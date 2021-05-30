墨西哥國花仙人掌花。（萬羚．攝影）

附近新開一家墨西哥 超市，我跟著人群進去瞧瞧。如我預期，蔬菜水果品類多又便宜。我買了兩包仙人掌、一袋墨西哥玉米粽（Tamale）、玉米餅及捲餅皮等。

我對墨西哥超市有一份特殊情感。以前芝加哥的住家，步行五分鐘，就有一家規模很大的墨西哥超市。因為靠近中國 城，超市內賣的蔬菜水果，許多與中國超市雷同，價格便宜又乾淨。我經常在超市內碰到熟朋友，熱心的，還會指點我哪些東西正在打折。墨西哥人會做生意，促銷貨通常優質，藉此吸引更多顧客上門。

當年，我們的左鄰是墨西哥人，虔誠的天主教徒。墨西哥人好客，任何時刻都有宴客的理由。孩子放暑假返家，他們找來親朋好友，孩子能上大學是光榮，一定要分享。開學了，又一次重大的返校儀式。左鄰有三個小孩，光是放假、開學，就能開六次家宴，更別提生日或其他重要慶典了。

我們兩家之間沒有圍籬，他們平日上班，不太整理庭院，我打掃院子，就義務幫他們掃落葉、拔野草。看到他們大掃除，就知道要宴客了。左鄰的車庫特別設計過，前後都有自動鐵門，兩個鐵門打開，直通後院的水泥地，車庫加後院，就是宴會場所。

男主人東尼最擅長烤全羊，他總是把爐灶架在水泥地上，讓羊肉香味溢進我家廚房。烤得熟透香辣的羊肉，搭配玉米餅，再喝一口冰涼啤酒，就算被辣得淚水直流，還是忍不住再多嘗一口。女主人蜜拉熱情開朗，碰面總要給我一個大大的擁抱，每次宴客，都會招呼我們過去湊熱鬧。客人習慣講西班牙語，我們只能微笑猛吃羊肉，臉都笑僵了，也跟不上話題，幾次後，就不去了。但蜜拉仍會暖心地把墨西哥美食 打包，送過來請我們。

在他們的家宴中，我初次品嘗仙人掌。煮熟，過了冰水的仙人掌，沉浮在紅番茄和翠綠香菜間，淋上現榨的萊姆汁，是一道口感爽脆、色澤豔麗的開胃沙拉。

墨西哥素有「仙人掌之國」的稱謂，仙人掌是墨西哥的第一國花（註）。相傳仙人掌是神賜予墨西哥人的禮物，它全身帶刺，雖在乾旱貧脊的土地，亦能展現頑強的生命力，在翡翠般的莖上開出絢麗的花朵，結出甜美多汁的果實，墨西哥人以它象徵民族的堅強不屈，勇敢無畏。

墨西哥人吃仙人掌，煎、煮、炒、炸、烤，花樣可多了，但我最喜歡的，還是仙人掌煎蛋。做法就像韭菜煎蛋、菜脯蛋一樣，將仙人掌切碎，打幾個蛋拌勻下鍋，省事又好吃。仙人掌種類繁多，並不是所有的仙人掌都能食用。超市架上的Nopal仙人掌，有整片帶刺的，新鮮便宜，也有去刺處理過的，貴一些，卻適合我這種害怕在烹煮過程中被刺傷的人。Nopal的果實Prickly pear也好吃，甜又有美容效果。

這家新開的超市還請來歌手現場演唱，為開幕助興，熱情的歌曲，讓我想起幾位墨西哥同學。

有一段時間，我到芝加哥市立學院修課。學校在我家西邊，多為拉丁裔聚集的社區，同學中有許多墨西哥人，他們跟我一樣，白天上班，下班後趕來上課。平日各忙各的，大家只有在分組討論時，才有機會多聊聊，他們都有不錯的工作。我和牧師荷西及銀行專員安娜很談得來，我們的作業，有個人的，也有小組合作的，安娜是我的好搭擋，我擅長製作投影片及放映，她口才好，負責上台接受提問，我們總是合作無間。

某次期中考前，教授答應考後讓大家輕鬆一下，可以帶餐點到教室分享及表演節目。沒想到墨西哥同學一聽到開Party，竟會那麼認真策畫節目及餐點。當天，他們準備許多墨西哥佳餚，並帶來小提琴、吉他等樂器，荷西上台介紹墨西哥街頭走唱團體Mariachi，從樂器編制、穿著服飾到帽子，都詳細解說，並帶領幾位同學表演。原來每個同學都身懷絕技，多才多藝。荷西會好幾種樂器，他特別演奏排笛，獨特的笛音，讓我至今仍覺餘音繞梁。在音樂、美食的氛圍中，有位同學悄聲告訴我，她小時候偷渡來美，差點在沙漠中渴死。她的話讓我震驚也難以想像。她很幸運能存活，可是有多少不幸的人埋骨荒漠中？我本想多問幾句，卻也擔心勾起她的傷心往事而作罷。安娜要我嘗嘗墨西哥玉米粽，她說她喜歡中國菜，但這道獨特的墨西哥美味，是特別為我而做的，讓我感動不已。

品嘗仙人掌，吃墨西哥玉米粽，我從懷疑、接受、到喜愛，過程逐步進展。那次Party，讓我對墨西哥同學刮目相看，也更願意打開心胸，去了解墨西哥人的喜好、悲傷與無奈。文化，是靠大家共同的交流與努力來維繫，當你排斥時，就很難有相互的理解。美食亦然，勇於品嘗，不僅能觸動舌尖上的味蕾，也能擁抱食材背後特有的風貌。墨西哥超市架上陳列的，就算是異國風味，也獨特無比。

註：墨西哥有兩種國花，第一國花是仙人掌，第二國花是大理花。（寄自內華達州）