不是租金過高，就是白人教會對亞洲人懷有戒心，不願意將場地租借給華人。尋尋覓覓，最後終於找到S牧師的教會。

S牧師非常熱情地歡迎L牧師夫婦。他幾乎是眼眶泛淚，激動地說：「我等你們好久了！」

S牧師教會坐落的城市，近幾年來華人移民大增。他說常在超市、銀行，購物中心看到黑頭髮黃皮膚的東方人，他一直希望能有機會跟這些來自遙遠東方的新移民傳福音，無奈語言不通，也沒有認識任何會說中文的朋友，沒有任何接觸點。他跟上帝禱告，希望上帝能把華人帶來教會：「我願意開放我的場地，無條件支持他們在這裡設立教會！」他如此許願。

因此，當L牧師夫婦上門，詢問是否願意出租場地時，他內心激動不已：「上帝聽了我的禱告，把你們帶來了！」出乎L牧師夫婦意料之外，他居然願意免費將教會借給他們，而且所有的設施都可以無償使用。「我們所有的都是上帝的賞賜，理應與你們分享這些福分。」S牧師的慷慨讓L牧師夫婦非常感動。

S牧師除了免費出借教會，也樂意學習接納華人文化。他捧著中英對照的聖經，要我們中文堂的弟兄姊妹教他用中文說「耶穌愛你」、「感謝主的恩典」，甚至學習唱中文詩歌。他興沖沖地跟著我們吃中國菜，使用筷子──還記得他第一次閉著眼睛吞下滷豬耳朵的「悲壯」表情，簡直像是要為基督殉道一樣。

S牧師有一次跟我們開玩笑地說，他覺得自己是我們當中的一顆「雞蛋」。「因為我的外表雖然是白的，但裡面卻有一個愛華人的心，所以我是外白內黃的『雞蛋』。」

香蕉與雞蛋，是我在美國所嘗到關於種族與文化、最初也是印象最深刻的滋味。近年來美國社會族裔間的衝突矛盾，在媒體與某些團體組織的推波助瀾下，似乎一觸即發。好像膚色決定了你是否帶有「原罪」，或者可以擁有「被補償的權利」。來美國三十多年，我發現真正的歧視其實不在於表面的膚色或是種族，而是源自內心對「人」的尊重與否。當一個人以自我為中心，不懂得感恩的時候，看到什麼顏色都可以成為「色盲」；但當一個人願意謙卑自己，如聖經所說的，「各人看别人比自己强」的時候，任何語言文化的差異，也都無法阻擋彼此相愛的心。（寄自加州）