我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

魔術師之子

（極短篇）黃思義

自小他父親就離開他，母親撫養他成人。他已記不清父親的容貌，只記得父親時常變戲法逗他開心，因此他對魔術有一份神祕的崇拜。他多次向母親打聽父親的事，但母親總幽幽地說：「別提起他，我不想你和那騙子搭上關係。」

從親友口中，他蒐集到有關父母的往事。當年父母是夫妻檔魔術師，到處擺地攤表演，不但收入不固定，還得繳交地頭蛇保護費。後來父親給一個金主看上，被羅致到他開的夜總會長駐演出。母親由於長年奔波勞碌，身材容貌早已衰退，便不獲金主青睞。後來父親為了夜總會其中的一個女搭檔，居然拋棄了他們母子。

他大學畢業後，交了一個漂亮的女朋友 。他又試著向母親問起父親的事。這次，出乎意料，母親打開一個塵封的大箱子，給他看當年的表演道具。在他懇求下，母親還略略露了兩手給他看。當他發現魔術背後一切都是騙人的障眼法時，對魔術的神祕崇拜突然間消失了。

不久後，女朋友約他在旅館見面。女朋友見到他，神祕兮兮地說要給他一個驚喜，然後走進浴室。他有點緊張，心想：女朋友不會這麼豪放吧？雖然他們已幾乎論及婚嫁，但還是相當保守，未曾逾越道德的界線。幾分鐘後，步出浴室的竟然是一個和女朋友長得一模一樣的男孩。他當場愣住了。「女」朋友告訴他，「她」不想再繼續瞞騙他男扮女裝的事，希望他仍能接受「她」和娶「她」。

他有一種被欺騙、被冒犯的感覺，大聲斥喝：「你怎能這樣欺騙我？」「女」朋友委屈地辯駁：「很多女孩隆胸整容不也是假的嗎？」 她雙手掩著臉斷斷續續地啜泣著說：「 我是真心對你才不想再騙你，為什麼人們只喜歡假的……」他的腦海一片渾沌，有一種說不出的迷惘，再也分不清什麼是真、什麼是假。（寄自加州

加州 旅館

上一則

變成棍子的男人（一）

下一則

萬物盡在方寸間

延伸閱讀

葛謨紐約市籌款 門票竟要萬元 金兌錫要求金主撤回捐款

葛謨紐約市籌款 門票竟要萬元 金兌錫要求金主撤回捐款
柯震東亂入直播被拱當金主 投資500萬拍「野蠻女友」

柯震東亂入直播被拱當金主 投資500萬拍「野蠻女友」
84歲「國寶級演員」浴室重摔開刀穿鐵衣支撐 考慮引退

84歲「國寶級演員」浴室重摔開刀穿鐵衣支撐 考慮引退
全美金主湧入 紐約市長選舉捐款空前

全美金主湧入 紐約市長選舉捐款空前

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45

姊妹（上）

2021-06-05 03:02
舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

2021-06-03 20:32
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00

姊妹（下）

2021-06-06 03:02

大嫂

2021-06-03 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術