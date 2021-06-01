一個不合時宜的漫遊者

離開消毒水與藥水氣味，我隨意沿著玻璃櫥櫃走著晃著，大口聞著香精，和那些拎著鱷魚皮蛇皮牛皮的城市貴婦錯身，感覺自己彷彿闖進非洲叢林濕地，只是動物皮革轉換成時尚。

轉個彎如廁，和拿著拖把的打掃老婦人打照面。打掃婦人身穿公司制服，從鏡子中我看見她一臉的苦相，凝結著連她自己都無法體察的一種被長期辛勞所鑿出的風霜。

就這麼一刻，我擺渡在奢華與廉價的兩極之間。恐怖秩序與快樂秩序，處在兩極狀態，我腦中閃過尼采寫過的字詞。

一邊看著塑膠模特兒身穿可餵養母親好幾個月牛奶費的衣飾，一邊想著這人生的悲劇究竟是怎麼誕生的？內心荒涼而奇特。

漫遊城市，走過當年無殼蝸牛夜宿東區的昂貴地段，我想起我的青春，那個總是不合時宜的漫遊者。

母親生病後，我常很懊惱年輕時沒乖乖去上班，時日久了也更上不了班，這一晃竟無業二十多年而過。未雨綢繆這個字眼為何沒早點生根到心裡？都怪那個熱（錢）潮滾滾的九○年代，富貴列車轟轟開過，輾過我的青春樂土，但就是沒把我載走，反而把我推離島嶼。

那是1990年，野百合三月學運的春天剛綻放而過。各家拍賣公司摩拳擦掌降落台北，即將落槌的千萬數字將成了漫遊者一生的夢幻。彼時畫廊掛的畫賣到缺貨，畫家雙手忙著沾染油料，有的畫都還沒乾，賣出的紅點就被貼到了牆上。那時自己雖沒金錢觀，但即使如此，也天真以為這榮景將永恆光燦。

那時出版商經常推出類似日本暢銷書的袖珍版系列，因書袖珍，好攜帶，因而經常手提包裡一放多本。那時的咖啡 館外大街正到處開腸破肚，捷運 開挖，而我也在挖著知識的礦脈。閱讀也如漫遊，無目的性。

因袖珍書和一個夾肉漢堡的價格差不多，大概只有八、九十元，因此隨手買來，以便在城市縫隙時光閱讀，這幾乎成了我回憶九○年代的閱讀樣貌。

在那麼多本袖珍書裡，對我影響最深的是久大文化出版的尼采寫的《悲劇的誕生》，這麼多年後，其實我才有那麼一點理解悲劇的況味，但我卻到了十分嚮往喜劇之齡。

尼采寫這本書在1870年，那時他才二十六歲，寫的悲劇是藝術家哲學家的悲劇，援引的是希臘諸神藝術美學的探究剖析，與書寫自身的悲劇不同（如果尼采晚年才寫，不知他如何感受悲劇？）。年輕時我以為的悲劇之美大體也是和自身切開的，就像在欣賞悲愴的美學，以一種旁觀者式的，一種如夢境似的面向生活的存在，彷彿將我遮罩在藝術的夢境裡（我現在終於懂得為何年輕時自己那種沒有未雨綢繆的現實生活了）。

一方面沉浸藝術悲劇美學，一方面卻又受尼采說的「那殺不了你的將使你更強大」的信念所鼓舞。試圖理解命運的捉弄，受焦慮的期待，蒙上憂愁陰暗悲愴……賦予這些的發生都是生活的「神曲」。

「喧騰的大海橫無際涯，翻舉著咆哮的巨浪，舟子坐在船上，托身於一葉扁舟；同樣地，孤獨的人平靜地置身於苦難世界之中，信賴個體化的原理。」我應該是讀到這段話，就取走了這本書。（雖然閱讀過這本書的不同諸多版本，但一直保留這個版本，彷彿這本書成了自我青春與我城的螢光標記。）

月神日神酒神愛神蘊含救世的譬喻，混合在妖女淫藥與信徒的激情中，聖凡二元性彼此激盪，化為我的青春時代所經歷的榮景之島的諸神宴樂。

青春時光被晝夜切成兩端，一邊瑟縮飄零，呼出傷感的空氣；一邊浸在甜蜜美夢，時而輕歌曼舞。在創作漫遊與其現實對立面的生活中，悲喜二者彼此較勁。冥思著這人生如何值得一過，如何小心踩過生命地雷，翻攪惡土，以成為一個擁有故事的人？

年輕時如此需要援引經典來強化這不斷傾斜的生命地基。

從現實的恐怖秩序過渡到快樂秩序，就像「玫瑰花從有刺的灌木叢裡生長開放一樣」。於是尼采深刻體察到希臘民族的敏感性，受慾望強烈的驅使，因而特別容易痛苦。於是他們渴望人生被一種更高的光輝所普照，眾神的悲劇成了安撫的力量（神也如此，彷彿我們說的斯人也有斯疾），如此人才能忍受這人生了。

