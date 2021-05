疫情中，我的小外賣店

從2020年3月23日開始,英國第一次因新冠疫情封城,很多商店停止營業。我的外賣店不在必須關門的行列,但因為疫情來勢洶洶,心裡害怕,在政府還沒有正式發佈「封城令」之前,3月18日,我已經先關門歇業,居家避疫了。

三個多月以後,新聞報導說疫情有所緩解,但科學家們又說這病毒將會與人類長期共存。我們成天待在家裡無所事事,也煩了,天天關注疫情的日子特別漫長。於是決定7月1日重新開門營業。

出乎意料的是,生意跟以前一樣的好。8月初,英國的疫情有了明顯好轉,政府迫不及待地要振興經濟,推行了「Eat out to help out(半價吃飯)」政策,持續將近一個月,受到民眾熱烈追捧。許多餐廳人滿為患,大門外長長的等位隊伍,一排兩三個小時。

可惜好景不長。短暫的狂歡過後,疫情大面積反撲,11月4日,英國第二次封城。暫時刺激政策帶來的收益,根本無法彌補再次封城的巨大損失。

當然,管理一個國家不容易。事情千頭萬緒,得考慮方方面面的問題,而且誰也不能料事如神。看唐寧街首相府的疫情報告,最起碼領導人有責任心,關愛百姓的生命,雖然曾經提出「群體免疫」的說法讓人感覺很荒唐。後來首相親自與病毒較量了一番,到底還是能夠從善如流,用自己的切身體會呼籲大家戴口罩,常洗手,保持社交距離。不像某個大人物那樣反智反科學,叫人喝消毒殺菌液。

按理說民主國家的人習慣了守法守規矩,平時見他們排隊等待,隊伍再長都有耐心。如今要和如此來勢洶洶,如此頑固的病毒相對抗,需要戴口罩,需要保持社交距離,怎麼就成了「侵犯人權」了呢?我真的無法理解。

每當不戴口罩的人走進店裡,我心中會有一種不快不安的感覺,但又不敢拒絕服務,因為我必須尊重他們「選擇自由的權利」。但是,誰來尊重一下我想要保障自己和其他客人的生命安全的權利?!

我的一個送餐司機也傲慢得從不戴口罩。結果他一家三口都先後病倒,他說只是「普通感冒」,不是「新冠病毒」。但我還是讓他好好休息,暫時不要來上班,不管他染上的是不是新冠肺炎。阻止他將病毒擴散到我的客戶群裡,這一點權利,我還是有的。

英國脫歐後,物價飛漲,逼得我也必須考慮加點兒價。我的外賣店已經三年沒有調整過價格,疫情期間大家都不容易,我並不想額外費一番折騰,可所有超市的食品都在漲,我還能怎麼辦?這兩天每次想到要漲價,計算著到底要漲多少的時候,我都會想起那些忠實的老顧客,比如Gordon老先生。

Gordon老先生每週四上午八點去做運動鍛煉身體,運動完了一定會來,十幾年不變。這位快八十歲的老人穿著短運動褲進來,一年四季不變。坐下來以後,點一個毛菇芙蓉,一個白飯和一杯加辣的咖哩汁,這份菜單也從來沒變過。偶爾哪個週四見不到他,準是外出旅行去了。可是自從去年聖誕節以後,他再也沒來過。這位老人身體很好,十多年來幾乎沒有生過病。但願他去旅行了,或是搬家走了,我在心裡祈禱。

忙碌的日子過得特別快。閉門歇業,再開門,折騰到現在,不知不覺又過了半年。英國的疫情不但不見緩和,還越來越嚴重,變種病毒以更瘋狂的速度在傳播。第一次封城的時候,每天確診兩萬多,已經覺得是令人不寒而慄的記錄了;現在每天確診人數過六萬,死亡人數八九千,曙光究竟在哪裡?我們何時才能走出黑暗?!

轉過年來,2021年1月5日,英國又開始了第三次封城。

人們總是要吃飯的,外賣生意特別火爆,我家的生意非常忙。但是因為要防疫,我不敢增加更多的工作人員。生意多忙不過來,客人從電話下單到拿到餐要等兩三個小時。 有時候,我只好不接電話,寧願少接幾份訂單,讓下單的客人滿意,讓自己心安。

上星期,感覺喉嚨有點不舒服,我擔心被病毒感染了,連續幾天猛喝水,喝茶,喝湯,用鹽水漱口,也不敢和老公親近。他卻說:「有難同當,我要跟你同歸於盡。」

「不能同歸於盡!」 我趕忙打斷他,「我們辛辛苦苦掙的錢,哪怕你跟別的女人一起享受,我也願意。」

如此小心翼翼,好不容易自己感覺恢復正常了,老公卻出現了跟我一樣的癥狀。病毒無情,我們是真的害怕一不小心就被感染上了。這幾天,老公不敢靠近我,我時不時擔心地問他:「你感覺怎麼樣?」

老公被我問煩了,有氣無力地說:「感覺快要死了。銀行密碼你要記好了!」

我被他逗笑了:「好,你快說,我拿紙筆記下來。」

唉,疫情陰影籠罩下的生活,如履薄冰,草木皆兵。 我們不敢病,因為病不起;萬一不幸被感染了,要麼靠著自救活下去,要麼等死。

至少,到今天為止,我還是在我的小外賣店裡忙碌著。腳不點地,有時一整天連一口水也顧不上喝。可總比天天關在家裡看新聞上的疫情報告好得多。希望封城和打疫苗同步進行,能徹底把我們從這疫情的陰影下解放出來。這個該死的病毒讓全世界的人失去自由已經超過一年了。