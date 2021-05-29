倩華／圖

婚後首次攜外子回台省親，月台上迎接我們的，不是朝思暮想的爹娘，而是長年出海的大弟。他叼著菸蒂、趿著拖鞋，與滿臉肅穆、衣冠整齊的外子，形成鮮明對比。我正暗暗叫苦，說時遲，那時快，我那蠻橫無畏的弟弟已搶過行李，疊聲向外子問好。他左一聲姊夫，右一聲姊夫，哄得外子笑逐顏開。進得家門，外子和親友行禮如儀，我一頭鑽進廚房，查看娘家備了哪些美酒佳餚，款待遠來的刁嘴女婿。

只見蔥、薑、蒜在大弟手下躍動，雞、鴨、肉於盤中待命。絲、條、粒、塊，齊整美觀，讓人咂舌。爐頭上，煎煮炒炸之聲，此起彼落；鍋鑊裡，眾食爭香鬥色，引人垂涎。大弟身高六尺，體重超標，說話粗聲大氣，性子浮躁不安。但面對食材時，他全神貫注、精雕細刻的水磨工夫，令自詡烹飪高手的我也不禁傻眼。

那晚的盛宴，雖比不上滿漢全席，但牛羊豬禽、魚蝦膏蟹，一應俱全。外子喝得酩酊大醉，老爸樂得說唱不停，一向害羞的老媽也抿著嘴偷笑，瞅著外子對我耳語：他真能喝，又那麼白，好像日本郎哦。

大弟幼時染疾，高燒百日始退，所以腦子有些遲緩，加上他又不學好，一直不討父母歡心。他中學勉強畢業，糊裡糊塗地踏上商船，別人跑船皆發了財，唯獨他把美金換成禮物，每次回鄉便敲鑼打鼓，大派利是。他曾送我一枚孔雀開屏的胸針，孔雀的羽翼綴著三層金箔，閃閃發光，煞是好看。我雖懷疑金子的成分，依然愛不釋手，出國時，把它放進壓箱寶盒，好些年後，掀開盒子，孔雀已失去光澤，金箔變成了銅片，不由得啞然失笑。當初大弟吹噓它是如假包換的泰國純金，指望我會表揚幾句，但習慣板著面孔、對他不假辭色的我，硬是沒有鬆口。

觀察入微的外子，一眼看出大弟在家的「特殊地位」。俗話說，能幹的兒女飛得遠，沒用的孩子靠得近，說的正是我家大弟。他婚後留守老家，成了爸媽的精神依靠，加上父母微妙的歉疚心理，父親待他的態度，有時幾近於溺愛。大弟下船後菸酒不離身，經常醉臥街頭，鄰居勸他，若想父母多活幾年，少在外頭喝酒滋事。他大約聽進去了，自此便關起門來喝悶酒。他平日大大咧咧，醉後卻小肚雞腸，把從小到大受的委屈、芝麻綠豆陳年舊事，全都宣洩而出。老媽嘆息，沒想到這個笨兒子的記性如此驚人。老爸自責，怎沒及早發現，他吃飯時瞇眼盯菜，是因為近視，而不是沒規矩。我安慰兩老：你們是模範雙親，九十九分！老爸一高興就跟著大弟菸酒齊來。我看了生氣，就爺兒倆一起教訓。喜好杯中物的外子，一面勸我做人別太認真，一面飛快加入飲酒行列。三人一起發酒瘋，像三個拒絕長大的孩子。

助長酒瘋之下箸菜，是大弟畢生的驕傲。他自製的滷味、紅燒蹄膀、魚下巴、酒烹河蝦、九層塔海瓜子、虎皮椒、辣子小魚乾等，是我至今吃過最美味的家常菜。逢到過年，向他訂購香腸臘肉的人要排隊。我年年返美時都冒著被海關查獲的風險，也要挾幾條他醃製的臘味。除了抵不住那濃郁的香氣，多少有幾分做姊姊的自豪。

最讓我服氣的是，尋常一盤蔥花炒蛋、一碟油酥花生，他都有本事做得比餐館端出的香。問他秘訣，他不耐煩地說：「有啥秘訣？好吃而已。

我猜他對美食的追求，從兒時搶不到桌上菜開始。他做飯時不喜人偷碰、偷窺和偷吃，彷彿廚房是他的王國，食物是他的禁臠，他是掌管天下糧倉的統帥。老爸嘴饞，想先嘗為快，都得看他臉色。唯獨對外子例外。我常笑他們是一對酒肉姻親，把酒共歡，以食結緣。其實大弟做得多、吃的卻少，除盼客人吃得滿意，他更渴望聽眾滿席。

