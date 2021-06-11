二十多年前，我是德州一所大學人力資源諮商系的研究生。班上的同學大多是白人，我是唯一的亞裔 。雖然身為外國學生，但我功課名列前矛，老師喜歡我乖巧用功，同學也待我相當客氣。

一天上團體諮商課，老師要我們打開心扉，彼此交心。全班二十多人站起來圍成個圈，跟著音樂自由走動，根據老師的指示依序去觸摸班上自己最喜歡、最討厭、最聰明、最內向、人緣最好、人緣最差等等的同學，然後分別表述選擇對方理由。看著同學們直言不諱地吐露心聲，訴說著彼此間的喜歡或厭惡，講得笑淚交織，涕流滿面，我卻覺得非常尶尬，不知所措，因為全班同學除了我以外，每個人都被摸到、被提及，而我，彷彿是個局外人，徹底被忽視了。在他們的眼中，我只是個透明人，沒有聲音，並不存在，連討厭都沒有必要。我才了解，原來同學們對我的客氣，其實是一種疏離和冷漠。

那時雖然被漠視，但至少不是明面上的霸凌。經過六○年代的非裔民權運動之後，美國 人都不願被貼上「種族歧視 」的標籤。但同學們總依不同族裔各自成群，族裔間的偏見是道隱型的籓籬。其他族裔的同學不會找我當閨密；遇到困難時，我也不會向他們求助。但各族裔間井水不犯河水，大家也相安無事。

我以為美國之所以偉大富強，就是因其具有包容性及多元性，能接納各族外來移民，吸納優秀的人才，為美國所用。移民們在美洲大陸落地生根，開花結果，雖化入美國的大融爐，但各族裔的文化在自己的社區依然保留下來。多元文化融合又各自璀璨，這正是美國文化的精神與特色。

在準備公民歸化考試時，我溫習著美國的歴史，讀到美國獨立宣言中提到的：「人人生而平等，造物者賦予他們若干不可剝奪的權利，其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利。」及憲法第一條修正案為人民所保障的「言論、 宗教、集會結社、出版、及向政府請願」的自由，我心中對美國立國的精神感到非常崇敬。身為第一代移民，我能在美國安居樂業，非常感恩。

然而自去年新冠疫情在美國爆發之後，社會上開始形成一種對亞裔仇視的風氣，常聽聞亞裔被霸凌、歧視、騷擾、毆打，令人惶惶不安，擔心自身的安全。今年三月下旬，在我所居住的社區，有一對華人夫婦清晨六點多出門散步，於離家不遠的人行道上，突遭一部汽車將先生撞死，肇事者隨之逃逸。雖不知這是否乃針對亞裔的仇恨行為，但很令人心驚，我和先生決定暫時不要出去散步為宜。除了害怕病毒，更擔心會遇上對亞裔仇恨的暴力犯罪。

美國社會對亞裔的刻板印象是「很會讀書、很能吃苦、很能隱忍、不敢抗爭」等特質，遇到非法對待時，也不會以暴制暴，或用燒搶店家的犯罪方式抗爭來引起社會重視，因此亞裔很容易成為別族的出氣筒及替罪的羔羊。然而我們還是可以團結起來，以選票支持亞裔的議員，增加亞裔在美國政界的影響力，來表達我們的心聲。

今年五月二十日，美國總統拜登終於簽署由華裔聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）和日裔參議員廣野慶子（Mazie Hirono）共同提出的《新冠仇恨犯罪法案》（COVID-19 Hate Crimes Act），以扼止因新冠疫情而對亞裔產生的歧視、仇恨及犯罪行為。我衷心期許，藉著這個法案的落實，亞裔能享有如美國獨立宣言中提到的「人人生而平等」的人權，能在美國安和樂利的生活。

（寄自德州）