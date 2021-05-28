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漫談周勵新書《親吻世界》

（華章）文∕楊際嵐
《親吻世界》書封。（楊際嵐∕圖片提供）
《親吻世界》書封。（楊際嵐∕圖片提供）

周勵的新作《親吻世界》，是一部探究人文之秘和自然之險的非虛構文學力作。全書定稿於2020年6月，出版於同年8月。特殊時期，特殊意義。

庚子伊始，世相驟變。此次新冠疫情，被稱作「沒有硝煙的戰爭」，普遍視為二戰以來人類面臨的最嚴重挑戰，極大衝擊公眾生活、社會秩序、經濟活動和國際關係。疫情大蔓延的至暗時刻，周勵聯想到當年的另一座人間煉獄——跳島戰役血腥慘烈的戰場，她奮筆疾書，穿梭於二戰遺跡和新冠疫情之間，成為該書第一部分系列作品《被遺忘的煉獄：跳島戰役探險錄》。 緬懷抗日將士的同時，痛惜戰爭給人類造成的空前浩劫，「櫻花軍國主義」、極端民粹主義的巨大危害。 作者將反思的目光凝聚於沖繩島平和祈念堂的警語：「發動戰爭的確實是我們人類，但是，能阻止戰爭的不也正是我們人類嗎？ 」

浩瀚壯闊的時代長河中，湧現了一批批傑出人物，周勵視之為「鐫刻在心靈岩洞上的壁畫」。她沿著歷史人物的足跡，追尋他們的人生悲喜劇及心路歷程，探究他們給後人留下的心靈啟迪，寫下一系列以「尋找」為基調的歷史散文。她曾專程前往巴黎附近，梵谷度過生命中最後70天的奧維爾小鎮。梵谷是自殺還是他殺？如果是他殺，證據何在？是誰開了致命一槍？梵谷遺體到哪裡去了？周勵帶著未解之謎，在梵谷最後的路上來回近十次，終於悟到了悲劇之所在。

《親吻世界》的副題為「曼哈頓手記」。從《曼哈頓的女人》到此，三十年過去，周勵的激情與求知欲從未熄滅，唯一的不同是視野的日益開闊和「與時俱進」。她到南極，冰滑下山；她在北極，參加了北緯90度跳海冰泳活動、北極點冰蓋長途徒步；她前往阿爾卑斯山，乘滑翔傘橫穿馬特洪峰...... 她行走天下，一次又一次稱頌她的「精神導師」海明威的格言：「人可以被毀滅，但不能被打敗」；還有「雄獅」丘吉爾曾經說過的：「人最可貴的精神就是無畏」。

三十年過去，周勵依然是一個富有人文情懷的作家。「生命是瞬間，生命在高處」，她以文學滋養生命，葆有人文情懷，把人字寫端正，從《親吻世界》應能獲取這樣的感悟。

（楊際嵐，中國作協會員，編審，從事文學編輯工作四十多年，歷任福建作協副主席、台港文學選刊主編等，現為中國世界華文文學學會監事長、世界華文文學聯盟副秘書長。在報刊發表若干散文隨筆、雜文、紀實文學、文藝評論等。）

2017年周勵攝於南極。（張安華∕攝）
2017年周勵攝於南極。（張安華∕攝）

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