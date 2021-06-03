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小被被的畢業典禮

滋恩

今天全家舉行「小被被」的畢業典禮。

「小被被」就是我們常聽到的security blanket，很多有小孩的家庭都不陌生。security blanket直譯的話就是「安全感小被被」。不過，我比較喜歡稱它「定心小被被」──抱著就能安心定心嘛。

「傢傢」是小兒阿丹給心愛小被起的名號。阿丹到哪裡都拽著傢傢相伴。但出門時總不好讓他拖著一條毯子趴趴走吧？所以母子常上演「諜對諜」的小被爭奪戰。在車上讓他抱著小被，下車時趁他不注意，或是給好玩事物吸引住，不自覺鬆開小被的當下，我就一把塞進包裡，等他睏了或煩躁不耐時再趕緊拿出來給他。還有，洗傢傢的時機更要掐得準，趁著他睡覺吃飯或心情好的空檔抓緊時間丟到洗衣機裡。不然給他發現「傢傢不見了」，那可是會驚天動地、場面一發不可收拾的！

這條被被，天天被揉被捏，不時給拖曳在地上，又常常洗洗烘烘，長期在「愛的蹂躪」下，不但起了毛球，還破了好幾個洞。儘管在旁人看來，是與抹布同級的破布，卻是兒子形影不離的貼身寶貝。

有一回全家去逛街，阿丹坐在推車裡，一路抱著傢傢跟著大夥逛街。等到準備打道回府回到停車場，要抱他上車時卻赫然發現：傢傢不見了！

於是全家只好沿著原路找尋，從停車場和電梯一層一層找起，不時低頭看看是不是掉在人行道上，最後回到店家一區一區搜尋。

店裡的客人看我一臉著急地東張西望，以為發生了什麼事：「你還好嗎？」

「呃……小孩的被被不見了。」

好幾個客人便跟著我一起找，其中大概也有「感同身受」的媽媽吧。有人提醒：「要不要去問問櫃台？或許之前已經有人撿到了呢。」

果然，一個店員笑咪咪地走過來：「您是在找一條白綠條紋的小被子嗎？」原來，就在我回來之前幾分鐘，被其中一個店員撿到了。

千恩萬謝地取回失而復得的寶貝。「傢──傢！」阿丹像是終於找回失散已久的至親骨肉，緊緊地摟著傢傢，把大姆指伸進去被角的破洞，笑逐顏開。這樣還不夠，居然放進嘴裡又吸又咬！

這條從出生用到現在已有十年的小被，如今已經變為一坨糾結的線團，攤開來則像一片垂墜破損的蜘蛛網。前陣子阿丹老是過敏打噴嚏，家裡怎麼打掃吸塵除蟎都沒改善。後來請教小兒科醫生，發現過敏源極可能就是這條陳年老被。

為了健康著想，終於到了該跟傢傢說再見的時候。我們印了一張彩色的「畢業證書」，上頭還有阿丹與爸媽的簽名。還買了氣球和小禮物，只差沒敲鑼打鼓，全家盛裝出席傢傢告別式暨畢業典禮。首先讓阿丹與親愛的傢傢拍照留念，接著媽媽來一段「精神勉勵」：「傢傢服侍弟弟十年啦，年紀大了，『身體』也不好（都破成這樣了！），是該讓它『退休』了……」

接著請阿丹自己發表幾句賺人熱淚的致答詞，感謝傢傢陪伴走過成長路。然後從電腦存檔中找出幾張阿丹小時候抱著拖著咬著傢傢的生活照，欣賞回味一番。最後在全家見證下，將傢傢放入袋子裡，交由爸爸處理。

趁爸爸去處理傢傢的「後事」時，我趕緊轉移阿丹注意力，頒發證書、禮物、氣球，還有阿丹自己挑選的「新歡」——另一條顏色相近、花紋類似的小被子。最後還叫了日本料理外賣，全家大快朵頤一番。

晚上睡前，我們特別禱告，讓阿丹抱著「傢傢二世」可以繼續安然入睡。

後來我問老公，傢傢如何處理？

出乎我意料，原本以為老公會把它直接扔進垃圾桶，他竟把傢傢藏在車庫櫃子裡。

「啊？為什麼？」

「以後兒子長大離家。二老還可以拿出來回味一下。」老公幽幽地說。

原來，真正需要畢業典禮的，不是被被的主人，而是爸媽。（寄自加州

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