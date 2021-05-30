我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾40.5%民眾 已完成疫苗接種

台增355例本土確診、11死 總病例破7000

品嘗仙人掌

萬羚
墨西哥國花仙人掌花。（萬羚．攝影）
墨西哥國花仙人掌花。（萬羚．攝影）

附近新開一家墨西哥超市，我跟著人群進去瞧瞧。如我預期，蔬菜水果品類多又便宜。我買了兩包仙人掌、一袋墨西哥玉米粽（Tamale）、玉米餅及捲餅皮等。

我對墨西哥超市有一份特殊情感。以前芝加哥的住家，步行五分鐘，就有一家規模很大的墨西哥超市。因為靠近中國城，超市內賣的蔬菜水果，許多與中國超市雷同，價格便宜又乾淨。我經常在超市內碰到熟朋友，熱心的，還會指點我哪些東西正在打折。墨西哥人會做生意，促銷貨通常優質，藉此吸引更多顧客上門。

當年，我們的左鄰是墨西哥人，虔誠的天主教徒。墨西哥人好客，任何時刻都有宴客的理由。孩子放暑假返家，他們找來親朋好友，孩子能上大學是光榮，一定要分享。開學了，又一次重大的返校儀式。左鄰有三個小孩，光是放假、開學，就能開六次家宴，更別提生日或其他重要慶典了。

我們兩家之間沒有圍籬，他們平日上班，不太整理庭院，我打掃院子，就義務幫他們掃落葉、拔野草。看到他們大掃除，就知道要宴客了。左鄰的車庫特別設計過，前後都有自動鐵門，兩個鐵門打開，直通後院的水泥地，車庫加後院，就是宴會場所。

男主人東尼最擅長烤全羊，他總是把爐灶架在水泥地上，讓羊肉香味溢進我家廚房。烤得熟透香辣的羊肉，搭配玉米餅，再喝一口冰涼啤酒，就算被辣得淚水直流，還是忍不住再多嘗一口。女主人蜜拉熱情開朗，碰面總要給我一個大大的擁抱，每次宴客，都會招呼我們過去湊熱鬧。客人習慣講西班牙語，我們只能微笑猛吃羊肉，臉都笑僵了，也跟不上話題，幾次後，就不去了。但蜜拉仍會暖心地把墨西哥美食打包，送過來請我們。

在他們的家宴中，我初次品嘗仙人掌。煮熟，過了冰水的仙人掌，沉浮在紅番茄和翠綠香菜間，淋上現榨的萊姆汁，是一道口感爽脆、色澤豔麗的開胃沙拉。

墨西哥素有「仙人掌之國」的稱謂，仙人掌是墨西哥的第一國花（註）。相傳仙人掌是神賜予墨西哥人的禮物，它全身帶刺，雖在乾旱貧脊的土地，亦能展現頑強的生命力，在翡翠般的莖上開出絢麗的花朵，結出甜美多汁的果實，墨西哥人以它象徵民族的堅強不屈，勇敢無畏。

墨西哥人吃仙人掌，煎、煮、炒、炸、烤，花樣可多了，但我最喜歡的，還是仙人掌煎蛋。做法就像韭菜煎蛋、菜脯蛋一樣，將仙人掌切碎，打幾個蛋拌勻下鍋，省事又好吃。仙人掌種類繁多，並不是所有的仙人掌都能食用。超市架上的Nopal仙人掌，有整片帶刺的，新鮮便宜，也有去刺處理過的，貴一些，卻適合我這種害怕在烹煮過程中被刺傷的人。Nopal的果實Prickly pear也好吃，甜又有美容效果。

