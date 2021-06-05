當她還在襁褓裡吃奶時，我就開始關注她。記得那個奶瓶像一支香蕉，不能像其他奶瓶那樣穩穩地立在桌上，而是橫躺著。我總擔心奶嘴會觸碰到桌面，讓她吃進髒東西。那時我三、四歲。

有時候她哭鬧，不願意吃，爸媽哄她，我也握住香蕉的尾端，假裝吃得津津有味，希望能感染到她，激起她爭食的欲望。

她一歲了，在尿布上拉出很稀的大便。我立刻逃出家門，不明白一個小小的人兒怎麼會製造出那麼大的臭氣，更不明白我媽幫她換尿布時為什麼聞不到。

晚上，她跟爸媽睡在裡屋的大床，我跟奶奶睡在外屋的小床。雖然我更喜歡奶奶，但還是把在裡屋睡大床當成一種特殊待遇。六歲時，我家搬進更大的套間，外屋跟裡屋中間隔了一道走廊和一個客廳，特殊待遇離我更遠了。

七歲，我得了急性肝炎，休學一個多月，被隔離在外屋。有一天，爸爸在客廳抱著她讀圖畫書，我只能搬個小板凳坐在客廳門口聽。那本書非常有趣，爸爸繪聲繪色，講到有個走路像鴨子的胖地主婆，她被逗得咯咯笑。我伸長脖子也看不到。讀完，爸爸讓她騎坐在他二郎腿的腳背上，一晃一蕩地打起秋千。又多了一項我不能享受的特殊待遇——我太大了。

我的病好了，我倆在家玩躲貓貓。我在外屋蒙著眼睛讓她藏，數完一百下，去各個房間找她，遍尋不著，最後眼光落到坐在籐椅上看報紙的爸爸身上：一張大報紙可疑地完全打開，舉得高高的，雙腿以上都被遮住了。我繞到爸爸身後，看到她像貓一樣蜷縮在爸爸懷裡，被報紙遮得嚴嚴實實，兩人一起爆笑。輪到我藏時，我卻不能縮到爸爸身上躲起來——我太大了。

因為三歲的差異，享受不到的種種特殊待遇，我的童年一直是「傷心人別有懷抱」。但我還是挺喜歡她。她也確實招人喜歡，白淨乖巧，小臉胖嘟嘟，小嘴很甜蜜。

爸媽上班時，讓我照顧睡午覺的她。我在家門口跟小夥伴玩耍，沒多久便看見她抱著衣服、拎著鞋、大哭著赤腳走出來。我把她帶回家，讓她坐在床沿，給她穿上衣服和鞋，耐心地哄她，她抽抽噎噎慢慢止哭，那種被需要、被依靠的感覺讓我很有成就感。

我十歲時，個子已經很高了，她還是小不點兒。單位的燈光球場放露天電影時，我們一起拿著小椅子去占位置。占好座再回家吃晚飯，我坐在球場的水泥台階最底層，讓她從第二層騎到我脖子上，我馱著她走了幾十米，毫不吃力，後來怕重心太高我倆一起摔倒才放她下來。那天夕陽斜斜地照過來，滿地金光，我倆一高一矮的人影在地上拖得長長的。

有一陣子鬧地震，大家都住在樓前的防震棚。巨大的防震棚下，這家的床與那家的床連成一片。我們這些孩子可高興壞了，在超大床鋪上玩起打仗遊戲。我把她用細繩綁在中央一根立柱上，和其他孩子一起「拷問」她。不幸這一幕被爸爸看見了，厲聲斥責我：「為什麼把妹妹綁起來？」我啞口無言，還沒有聰明到去解釋：我是把最英勇、最堅貞的女游擊隊員角色留給她，我自己甘當邪惡的日本鬼子。

她上小學了，一年級就被選為班長，期末數學考了一百分，語文考了九十九分。她的班主任在路上遇見我媽，笑著說，太陽的太少寫了一點，扣了她一分。

她從一二年級開始學揚琴，每天要坐在琴前練習一兩個小時。她常練習的曲目，我都能唱出譜子，〈騎兵進行曲〉、〈喜洋洋〉、〈一隻鳥仔〉……那幾年，揚琴的樂聲是我家的背景聲音。有一年除夕，烏雲密布，冷風颼颼，天上撒下粒粒分明的小雪珠，我在樓前看人零零星星地放鞭炮，聽見家裡宛轉悠揚的琴聲，有一種太平盛世的美好感覺。

