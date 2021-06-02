新冠疫情初期，口罩 曾引發美國民眾間的分化與爭議，BBC形容口罩已經成為美國政治衝突的催化劑。民眾當中戴口罩與不戴口罩的人儼如對峙的兩大陣營，互不相容。上班地點在洛杉磯市中心的妹夫，偶爾碰到一些狂妄自大、拒戴口罩的白領上班族，總是敬而遠之，避免不必要的衝突。

一天，在辦公大樓裡，下了班的妹夫正要步入電梯，遠遠看到一位老美氣喘吁吁地趕過來。等電梯時，妹夫半開玩笑地問對方：「所以你屬於那種不相信戴口罩的？」

「你說對了，我不相信。而且我被感染過，已經有抗體了！」那老美得意洋洋地說，並帶著一絲挑釁的口吻問妹夫：「你從哪裡來的？中國 ？」

「不是，台灣 。」

「台灣？那你應該跟我同一陣線，甚至比我更氣憤才對！若不是中國人帶來武漢病毒，世界怎麼會搞成這樣？中國人是病毒的始作俑者，應該被所有人唾棄！」

妹夫心想：「我是哪裡人，干你何事？」他按捺著滿腔怒火，不想繼續跟對方說話。不久，電梯來了，妹夫一馬當先衝進去，然後用手按著門擋住老美。「你沒戴口罩，不能進來！」留下對方訕訕然地站在電梯外等下一班。

正所謂不打不相識。兩天後妹夫在男廁所內再次遇見這位老兄。這一次他戴了口罩，不過是應付式地掛在臉上，完全露出鼻子部位。

「Hi！」他主動和妹夫打招呼。

「Hi！」妹夫禮貌性回應，仍因前兩天的電梯事件而心裡不爽。

「我可以跟你聊聊嗎？」老美迫切地問。

「嗯……好，但是這裡面不好聊吧？」妹夫心裡揣測，這一次他又要掰什麼歪理。

等妹夫步出廁所後，老美已經等在外頭。老美說：「我要鄭重向你道歉，那天是我不對。那時我父親剛過世不久，心情盪到谷底，所以跟你講話時很不客氣……那是我的失禮，請你原諒我！」他露出誠懇的表情，與等電梯時那狂妄自大的樣子，判若兩人。

妹夫放下之前的成見，跟他握手言歡。兩人交換了名片，原來都是律師，都自己開公司。「太好了，我有很多客戶可以介紹給你！」像找到失散多年的好友，他巴不得立刻邀妹夫去喝一杯。

一星期後，妹夫接到老美電話，問他是否有興趣把辦公室搬遷到他工作的那棟大樓，因為那裡有空房出租。「順便告訴你一個消息，你聽了會很高興。我打疫苗了！因為我太太是醫生，她逼我一定得打。」

妹夫笑著恭喜他注射疫苗，並同意兩人相約一天共進午餐。兩人前嫌盡釋，從不友善的陌生人進階到可以共餐的朋友，也算是疫情中的一件美事。（寄自加州）