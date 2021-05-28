莎拉是一位地地道道的洋妞。

白皙的皮膚，藍汪汪的大眼睛，一頭飄逸的金髮。這位年輕的、有著愛爾蘭血統的洋妞剛一來到我們公司就引起了同事們的注意。房地產經紀人本來不需要每天都到公司上班，可自從莎拉負責前臺接待，同事們都愛往公司跑。特別是那幾位單身的「王小五」，一個個像打了雞血一樣激情萬丈，鬥志昂揚，有事沒事就跑到公司去，先跟前臺的莎拉聊上幾句，再說是否留在公司幹活兒。

世界這個地球村裡啊，「窈窕淑女，君子好逑」，古今中外都是。莎拉喜歡文學，會寫詩會畫畫，讀大學時就經常給報刊投稿，還擔任過校報的主編呢。這麼可愛又有才華的女孩誰不喜歡呢？就連我這資深徐娘也不能例外，何況那些單身小夥兒？

無論同事跟她說什麼，沙拉總是靜靜地聽著，偶爾雙頰緋紅，害羞地低下頭。如果說蒙娜麗莎的笑是神秘的，莎拉的莞爾一笑是青春的、純潔的。她生長在嚴格的天主教家庭，只因大學三年級的時候，被丘比特的神箭一擊而中，她休了學，來我們公司工作。她說，她打算多攢點積蓄與心愛的人結婚，像她的父母一樣，簡單虔誠地過一生。

有時候，莎拉的白馬王子會接送她上下班。這位名叫亞當、有著義大利血統的帥哥，也來自天主教家庭，是一位電腦工程師。濃濃的眉毛，深邃的眼睛，臉龐輪廓分明，身材魁梧健壯，滿臉絡腮鬍子更增加了他舉手投足間，十足的男子漢氣質。

挽著亞當的臂彎，莎拉白皙的臉頰緋紅，如桃花盛開，越發顯得美麗迷人，嬌羞可愛，讓公司那幾個鑽石「王小五」禁不住黯然神傷。而沉浸在愛情裡的莎拉，總是那麼從容安靜。公司裡一百多個經紀人，每個人的手機經常一天到晚響個不停，公司前臺的電話也幾乎接連不斷，尤其是初春的房屋交易旺季來臨，莎拉是很忙碌的。可是總不見她煩躁慌亂，像一朵潔白的雲彩，又像一汪蔚藍的海水，或者是田野裡靜悄悄翻滾的麥浪。有她坐在前臺，公司的空氣裡似乎就多了一份鎮靜，讓我們大家都可以輕輕拭去額頭上的汗珠，靜下心來處理所有那些繁瑣煩人的工作。

大家看見莎拉的手指上多了一枚訂婚戒指的同時，就都收到了她的結婚請柬。婚禮訂在六月舉行，地點選在溫哥華市區的女皇公園。想著這麼純潔可愛的姑娘就要嫁為人婦，大家都跟著興奮起來，相信等到夏花絢爛的季節，莎拉一定是城中最美麗的那個新娘。

四月的櫻花開了，把溫哥華搖曳成一片粉紅。五月的杜鵑花開了，紅的紫的白的一大片一大片。同事們還是愛往公司跑，一如既往，喜歡看莎拉靜靜工作的樣子，喜歡空閒的時候同她聊聊天。

當六月一天天走近，誰也沒想到，莎拉青春的臉龐會在一夜之間突然憔悴，她說，她支付了重金罰款，取消了已經策劃好的婚禮。

沒有如期當上新娘的莎拉更加沉默了。她每日還像以前一樣，忙著接聽電話，努力地工作，只是她那略帶羞澀的莞爾一笑很少見了。我們都知道，她在忍耐，她在等待時光慢慢治癒心裡的創傷。

起先，沒有人知道究竟發生了什麼，直到莎拉自己向大家和盤托出事情的經過。

其實，只是臉書上的幾張照片，照片上的一對年輕男女衣衫不整，姿勢親暱。男人是那個即將成為莎拉新郎的亞當，女人是莎拉多年的閨蜜。

面對未婚夫與閨蜜的雙重背叛，莎拉有一瞬間真覺得天昏地暗。亞當曾經雙膝跪地，懇求莎拉原諒。他說，整件事情是閨蜜設下的一個局，是閨蜜為了要向她的前男友示威，刻意引誘了他。周圍的親友也都勸莎拉不要太計較，他們借用《聖經》裡的話說：「世上的凡人都是有罪的，要學會寬容，學會饒恕。亞當的工作那麼好，家境也好，找到這樣的結婚伴侶不容易。」

「他們說的有一定道理，」我對莎拉說。「亞當的條件的確很好。這次酒後亂性，的確情有可原。你真的不打算再給他一次機會？」莎拉的講述沒有指責，也沒有咬牙切齒的憤怒。她淡淡一笑，回答說：「談不上原諒或不原諒，因為我不夠資格。原諒與饒恕，從來都是從上至下的。亞當曾經是我的天，這一重天塌下來了，我只能去仰望更高的天，去追求我的夢想。」

這個年輕姑娘的話，聽在花甲年歲的我的耳朵裡，如醍醐灌頂。周圍那些立志當賢妻良母的女人，哪一個不是在經歷背叛之後委曲求全，原諒了也饒恕了？又有哪一個在原諒與饒恕之後能真正若無其事地過下去？哪一個到後來還不是一次次被重複傷害？ 快刀斬亂麻，壯士斷腕，這位金髮碧眼的莎拉年紀輕輕，竟有這樣的勇氣和膽識處理自己的愛情，真的與眾不同，令人刮目相看。

六月過後，莎拉離開了我們公司，她重返校園去了。撿起課本、勤工儉學，先完成了本科的學業。然後，她又懷揣著更遠大的理想，到英國的頂尖學府去攻讀新聞專業的研究生；再然後，她被加拿大著名的Black Pressmedia 傳媒公司聘為記者，即將在美麗的溫哥華島上開啟她奔向世界頂尖新聞工作者的新旅程。

送她去溫哥華島的那天，正值冠狀病毒肆虐。我們的離別都不能擁抱，我只能用一條真絲圍巾做禮物，給她帶上我最衷心的祝福。還有兩句最美的宋詞：「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」，為了她和另一個魅力十足的帥哥剛剛新生的愛情。

太平洋的波濤滾滾，輪渡載著莎拉遠去。這個地地道道的洋妞，始終如一朵自在的花兒，自然而然地盛開，自有清風徐來。