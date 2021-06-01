山海相望。（歐陽晨華．攝影）

雷斯岬國家海岸公園（Point Reyes National Seashore）在舊金山 灣西北方三十英里，緊鄰太平洋。受海洋氣候影響，經常處於雲霧縹緲間。幸運地，我到訪是日，春和景明，碧波萬頃，一覽無遺。

海岸公園在雷斯岬半島，位在三千萬年的太平洋板塊聖安德列斯斷層上，由於板塊推擠，半島成形於千年之前。

天地萬年悠悠，彈指即過；百年人生過客，滄海一粟。浪花奔向山崖，山崖䇄立凝望，兩者時而交融在蒼茫天地，時而相望於咫尺天涯。千百年來，大海和山崖在交會和相望間，沖刷蝕刻成今日這幅壯麗詩畫。

順著山海邊的步道 走上山頂，低沉的風聲拂過耳際。居高臨下，風平浪靜，不聞濤聲，但見一波波充滿節奏的律動。先在湛藍的水面躍升起白色浪花，繼而如畫捲軸般舒展平舖，浸潤在細軟的沙灘裡，後浪緊隨而至成前浪，重複一波一波的循環，如同日升月落，不曾停歇。

海水與穹蒼在遠方連成一線，延伸到遠方之外。那遠方之外的遠方是什麼呢？

行前已經在谷歌地圖上，查看清楚這半島地形與周邊海域。藉著最新的科技，縮短了我們對遠方的距離感。但是當親身踏上這方土地，才知道之前讀的、聽的，都只是膚淺的認識。

旅程中，親眼見到的感動與共鳴，親身經歷的鳥語花香和風霜雨雪，才能真正融入我們的記憶和心靈裡。

（寄自加州 ）