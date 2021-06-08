自小他父親就離開他，母親撫養他成人。他已記不清父親的容貌，只記得父親時常變戲法逗他開心，因此他對魔術有一份神祕的崇拜。他多次向母親打聽父親的事，但母親總幽幽地說：「別提起他，我不想你和那騙子搭上關係。」

從親友口中，他蒐集到有關父母的往事。當年父母是夫妻檔魔術師，到處擺地攤表演，不但收入不固定，還得繳交地頭蛇保護費。後來父親給一個金主看上，被羅致到他開的夜總會長駐演出。母親由於長年奔波勞碌，身材容貌早已衰退，便不獲金主青睞。後來父親為了夜總會其中的一個女搭檔，居然拋棄了他們母子。

他大學畢業後，交了一個漂亮的女朋友 。他又試著向母親問起父親的事。這次，出乎意料，母親打開一個塵封的大箱子，給他看當年的表演道具。在他懇求下，母親還略略露了兩手給他看。當他發現魔術背後一切都是騙人的障眼法時，對魔術的神祕崇拜突然間消失了。

不久後，女朋友約他在旅館 見面。女朋友見到他，神祕兮兮地說要給他一個驚喜，然後走進浴室。他有點緊張，心想：女朋友不會這麼豪放吧？雖然他們已幾乎論及婚嫁，但還是相當保守，未曾逾越道德的界線。幾分鐘後，步出浴室的竟然是一個和女朋友長得一模一樣的男孩。他當場愣住了。「女」朋友告訴他，「她」不想再繼續瞞騙他男扮女裝的事，希望他仍能接受「她」和娶「她」。

他有一種被欺騙、被冒犯的感覺，大聲斥喝：「你怎能這樣欺騙我？」「女」朋友委屈地辯駁：「很多女孩隆胸整容不也是假的嗎？」 她雙手掩著臉斷斷續續地啜泣著說：「 我是真心對你才不想再騙你，為什麼人們只喜歡假的……」他的腦海一片渾沌，有一種說不出的迷惘，再也分不清什麼是真、什麼是假。（寄自加州 ）