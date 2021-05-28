疫情中，我的小外賣店

從2020年3月23日開始，英國第一次因新冠疫情封城，很多商店停止營業。我的外賣店不在必須關門的行列，但因為疫情來勢洶洶，心裡害怕，在政府還沒有正式發佈「封城令」之前，3月18日，我已經先關門歇業，居家避疫了。

三個多月以後，新聞報導說疫情有所緩解，但科學家們又說這病毒將會與人類長期共存。我們成天待在家裡無所事事，也煩了，天天關注疫情的日子特別漫長。於是決定7月1日重新開門營業。

出乎意料的是，生意跟以前一樣的好。8月初，英國的疫情有了明顯好轉，政府迫不及待地要振興經濟，推行了「Eat out to help out（半價吃飯）」政策，持續將近一個月，受到民眾熱烈追捧。許多餐廳人滿為患，大門外長長的等位隊伍，一排兩三個小時。

可惜好景不長。短暫的狂歡過後，疫情大面積反撲，11月4日，英國第二次封城。暫時刺激政策帶來的收益，根本無法彌補再次封城的巨大損失。

當然，管理一個國家不容易。事情千頭萬緒，得考慮方方面面的問題，而且誰也不能料事如神。看唐寧街首相府的疫情報告，最起碼領導人有責任心，關愛百姓的生命，雖然曾經提出「群體免疫」的說法讓人感覺很荒唐。後來首相親自與病毒較量了一番，到底還是能夠從善如流，用自己的切身體會呼籲大家戴口罩，常洗手，保持社交距離。不像某個大人物那樣反智反科學，叫人喝消毒殺菌液。

按理說民主國家的人習慣了守法守規矩，平時見他們排隊等待，隊伍再長都有耐心。如今要和如此來勢洶洶，如此頑固的病毒相對抗，需要戴口罩，需要保持社交距離，怎麼就成了「侵犯人權」了呢？我真的無法理解。

每當不戴口罩的人走進店裡，我心中會有一種不快不安的感覺，但又不敢拒絕服務，因為我必須尊重他們「選擇自由的權利」。但是，誰來尊重一下我想要保障自己和其他客人的生命安全的權利？！

我的一個送餐司機也傲慢得從不戴口罩。結果他一家三口都先後病倒，他說只是「普通感冒」，不是「新冠病毒」。但我還是讓他好好休息，暫時不要來上班，不管他染上的是不是新冠肺炎。阻止他將病毒擴散到我的客戶群裡，這一點權利，我還是有的。

英國脫歐後，物價飛漲，逼得我也必須考慮加點兒價。我的外賣店已經三年沒有調整過價格，疫情期間大家都不容易，我並不想額外費一番折騰，可所有超市的食品都在漲，我還能怎麼辦？這兩天每次想到要漲價，計算著到底要漲多少的時候，我都會想起那些忠實的老顧客，比如Gordon老先生。

Gordon老先生每週四上午八點去做運動鍛煉身體，運動完了一定會來，十幾年不變。這位快八十歲的老人穿著短運動褲進來，一年四季不變。坐下來以後，點一個毛菇芙蓉，一個白飯和一杯加辣的咖哩汁，這份菜單也從來沒變過。偶爾哪個週四見不到他，準是外出旅行去了。可是自從去年聖誕節以後，他再也沒來過。這位老人身體很好，十多年來幾乎沒有生過病。但願他去旅行了，或是搬家走了，我在心裡祈禱。

忙碌的日子過得特別快。閉門歇業，再開門，折騰到現在，不知不覺又過了半年。英國的疫情不但不見緩和，還越來越嚴重，變種病毒以更瘋狂的速度在傳播。第一次封城的時候，每天確診兩萬多，已經覺得是令人不寒而慄的記錄了；現在每天確診人數過六萬，死亡人數八九千，曙光究竟在哪裡？我們何時才能走出黑暗？！

轉過年來，2021年1月5日，英國又開始了第三次封城。

人們總是要吃飯的，外賣生意特別火爆，我家的生意非常忙。但是因為要防疫，我不敢增加更多的工作人員。生意多忙不過來，客人從電話下單到拿到餐要等兩三個小時。 有時候，我只好不接電話，寧願少接幾份訂單，讓下單的客人滿意，讓自己心安。

上星期，感覺喉嚨有點不舒服，我擔心被病毒感染了，連續幾天猛喝水，喝茶，喝湯，用鹽水漱口，也不敢和老公親近。他卻說：「有難同當，我要跟你同歸於盡。」

「不能同歸於盡！」 我趕忙打斷他，「我們辛辛苦苦掙的錢，哪怕你跟別的女人一起享受，我也願意。」

如此小心翼翼，好不容易自己感覺恢復正常了，老公卻出現了跟我一樣的癥狀。病毒無情，我們是真的害怕一不小心就被感染上了。這幾天，老公不敢靠近我，我時不時擔心地問他：「你感覺怎麼樣？」

老公被我問煩了，有氣無力地說：「感覺快要死了。銀行密碼你要記好了！」

我被他逗笑了：「好，你快說，我拿紙筆記下來。」

唉，疫情陰影籠罩下的生活，如履薄冰，草木皆兵。 我們不敢病，因為病不起；萬一不幸被感染了，要麼靠著自救活下去，要麼等死。

至少，到今天為止，我還是在我的小外賣店裡忙碌著。腳不點地，有時一整天連一口水也顧不上喝。可總比天天關在家裡看新聞上的疫情報告好得多。希望封城和打疫苗同步進行，能徹底把我們從這疫情的陰影下解放出來。這個該死的病毒讓全世界的人失去自由已經超過一年了。