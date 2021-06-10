劉墉∕圖

父親在我九歲那年就過世了，但是留給我很多美好的回憶。有一年冬天，他帶我去陽明山泡溫泉，車子經過轉來轉去的山路，進入一個大大的庭院，穿著和服的女侍彎著腰，把我們帶到榻榻米的房間。雖說泡湯，我卻沒什麼浴池的印象，只記得門柱上有個按鈕，一按，就有服務生拉開紙門。還有個記憶是四面走廊夾著的小天井，裡面有幾塊大石頭、一棵長滿青苔的老樹、一叢竹子和一簇白花花的芒草。冬天濕冷，小天井暗暗的，只有那片白芒草跳進眼簾。

那天泡完湯，約好的車子沒來，父親帶我走出旅館 庭院，眼前的景色讓我哇一聲叫了出來，只見一片長滿芒草，瀰漫溫泉白煙的山谷伸向遠天。夕陽下，每朵芒花都像星星似地發亮；風來，它們一起彎腰，毛茸茸的白花很溫柔地緩緩低頭，又很含蓄地把頭抬起來，好像旅館裡的女侍。腳步碎碎的、領子寬寬的、脖子白白的、說話低低的。父親為我在山邊拔了幾枝芒草，我小心翼翼地舉著，一路掉下好多芒花，還有些黏在車頂上，父親直向司機道歉。走進家門，繼續掉，而且很難清掃，因為芒草花太輕，還沒掃到已經飛了，不得不在媽媽的罵聲中把芒草扔掉。

隔不久，父親因為大腸癌逝世，我似乎就再也沒看過大片的芒草，雖然到美國 之後曾經住在河邊，屋後一片濕地，秋天的蘆蕩十分壯觀，但是灰灰褐褐，總不如記憶中的白芒花來得優雅。

今年冬天在台北，電視新聞報導陽明山擎天崗野放的水牛，因為營養不良死了十幾頭。畫面播出來，先是特寫水牛，接著鏡頭拉開，多熟悉的畫面啊！我突然好像靈魂出竅，從第三者的角度，把一大一小兩個人影放進電視畫面，背景是一片白色的芒草伸向天邊，帶著夕陽的黃韻在晚風中搖擺，一波一波，如雲如浪……