兒童節演出時，開場便是校樂隊的大合奏，兩邊的小提琴手、二胡手、琵琶手、笛子手都是比她大的高年級學生，年紀最小的她坐在正中間。她兩手一抬便是預備信號，琴竹落下時全樂隊奏出第一個音符。

我上了初中，學校很遠，我中午走路四、五十分鐘回家。她的學校近，於是上小學三年級的她做我們兩個人的午飯。她會做一菜一湯，我們吃完飯再各自去學校。冬天，下午上課時間提前，我中午來不及趕回家，就在學校食堂吃飯。那，她是怎麼吃飯的？我不記得了，在學校吃還是自己在家吃？她那時只有八、九歲啊！我只記得，八、九歲的她每天偷藏一個雞蛋 在儲物櫃裡，說等到鬧饑荒時，可以拿出來解危。

她上了初中，保持著小學的優秀，繼續在班裡當班幹部。我們身材一般高，換穿衣服，互相推薦新書，我去同學家，會把她也帶去玩。

小時候，家裡燒煤，熱水有限，晚上我們兩人在一個盆洗臉、洗腳，一直延續到初中。起初我負責倒水、拿毛巾、幫她脫鞋脫襪子，後來，她不再是需要我照顧的小毛頭，我們仍在一個盆泡腳，一邊泡腳，一邊進行每天最輕鬆愜意的交流：影視劇的感想、在學校的見聞、對外界大小事件的看法……一盆熱水洗到涼還意猶未盡。

她十四、五歲時，有兩個形影不離的密友常到家裡來玩。三個女孩一起去學騎車，你騎我推地互相保護，車與人扭扭歪歪搖搖欲墜。沒多久，她就可以騎車上學了。

高中，來家玩的女孩更多了，有的在家裡吃飯，有的在家裡過夜，偶爾她也去她們家小住幾日——其中一個女孩後來變成我在美國 的閨密。男孩們也來，一個個高頭大馬，談笑風生，我家本來寬敞的客廳顯得小了。她在裡面是融洽的一分子，言笑晏晏，應付裕如。與我們的四口之家相比，班級和學校的那個世界更有吸引力。

她去北京 上大學後，家裡安靜了許多，我也不覺得有什麼，搬到她陽光充足的臥室睡覺，翻看她以前買的詩集和散文集，還有她自己創作、字跡灑脫的小說手稿《高秋》。她騎過的自行車停放在臥室牆邊，有時候，我晚上去鄰近的大學校園練習騎車，周末騎到郊外寬闊空曠的大馬路，就這樣漸漸學會了。

只是，當她打電話回家說想吃煎雞蛋時，我有點心疼。爸爸經常去北京出差，常帶上她喜歡的家庭自製食品。她把爸爸拉去看系裡的榮譽榜，她的成績不是第一就是第二。

假期她回來，家裡洋溢著蓬勃的、新鮮的氣息。到家裡來的她的同學們，散發著青春活力，她和他們一樣，語言和態勢都有遠方的、未來不可限量的光采。上了大學的她，喜歡看體育比賽，再冷門的項目，她也能很快掌握運動要領和比賽規則。

暑假，我們在地上鋪了蓆子，睡在客廳的吊扇下面。早上，我還沒醒，她捅捅咕咕撓我的鼻子耳朵，惹惱了睡意正濃的我，她卻樂不可支。要是她一大早出去跑步，回來時我還在睡覺，她進不了家，就在門口唱：「追兵來了，可奈何？娘啊，我像小鳥回不了窩……」（田漢作詞、冼星海作曲的〈黃河之戀〉）

我們的相處只能在短暫的假期，家裡有重大事件，儘量湊著她的時間，等她回來。因此，一家人出去逛街也成了一種儀式，一定要帶照相機。

過年，父母親的同事、朋友來串門，我只見親近的那幾位叔叔阿姨，其他人能躲就躲，能避就避。她呢，落落大方地出來接待，端茶送水，談天說地，儼然成熟練達的社會人士。如果客人們組織牌局，趕上三缺一，她會陪著打牌，我則是死也不陪打的。

（上）（寄自紐約）