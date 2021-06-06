她大學畢業後，考取了北京 中國中醫研究院，三十八名考生中名列第一。在學校時集體去醫院實習，目睹北京醫院惡劣的工作環境、混亂的管理和複雜的人際關係，活生生是劉震元小說《一地雞毛》的情形。不想讓自己的生活被消解成一地雞毛蒜皮，她一個學中醫的便動了出國留學的念頭。三個月艱苦的備考、漫長複雜的申請之後，她被美國 大學錄取，學習與醫學相關的公共健康專業，全額獎學金。然而，因為中醫的背景，簽證 困難，在北京被拒簽了三次，在上海被拒簽一次。

第三次在北京簽證時，我陪著一起去了大使館。進了使館院門有一個崗亭，要在崗亭安檢之後才能從院子去樓裡。我站在大使館的鐵柵欄外，看著人們從崗亭進進出出，任那扇小門在身後摔得砰砰響，只有她進出都拉著門，等門輕輕闔上才放手。

那一陣，簽證政策收緊，有學生在電視新聞上哭訴被拒簽的經歷。她卻沒事人一樣，回家在附近的醫院找了一個志願者的工作，翻譯說明醫院進口設備的說明書，調試設備，輔導新人，來實習的在校本科生們一口一個叫她「姐」。

半年後，她終於拿到簽證，走出國門。

在她出國前，有一次我感冒發燒，她陪我去單位的門診部看病。醫生問診時，她因為是學醫的，能更好描述症狀，便一一替我回答。醫生是她初中密友的媽媽，笑著問：「你們倆到底誰是姊姊、誰是妹妹？」

是的，她去北京以後，能力越來越強，責任感越來越重，逐漸有了「大姐大」風範，甚至對改變我的人生起了重要的推動作用。當我工作幾年後決定考研時，其實並無多少信心。她說：「很多研究生的基礎並不好，不少人以前學的是風馬牛不相干的專業。又說： 「你要是這麼畏難怕苦，還能幹什麼呢？」

一句話醍醐灌頂，我豁然明白，我跟她的差異不是年齡的差異，不是體能的差異，不是性格的差異，而是信念與毅力的差異。

從那時起，我對於人生有了自覺意識，有了改變與進取的目標和動力。等送她去機場登上飛往美國的飛機，我已經在嚮往已久的學校讀研二了。

也是從那時起，我與她的關係像從同一個起點站出發去往不同方向的兩輛列車，漸行漸遠。

她畢業以後，在德州一所大學找到工作，終於安家立業了。我不久後也來到美國，從紐約坐兩趟飛機去探望她。我以為我們又可以親密無間、徹夜暢聊了。但她工作繁忙，早睡早起，飲食有度，出門上班，回家看租來的電影光碟，生活方式既規律又健康。我住在寬敞整潔的客房，一個人去社區的湖邊散步，幾棵孤零零的小樹下有野鴨浮水，風很大，風一停，又變成驕陽曝曬。

我跟她一起去參加當地朋友的聚會。玩牌時她當莊家，從2一直打到J，她那些朋友要麼積極巴結投在她的門下，要麼咬牙切齒聯合起來要把她打下去。這就是她，即使抓得一手爛牌，最後總能打贏。

相形之下，我大概特別笨吧。從前玩牌學打，被幾個人教都教不會，後來被她全面系統地教一遍，我才上了道。學開車也一樣，跟教練學，跟親友們學，兩次都沒考過，最後，她在周末兩天親自上陣，帶我在她居住的小城強化練習，從市中心一直開回家，幫我壯了膽過了關。

等我第二次跟她在德州團聚時，父親已經去世了。父親前幾年生病，為了出入方便，需要買底樓的房子，錢不夠，尚未畢業的她拿出錢來，補足了資金，買下了我老家樓下的底樓。父親病危時，工作才兩年的她竟然請假三、四個月，回家陪到臨終。我不知道她是怎麼做到的。

父親去世後，母親身體尚健康，可以中國、美國兩邊走動，母親來美國是跟她長住的。兒子能做的、不能做的，她一個女兒都做到了；該兩個女兒承擔的，她一個女兒都承擔了。

大學新生報到，通常父母會送孩子去學校，她當年卻是一個人坐火車去學校的。雖然有校車到火車站接，但到了校園後她卻沒辦法把幾件大行李搬進宿舍，只能硬著頭皮向陌生人求助。從一個人離家去北京上大學，到一個人闖世界去陌生國度留學，從在維吉尼亞州拿下博士學位，到在德州找到工作，從省吃儉用租小公寓，到買下三間臥室的獨立房，她全靠自己。有多少次硬著頭皮？有多少次砥礪而行？她跟我是同一父母所生，同一家庭走出來的，她的剛強堅韌像一座矗立在遠方無法抵達的雪山。

也許是承受了太多的壓力，也許是經過美國大學嚴格的教育和訓練，不知不覺她的性格變了，做事必定合乎理性、合乎規範、合乎原則，不犯錯誤。這使得她在工作上無可挑剔，在學校的研究專案、給美國學生授課、出診接待病人，皆力爭做到最好。而我，似乎總是敏感的、多慮的、衝動的、執拗的，這些在她眼裡都算不上優點，想來我已不具備與她促膝長談的資格了。

假如我遇到天災人禍，可以肯定，她會第一時間伸出最強有力的援手。但是，在彼此的重大事件上，我們都缺席了。如果沒有意外，我們一年也不會打一次電話，即使打電話也是三言兩語交代事情。說話時，我還得考慮是否該使用客套禮貌的措辭。

想起從前，我們一起去買衣服，因為天太冷，或者天太熱，試了新衣懶得脫下來，付了錢撕下標籤，就嘻嘻哈哈穿在身上回家。我單位發的新皮鞋，她穿著合適，便給她帶走；過年她新買的皮靴，我穿著合腳，便硬從她手裡買過來。爸爸去北京出差，我給她帶去新買的書，書裡夾著照片，也夾著百元大鈔，還有攢下的速食麵調料包，讓她在宿舍下麵條時用。我生病去北京就醫，她不但親自陪同，還找熟人托朋友走後門，免得我凌晨去醫院門口排隊掛號……這樣「我知道你、我明白你、我相信你、我惦記你」的姊妹時光，以後可能不會再有了。

我還是會忍不住自問，到底什麼是手足？是割不斷的血緣嗎？走到天涯海角都有血緣維繫著嗎？是在一起相依相伴的時間嗎？不在一起便難免產生隔閡和疏離？是共同擁有的家的衍生物嗎？家沒了，手足之情也就淡了？

曾看過一個日本自媒體的視頻：深夜一點鐘，兩兄弟一起有滋有味分享弟弟從國外帶回的高糖、高鹽、高油的垃圾食品，一個個品嘗，一樣樣評論。還嫌不夠，又去盛一碗白米飯拌著吃……。

看完後，我忽然悵惘若失。（下）（寄自紐約）