尼采寫希臘人出於至深的必要「不得不創造這些神」。

我應該也是因為這樣而走進神佛的領域吧，在青春以為的愁苦時光，特別想去參加內觀靜坐或打禪七之類的心靈活動。

尼采寫夢的靜觀帶著深沉內在的快樂。潛心靜觀這幻覺，以便安逸坐於顛簸小舟，以渡過苦海。

素樸的靜默與激流的壯麗，形塑成青春生命的歷歷刻痕，通過自我的摹本，洞察萬物的可能。相信可以找到出路，即使路徑遙遠而模糊。這本書帶來意志的美學，深信通過藝術可以自我拯救。不願大海靜死，而願闖過洪流而活。悲劇的祕儀，個人的祕戲團，都被偽裝在自以為是的一片美好的藝術光影裡。

然後時光飛逝，母親倒下後，我才驚覺，藝術的救贖不曾來到，尼采認為悲劇本身可以成為生存的頌歌也沒有被自我實踐。年輕時光，自我自私，張揚的個體，完完全全忽略責任，雖知生命脆弱與時光無情，但總是存著某種僥倖心理。

那時何以活得有如密室逃脫？何以在頂樓加蓋的租窩處看著城市天際線發呆一整日，何以聽著風聲雨聲混著脫水機聲響而虛無度過一個下午？

那些年何以走得那麼遠？年輕時何以整個世界都是故里，而現在卻舉步就是異鄉？

《悲劇的誕生》久大文化的這個版本還節錄尼采四十四歲左右所寫的《偶像的黃昏》──「不合時宜的漫遊」。以為尼采會對他最初以為的悲劇力量做重新的審度與評估，但尼采卻不是走得更遠，反而回到原點。他認真看待當初寫悲劇的誕生的人生觀，他藉著對希臘諸神偶像的再次凝視，回到了他一開始出發的地方。他自承是哲學家狄奧尼索斯最後一個弟子：深信「我」就是永恆輪迴的老師。

以前讀不懂這個篇章，只著迷於標題的美感。現在體會到尼采對個體「我」探究的奇異 熱情，原來諸神只是他的話術背景，以此強化其對生命執念大刀闊斧砍下，以藝術美學作為生命停滯的超越可能。

但年輕時我只讀到尼采對個體進化所開演的壯麗，卻少了自我意志的淬鍊，或許因此才過得虛無。

「奇怪的外鄉人啊！你應當說，這個民族一定受過多少苦難，才能變得如此美麗！」尼采下請帖，邀讀者且隨他去看悲劇的誕生處，在神靈的廟宇裡獻祭自我。

苦難真正來到時，推開苦難是個體本能與冀盼。

如果你問我現在對於這本書的體會，我想我會寧可不要藝術淬鍊的美學，寧可過得毫無苦難的人生吧。但繼而一想，我知道趨吉避凶也是一種媚俗，因為苦難如水，永遠流淌。尼采的極端之美，放在諸神的舞台下，成了華麗的詠嘆調。但放在真實血肉之軀與心靈苦楚下，卻可能化為折磨的本身。

於今當我面對母親臥床的漫漫苦痛人生時，我不僅拋棄青春時光那漫遊者的形象，也一度懷疑藝術與文學，懷疑自我創作的能力，當然也想過這諸神的黃昏之後是否是無光的所在？

此時重新閱讀《悲劇的誕生》，一本在我多次搬遷（曾有過將書打包七十箱送走的紀錄）竟仍在書架上的袖珍小書，想著這書也許要帶給我新的啟示？

或許我繼續書寫的本身就是一種對悲劇的同理了，或許我在母親生命靜默的面前，理解諸神都是個體命運的折射。諸神正因其悲劇，才顯現了神性，那麼凡女如我，正因母親的悲劇，才看到了生命的來處。

如此悲劇也是喜劇。這是整個西方創作者所信仰的光環：痛苦終會過去，但美麗會留下。

如此才能闖過苦難，繼續創作。謙卑地撿回消失的青春時光，邁向未知的書寫遠方，一如過了近二十年之後的尼采回憶起寫這本書的初衷，他說這是他一開始出發的地方。

走了這麼多年，世界換了另一個我青春時所不認識的樣子了，但我仍可以認出自己的樣子，認出藝術與美的樣子。當多年後，曾以為的苦難終於以其真實的苦難來到我的書桌前，我才看得懂這人世的悲中之悲，把悲套進劇裡，我才可以超我，不被自我困住。把自己映照在這塵寰的萬物萬事裡，如實度日，汲取可能的藝術力量，然後把這美的力量再吐出，如尼采寫的將美贈與世界。

由此我才明白諸神黃昏的暗喻，彷彿近乎佛家的無緣大慈，同體大悲。

將悲劇的「誕生」，視為每一天都是自我的重新啟動，夜神歸零，日神新生。

年輕時作為一個不合時宜的漫遊者，現在我依然不合時宜的漫遊，但這漫遊的本體與意義已然翻頁與改寫了。