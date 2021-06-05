傳統的枕頂繡片，樸拙可愛。（卓慧臻．攝影）

有回在北京 天壇附近的小店，見一幅裱在框裡的刺繡，由於花朵的形狀有點抽象，一眼不能分辨是菊或是蓮，我遂與店家聊起來。難得有人問津，女店主從布袋裡翻出幾疊繡片，熱心地教我辨識。原來，這些繡片乃是繡花枕的枕頂，也就是枕頭兩邊作為裝飾用的繡片，主要出自於甘肅 、山東、河南、陝西省一帶農村婦女之手。

我一直以為繡花枕的繡片位於枕的正中央，沒想到也有在側面的；而且枕頭造型多樣，其中方形枕常是女子出嫁前，祈願婚姻美滿所做的陪嫁品。枕頂片的圖案包羅萬象，涵蓋各種花草蔬果、祥禽瑞獸、器型符號、戲曲人物故事以及吉言文字等等。繡片雖老舊，線條卻樸拙可愛，所繡的鳳、雀、魚、蝶等圖案常有誇張的表現，如巨眼的金魚、粗腿的蝴蝶等等，模樣逗趣，令人愛不釋手。

直觀之下，蔬果圖案特別討喜，因其瓜果內外分離，異化的形象特別有趣。比如，黑黑的西瓜籽，蹦跳在紅底圓弧的瓜形外，寓意瓜瓞綿延；石榴的模樣更是繁複，個個飽滿，中心以密密的菱格網繡分割，取其榴開生籽、多子多孫的寓意。繡娘將身邊的事物作為題材是很自然的事，以花木蔬果與瑞獸禽鳥的組合最為普遍。喜鵲站在梅枝，代表喜上眉梢；鳳戲牡丹，意味榮華富貴。

傳統社會的女子沒有自己獨立的事業，遂將一切希望寄託在未來夫君的身上。有一幅枕片，所繡鳳鳥頭朝太陽，旁邊綴以銅錢，意藴指日東昇、升官發財的意思。端詳此鳳鳥，表情略帶稚氣，細長的尾巴，呈螺旋狀上揚，風格不似年長些的待嫁女所繡的來得典雅成熟，反倒給人嬉遊之感。想像舊時女孩十五歲即可出嫁，而她們其實不過是荳蔻年華的少女，對愛情有份懵懵懂懂的嚮往。在尚未確定婚姻對象前，她們便開始繡枕頂，成雙成對的枕頂，不僅結婚時要自用，也要送給夫家長輩們作為禮物。

賣繡片的女店主，提及她七十多歲的姑婆：「繡工特別好，當她一天忙完家務和田裡的活後，只要拿起繡花針，誰都不許干擾她，連說話都不行。村裡的姑娘都想跟她學手藝，可是她老人家教學非常嚴厲，配色稍有差錯，立刻讓人拆掉，重做！能跟她學繡，真不容易！」由此可見，枕頂繡片反應了女性追求美的自然需求，農村婦女在辛勤的體力勞動後，也渴望投入女紅技藝，擁有自我的審美世界。

許多人對繡花枕頭有所誤解，認為它金玉其外、敗絮其中，不值得一談。尤其是，自從清朝文人彭養鷗在《黑籍冤魂》裡將繡花枕頭比喻成外表華麗而無學識之人後，它的地位似乎更加受到輕視。然而，從婦女生活的歷史軌跡來看，這個長、寬約二十公分的枕頂，從構圖到繡工，蘊含了婦女豐富的創造力，讓人不得不駐足觀賞，且流連忘返。（寄自加州 ）