當我開始感覺每次寫中文都要苦思冥想，而腦子裡蹦躂的英文單詞比中文字多的時候，我知道，我的中文已經到了瀕危的地步。

中文作為母語，從牙牙學語到融會貫通，從認生字到學成語，從來也沒覺得是個事兒。看書、交流、對話、寫作，熟悉到了視若無睹的狀態，做夢也沒想到，竟會生疏到要特殊保護它的地步。然而就像任何一樣東西，你如果對它疏忽、怠慢，它便會與你漸行漸遠。

剛開始只是覺得寫起東西越來越不流暢，曾經的行雲流水被磕磕絆絆所取代，彷彿一條暢流的小溪遇到淺石灘，阻力重重。滿口生香的文字變成了苦口的回味，那種乾巴、生澀的感覺，使我提筆時總是寫兩句想一想，寫完了再改一改，很少能一氣呵成。除此之外，發現越寫越言簡意賅，形容詞和細節描寫都消失了，剩下的只有段落大意。

而讓我更大跌眼鏡的是，居然句號和逗號不知如何取捨。在校對自己的文章時，生疏到要反覆拷問：用逗號耶？句號耶？完全拿不定主意。詩人李賀是推敲不已，我則是句逗難分。

於是理解了語言需要在一定環境下才能活色生香。從電視到廣播，從相聲到戲曲，從日常對話到專業寫作，語言無所不在，從空氣土壤到氛圍。如果遠離此環境，時間長久後，語言必然會凋敝。

然而我並不甘心坐以待斃。雖然在加拿大 待的時間已超過中國 ，雖然說中文時鑲嵌了不少英文，但不能破罐破摔，於是掀起了保衛中文之戰。我一口氣在圖書館借了十幾本中文書，這些書大多是已經讀過了。當我手捧著徐志摩、梁實秋、沈從文、豐子愷等散文大家的作品時，內心的甜酸苦辣，可謂五味雜陳。此舉只有在學習其他語言才用過，沒想到竟然出此下策來挽救我的母語，不能不讓我感嘆。在閱讀中遇到好的詞句，我居然像小學讀書時要專門用心去記。真是，辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前。以前的積累，全功盡棄，退化的程度，怵目驚心。

但畢竟是母語，讀了八、九本散文之後，那滿嘴乾苦的感覺被暗潮湧動所替代。就像一條擱淺在岸邊氣若游絲的魚，上漲的潮水使其腮翕動，魚尾也能忽閃地拍打。

讀完借來的三○年代大家的作品，發現一個有趣的現象。他們那個時代面對的是怎樣從文言文中找到白話的寫作方式。而我則在地理環境隔絕之下，重新尋找中文的表達。兩者殊途同歸。也許在異域隔絕有其好的一面，可把糟粕與暴力的語言浪沙淘盡，剩下的是唐詩宋詞的精華，是《古文觀止》的精粹。

然而語言畢竟需要源頭活水，通過閱讀來保持中文水平只能是苟延殘喘。為了增強對中文的語感，我在網路上發現了新天地。各式各樣的有聲書、新聞評論、談話節目、電影，讓我與中文世界重新接軌。讓我意識到，語言是通過聲音傳遞的，口語的聲調、口音、抑揚頓挫會連接各式各樣的記憶。

記得第一次回國，在機場聽到一個地道的北京 人接朋友， 一句「在國外辛苦呀，頭髮都白了」，讓我思潮奔湧，明白了為什麼鄉音可以催淚。而最近幾年在國內航班聽空姐推車時甜蜜地提醒「小心、小心、請小心」時，那叮叮咚咚的語音讓我感慨服務態度的變化。但更多讓我不適的是些稱呼。在網上和旅行社聯繫，一律地稱我為「親。這個在我出國前連閨密之間都不用的稱謂，怎麼可以稱呼未曾謀面的陌生人呢？就像幾年前一律「美女」「帥哥」的稱呼，都讓我有種無法消受的感覺。

語言就像生活中的一切，隨時代的前進而不停地發展變化。但文學是超越時空而折戟沉沙的精華，只要不放棄，文學創作依舊可以進行。（寄自加拿大）