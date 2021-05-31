索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

長久以來，在男性主導的世界裡，女性追求自己喜愛的事物並從事自己擅長的行業，一直遭到種種阻礙和挑戰。儘管情況漸有轉變，但改變的速度仍然很緩慢。

然而，無論在科學或藝術等各方面的領域裡，女性從未間斷過各種創造性的活動。只不過在男性所記錄的歷史中，她們並沒有留下太多的蹤跡。

歷史上的傑出女畫家，大多被忽視、被遺忘、被排擠，即使在時代與偏見的壓力下取得成功，也不會得到和男畫家同等的認可。長久以來，與男性畫家相比，女性畫家很少被提及，博物館、圖書館、美術課，都很少見到她們的身影，以至於大家甚至不知道她們的存在。但就從今天我們所能接觸的少許創作來看，足以讓我們認識到女性在繪畫領域裡毫不遜色的表現。

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文藝復興時期的女畫家索福尼斯巴．安圭索拉（Sofonisba Anguissola, 1532-1625）出生於義大利克雷莫納的一個貧窮的貴族家庭。她的同代畫家包括米開朗基羅和提香。米開朗基羅曾是她的導師，從一開始就鼓勵她。她的畫作很快就得到認可，加上她的父親人際關係良好，使她很快地揚名歐洲。

安圭索拉通過自畫像宣示了自己的職業，她大膽地畫了聖母瑪利亞和聖嬰耶穌。這幅畫影射了藝術家的守護神聖路克。在文藝復興時期，聖路克為瑪利亞和耶穌畫肖像是經常被採用的題材。安圭索拉的這幅畫，就像女性地位的宣言。

安圭索拉自由進出各宮廷，曾任西班牙皇后的繪畫老師。儘管她名利雙收，卻從未在自己的畫中突顯自己的成就。在自畫像中，她總是穿著樸素，謙虛柔和，這也使她避免了各種批評。

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安圭索拉獲得成功之後，有許多父親願意栽培自己的女兒。巴洛克時代的畫家阿特蜜希雅．真蒂萊希（Artemisia Gentileschi, 1593-1652），卻在這種栽培下經歷了男性的暴力。

真蒂萊希的父親為她聘請了一位教師，這個教師卻強姦了她。她的父親上法庭控訴，開庭時，法庭為了證實真蒂萊希沒有說謊，對她採用碾指器的酷刑。然而，真蒂萊希頑強地恢復了創作，並藉著繪畫述說她的宣言，表達她的信念。

之後，真蒂萊希畫了〈茱蒂絲斬首何樂芬〉（Judith Slaying Holofernes），畫中的女主殺死了男主以拯救自己的人民。真蒂萊希的〈自畫像：繪畫的寓言〉也打破傳統，主角的眼睛不是看著觀眾，而是把視線投向別處，彷彿不需要觀眾的認可。

儘管真蒂萊希的才華在她有生之年得到認可，並且為佛羅倫斯的梅迪奇家族和英國查理一世工作，但她去世後也很快地被遺忘了。

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十八世紀末，法國的沙龍成為文藝交流的場所。許多沙龍的女主人都是飽學之士，具有敏銳的藝術鑑賞力。沙龍是兩性交流思想和創作的場所，在沙龍的環境下，藝術家不分性別地得到滋養。對於上流社會的女性來說，沙龍是一種解放。

1648年，法國創建了皇家 繪畫與雕刻學院，學院成員享有的特權之一是在羅浮宮展示他們的作品。1663年，路易十四把皇家學院開放給女性。儘管申請者很多，學院限定最多錄取四個女性成員。但是1720年，威尼斯來的羅莎巴．卡里拉（Rosalba Carriera, 1675-1757）以她獨特新穎的蠟筆畫法震驚了巴黎，成為學院破例錄取的第五個女成員。卡里拉發現用蠟筆可以讓人物的皮膚比一般油畫顯得更逼真、更有活力。她的作品轟動全巴黎，在巴黎畫了許多肖像，其中包括幼年的路易十五。

卡里拉未在巴黎逗留太久，她不久就回到威尼斯，之後曾在神聖羅馬帝國的皇帝查理六世的資助下到維也納工作，成為皇后的教師。晚年的卡里拉視力衰退，過世的時候完全失明。卡里拉的作品繼續影響著後來的女畫家，推進女性在藝術界的地位。

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誕生在瑞士的安吉利卡．考夫曼（Angelika Kauffman, 1741-1807）打破當時的禁忌，踏入原來只為男性保留的歷史畫領域。在考夫曼的年代，歷史畫被認為是最高等的繪畫，進入這個領域需要學習各方面的知識，包括聖經、古典文學和藝術史，還要學習男性裸體的臨摹。女性沒有機會受到這些訓練。但考夫曼靠著自己的努力證明了她的能力，留下了許多歷史題材的畫作。1768年，考夫曼成為倫敦皇家藝術學院的創始人之一，並且在二十世紀之前是該學院僅有的兩位女成員之一。