這家新開的超市還請來歌手現場演唱，為開幕助興，熱情的歌曲，讓我想起幾位墨西哥同學。

有一段時間，我到芝加哥市立學院修課。學校在我家西邊，多為拉丁裔聚集的社區，同學中有許多墨西哥人，他們跟我一樣，白天上班，下班後趕來上課。平日各忙各的，大家只有在分組討論時，才有機會多聊聊，他們都有不錯的工作。我和牧師荷西及銀行專員安娜很談得來，我們的作業，有個人的，也有小組合作的，安娜是我的好搭擋，我擅長製作投影片及放映，她口才好，負責上台接受提問，我們總是合作無間。

某次期中考前，教授答應考後讓大家輕鬆一下，可以帶餐點到教室分享及表演節目。沒想到墨西哥同學一聽到開Party，竟會那麼認真策畫節目及餐點。當天，他們準備許多墨西哥佳餚，並帶來小提琴、吉他等樂器，荷西上台介紹墨西哥街頭走唱團體Mariachi，從樂器編制、穿著服飾到帽子，都詳細解說，並帶領幾位同學表演。原來每個同學都身懷絕技，多才多藝。荷西會好幾種樂器，他特別演奏排笛，獨特的笛音，讓我至今仍覺餘音繞梁。在音樂、美食的氛圍中，有位同學悄聲告訴我，她小時候偷渡來美，差點在沙漠中渴死。她的話讓我震驚也難以想像。她很幸運能存活，可是有多少不幸的人埋骨荒漠中？我本想多問幾句，卻也擔心勾起她的傷心往事而作罷。安娜要我嘗嘗墨西哥玉米粽，她說她喜歡中國菜，但這道獨特的墨西哥美味，是特別為我而做的，讓我感動不已。

品嘗仙人掌，吃墨西哥玉米粽，我從懷疑、接受、到喜愛，過程逐步進展。那次Party，讓我對墨西哥同學刮目相看，也更願意打開心胸，去了解墨西哥人的喜好、悲傷與無奈。文化，是靠大家共同的交流與努力來維繫，當你排斥時，就很難有相互的理解。美食亦然，勇於品嘗，不僅能觸動舌尖上的味蕾，也能擁抱食材背後特有的風貌。墨西哥超市架上陳列的，就算是異國風味，也獨特無比。

註：墨西哥有兩種國花，第一國花是仙人掌，第二國花是大理花。（寄自內華達州）

巨人柱仙人掌(saguro)，生機勃勃，凌空而立，是最高的仙人掌品種，高度可超過...
巨人柱仙人掌(saguro)，生機勃勃，凌空而立，是最高的仙人掌品種，高度可超過十二公尺。（萬羚．攝影）
超市賣已經去除刺的Nopal 仙人掌。（萬羚．攝影）
超市賣已經去除刺的Nopal 仙人掌。（萬羚．攝影）
我家院子中的仙人掌每年三月底四月初開白花，一年只開花一次，花期短，一兩天就謝了。...
我家院子中的仙人掌每年三月底四月初開白花，一年只開花一次，花期短，一兩天就謝了。（萬羚．攝影）

墨西哥 中國 美食

上一則

心雲（一）

下一則

捉迷藏

延伸閱讀

去年6月來首次 連7天確診數僅3萬

去年6月來首次 連7天確診數僅3萬
墨國出土新恐龍 「愛說話」善交流 還能大聲嚇跑掠食者

墨國出土新恐龍 「愛說話」善交流 還能大聲嚇跑掠食者
2021年環球小姐 墨西哥佳麗豔冠群芳

2021年環球小姐 墨西哥佳麗豔冠群芳
墨西哥發現新種恐龍 研判能發低頻聲音善於交流

墨西哥發現新種恐龍 研判能發低頻聲音善於交流

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00
賈平凹在簽名。（陳瑞琳．圖片提供）

可遠看亦能近睹

2021-05-26 03:02
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）

童書「好餓的毛毛蟲」作者辭世 曾說微不足道也能翩然飛

2021-05-27 04:45
國68年秋天某個晚上，黃春明（右）約古蒙仁吃飯，請他抽了人生的第一根菸。（古蒙仁．圖片提供）

烏龜吃大麥

2021-05-25 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