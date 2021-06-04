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1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種
台新增本土472例、21死 累積破萬人確診
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昨日
隱地
2021-06-04 03:01
明天的名字
殺死今天的名字
殺得片甲不留
●
新禾占領秧田
昨天的稻草
已成灰燼
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火車路腳
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