歷史上接著出現了一些女畫家，既能保持自己的專業技能和社交能力，又能維持自己的生活和在畫界中的地位。這是非常不容易的事情，她們必須非常勇敢和執著。然而，每個人的命運都脫離不了歷史的洪流。

政治背景和社會結構不斷互相影響，人的思想和大環境也一直互相影響。女畫家在這些變化中也不斷地做選擇，不斷地在選擇中創作。

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伊麗莎白．維吉．勒布朗（Elisabeth Vigee-Lebrun, 1755-1842）得到瑪麗．安東尼（Marie-Antoinette）皇后的賞識，為她畫了肖像。這件事情的特殊意義，在於一個皇后公開支持一個女畫家。

法國大革命爆發後，支持皇室的勒布朗逃離法國，和勒布朗同年代的傑出畫家雅德蕾德．拉比爾．吉德（Adelaide Labille-Guiard, 1749-1803）卻加入革命。吉德一直提倡男女平等，宣揚女人應該和男人有成為畫家的平等機會。她是第一個被允許在羅浮宮為她的學生提供畫室的女畫家。

然而諷刺的是，在法國大革命（這個女性曾積極參與的革命）之後，女性不但沒有獲得解放，反而被拒絕擁有公民權。所謂的「人民」並沒有包括女人。女人甚至被禁止學畫。

勒布朗的學生瑪麗．吉耶曼．伯努瓦（Marie-Guillemine Benoist, 1768-1826）通過〈瑪德琳的肖像〉一畫，抗議法國大革命的不公，提醒大家，黑人 和女人都沒有被解放。〈瑪德琳的肖像〉畫的是一個黑女人，身上披的衣服有紅藍白，隱喻法國國旗的顏色。要把黑人的皮膚畫得很逼真是一種挑戰，因為當時大家都不畫黑人。伯努瓦的畫藝術價值相當高，但是由於內容敏感而遭到抨擊。

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1804年拿破崙稱帝之後，恢復對黑人的奴役，並對女人進行更嚴重的壓迫。女人一旦結婚，就不能再參與社會活動。在工業革命到來的十九世紀，男人不斷爭論，女人不斷生育。這樣的環境下，女畫家如果要繼續當畫家，必須保持單身，維持自己的獨立性。

但壓抑的年代總有突破性的人物。以傑出的動物畫著稱的羅莎．邦賀（Rosa Bonheur, 1822-1899）成為第一個獲得法國「榮譽軍團官」頭銜的女性，並且皇后親自到她的畫室參觀。勇敢的邦賀不隱藏自己的性取向，以工作需要為由申請穿褲裝，打破各種禁忌。她的名聲遠傳英美，連美國 著名牛仔水牛．比爾（Buffalo Bill）也曾要求在國際巡迴演出時與她見面。

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然而，對女性的普遍歧視仍繼續給下一代的女畫家各種障礙。貝特．莫里索（Berthe Morisot, 1841-1895）加入了當時打破各種繪畫傳統的印象派，但是這些打破繪畫禁忌的男性卻不願意接受女性為同僚，尤其是有才華的女性。

莫里索的作品雖然不遜於同年代的男畫家，她的名字卻被莫內（Monet）和雷諾瓦（Renoir）淹沒了。儘管她的畫家夥伴們，包括竇加（Degas）、馬奈（Manet）還有詩人馬拉美（Mallarme）都很賞識她，但莫里索並沒有在她有生之年得到認可。後來的人提起，經常說她是「馬奈的模特兒，而不當她是個畫家。直到一個半世紀後，我們才終於認識到她的才華。

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到了二十世紀，女性終於上街遊行，要求選舉權、受教育權和創造權。1881年，女畫家和雕刻家聯盟誕生了。1900年，巴黎的美術學院終於對女學生開放。然而，這時候，美術學院已經完全地學院化，刻板的教育不是自由創造的養料。真正有趣的人物和創作都在學院外，畫法和風格千變萬化。

法國的索尼亞．德勞內（Sonia Delaunay, 1885-1979）作品充滿色彩鮮豔的幾何圖形。德國的漢娜．霍奇（Hannah Hoch, 1889-1978）在作品中諷刺地批判政治與社會。美國的喬治亞．歐姬芙（Georgia O’Keefe, 1887-1986）用流動的線條畫出了新視角下的花朵、荒地，以及美國西南部的線條和色彩。墨西哥的芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo, 1907-1954）通過她一系列的自畫像，表現出人生的種種艱辛和痛苦，以及靈魂的強大與自由。

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上天沒有性別，天賦怎麼會有性別之分？藝術家是上天的使者，假如我們足夠謙卑，便會崇敬地接受上天所賜與的禮物，不會因為使者的肉身和外貌而拒絕上天的恩賜。

被遺忘的人、事、物往往能帶給我們珍貴的啟發。當我們重新發現它們時，就像從夢中醒來，發現在夢裡丟失的東西，原來一直在身邊。天才女畫家們在時間河流中逐漸被人遺忘，但她們所留下的藝術品，卻是可超越時空而體會到的感動。（寄自紐約）