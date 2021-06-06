盛開的八重櫻花朵纍纍，濃密豔麗。（亦心．攝影）

這條路離我家不遠，就在355大道的西邊。路的南邊毗鄰蒙哥馬利學院，順路往裡是一片不大的住宅區，鬧中取靜，景色清幽。路兩邊種滿了八重櫻，春天裡繁花似錦美不勝收，叫「學院公園路」（College Parkway）倒是名副其實。

清明過去不久，正是新葉綻出，櫻花開放的時候，於是今天專程去了那條路。果然，樹上粉紅漫灑、花朵參差，花樹後的草地和樹林一片嶄新的嫩碧，細細的葉片讓人想起「二月春風似剪刀」的句子來。

路邊的八重櫻很有些年頭了，顯然養護得極好，水桶粗的樹幹蒼老卻乾淨清爽。停好車，漫步走上窄窄的人行道，眼前櫻花在一片翠綠的襯托下更加明媚。空氣裡透出微微的清香——是花、是葉、是草、是泥土、是春風、是意念中不知什麼的萌動。路上一片靜謐，人跡杳然，除了偶爾開過幾輛車，只有幾聲啾啾的鳥叫。天空有些灰暗，走沒多遠，細雨悄悄地潸然而下。雨中的櫻花更多了一種氣韻。

我一直以為，櫻花是一種溫婉寧靜的花木，有它獨特的氣質與魅力。初春，一兩株櫻花突然開放，在尚未蘇醒的蒼涼裡如新雲出岫，令人眼睛一亮，心頭頓時驚喜。細看去，或粉或白的單瓣小花成團成簇，沒有綠葉的襯托，靜靜地開得毫不張揚。驀地，一股溫馨流入心底，像看見了久違的朋友。

八重櫻算是櫻花裡最特別的了，重瓣和濃豔的色彩跟其他品種都不相同，開花的時間也稍晚。盛開的八重櫻花朵纍纍，濃密豔麗，卻依然一樹靜美。仰面站到樹下，鋪天蓋地、深深淺淺的粉紅彷彿要將人包裹起來——不是張牙舞爪的「撲」，只是溫潤柔軟的「抱」。

絲絲細雨無聲地飄落，我慢慢走著，停步，眼前垂下一球粉嫩的八重櫻。伸手輕輕撫摸花瓣，微涼、軟潤、柔韌的質感傳遞著生命的訊息。相較於人類的壽命，櫻花的生命真的很短暫，七、八天或十來天就會凋謝，它們的一天就等於是我們的十年啊！花開花謝，寂靜無聲，明年花還會開，卻不是這一朵了。

前面拐進去右邊的一棟房子裡，曾經住著一位年輕的朋友，一個才華橫溢的專業報人。那年他從紐約 來華府 ，辦了一份週報，集採、編、發行於一身。我們常在採訪時相遇，也在一些活動中有過很好的合作。後來他回國了，仍與我有斷斷續續地聯繫，除了逢年過節的問候，也常讀到他的時評和經濟方面的文章。可是就在上個月，突然傳來他英年早逝的消息。其實，去年到今年，華府還有兩位很熟悉的朋友也因癌症 不治而去，一位是某日報駐華府記者，另一位是本地一家報紙的美女老闆。他們，都是同在新聞路上辛苦跋涉的朋友啊。

瀟瀟飄灑的春雨，靜靜開放的櫻花，你們也為我早逝的朋友們惋惜嗟嘆嗎？此情此景，要做到「不以物喜，不以己悲」，好難好難。相對於無垠的宇宙、無盡的時空，蘇東坡寫〈赤壁賦〉時便早已悟到人類的渺小，生命短若瞬間。我們只能坦然面對前路，腳步從容。世間萬物都像花開一樣，雖然柔弱，雖然短暫，但都曾經絢爛。（寄自馬里蘭州）