有了聽眾，酒過三巡，他便扯開嗓門「吹牛」。某年墨西哥 下岸，他以美金一元換來整袋墨西哥辣椒，全船人辣得東倒西歪，唯他一人挺住；他曾在紐約 被餐館挖角，若非惦記爹娘，險些跳船當了大廚；1987年兩岸開放探親，他陪爸媽回湖北老家，一下飛機，給了行李員五元美金小費，小夥子眉開眼笑，他卻被鄉親一路唸叨，大哥以濃濃的湖北腔惋惜：「你真是不把錢當錢用，五塊美金相當於我們一個月的工資啊！」

關於前兩則故事的真偽，我始終存疑。最後一項，則有爸媽作證。後來他屢次回鄉，帶領鄉親遊山玩水，出手之闊綽，不僅親友動容，也為娘家維繫兩岸血脈做出無比貢獻。對此，他倒是相當低調。我從旁聽說，他曾一次帶著十九名親友浩浩蕩蕩遊江南。不免好奇，他哪來的銀兩？老媽說，全靠標會啊，標到會，握有大把現鈔，日後只需按月償還。一旦舊債還清，又可另起新會，周而復始，不愁無錢。我為之氣結，質問老爸為什麼不管管他。老爸嘆道，他到那邊當「大爺」，受人尊重，心裡痛快，做父母的何忍澆冷水？我聽了無語。遂以外子之名贈他「紅包」。母親得知紅包數目，搖著頭說，只怕還不夠他這幾天買菜。我又驚又愧，對這個弟弟，我到底知道多少？

母親說他窮而大方，食材專挑最好最貴，分量保證人人撐爆。我們返家之前，他已磨刀霍霍，天未亮即衝進菜市，精選活魚鮮肉時令蔬果。魚頭先醃後炸，滷味燒好冷藏，海參提前發透，蹄膀細火慢燉。我們回娘家三天，他前後得忙上一周。這些都能想像，我所不知的，卻是我們走後，他尚需靜養將息。

原來他罹患糖尿病多年，腿腳逐步麻木浮腫，卻仍堅持掌勺，不肯假手他人。直待眾人吃飽喝足，才悄悄休息泡腳。有一回水過熱而不察，發覺時已燙掉整層皮。他又極愛面子，凡事報喜不報憂，如此焉能不苦？

若干年後，外子亦得此病，兩人酒友兼病友，愈發地惺惺相惜。外子形容他「多酒多肉多兄弟」，視他如親兄弟一般憐惜。他感激外子不嫌他沒有學問，故每次聚首，都挖空心思，滿足我們的口慾。2007年，他胃疾住院，沒機會為我們洗手作羹湯。翌年，母親二度中風 ，百忙之中，他還是做了兩盆魚下巴，補足前年之缺。記得那天，他數度離開廚房，坐在門外抽菸。問他是否累了，他低頭裝沒聽見。

我們離台不久，他就病了。入院前，他燉了一鍋滷豬腳和豆乾。豬腳一向是母親和他的最愛，豆乾卻是父親的專寵。父親讓他留些當零嘴。他回以一句：「你們留著吃，我沒兒沒女的留了幹嘛！」三個月後他一病不起，這句「沒兒沒女留了幹嘛」，是他留給父母的最後一言；豬腳豆乾，則是他告別人間的最後餘味。

他走後，父親執意瞞著母親，獨自扛下喪子之痛。那段日子，他的名字無人提及，豬腳豆乾亦從桌上消失。為怕母親起疑，我們不敢回去送別。一生喧譁熱鬧的大弟，就這麼寂寞無聲地走了。哥哥說他臨終前雙目已瞎。我一想到從小怕黑的他，在黑暗中不知會何等驚恐，心裡像被針扎了一般。如果時光能夠逆轉，哪怕只有一分鐘，我也來得及對他說，孔雀胸針是我這輩子收到最珍貴的禮物，它就是如假包換的24K純金！

父親後來抑鬱以終，母親熬了幾年也跟去了。不知，父親生前有沒有後悔？母親閉目時知不知道真相？我們不願深想。但父親曾托夢給哥哥，抱怨很久沒有吃到豆乾。我們心裡都很清楚，父親想念的不是豆乾，而是會做豆乾的兒子。

外子生前也念念不忘大弟做的魚下巴，病榻上不時感慨：「下巴佐酒，魚汁拌飯，好吃啊，好吃。」

我原想待他出院，照著大弟方式煮給他吃，讓他開懷。未料他走得突然，他在人間最後一餐，只是一碗雞湯蒸蛋，他卻心滿意足地吃個精光。

和豬腳豆乾的命運一樣，雞湯蒸蛋從此亦從我家廚房黯然退隱。

禮佛修道的弟妹深信，大弟做了玉皇大帝的門神。我更希望他當個廚神，有機會辦場家宴，請剛去天上報到的哥哥幫忙，滷一鍋豬腳豆乾、整兩盤鮮魚下巴，備幾壺老酒，與爸爸媽媽、早走一步的小弟、以及貪杯的外子，一起海吃暢飲，一醉方休。（寄自紐約）