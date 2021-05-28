阿力金吉兒／圖

──幻覺（hallucination）：沒有外界的感官刺激卻產生的知覺經驗（如視覺、聽覺或嗅覺等）。

有時你幾乎以為這一切都是真的。那些耳邊突然出現的低語或叨絮是那麼真實，它們存在著，和其他聲音沒什麼兩樣。你是確實用耳朵聽到了。真的。它們存在。

但身邊沒有任何人。只有你，帶著你的幻覺，孤零零地站在房間中央。

幻覺的世界只能屬於自己，而無法被旁人所窺探。幻覺在你身邊拉出一層透明的膜，分開你與你周遭的人；這層膜裡面是幻覺的領地，身旁的人再怎麼關心也只能留在外側，而無法真正理解你為何害怕為何大叫為何獨自對空說著話。即使你們看起來像是活在同一個時空裡，幻覺無法像是一次冗長的堵車或一場午後雷陣雨，當有那麼多人同時經驗著這一切而一起分擔，糟糕的事彷彿也就沒那麼糟了。幻覺的本質注定是無法與他人共享的、絕對孤獨的經驗。

然而幻覺的世界並不如一般人想像的那麼奇幻，那麼繽紛，像一個放任想像、不受常識拘束的無重力樂園 。幾乎大部分的幻覺經驗都不太愉快。例如精神疾患常見的聽幻覺，可能是夜以繼日在耳邊疲勞轟炸式的嘈雜交談，可能會突如其來用最骯髒的詞彙大聲辱罵，也可能是海浪般層層疊疊催眠著你，要你站在陽台邊就這樣往下跳。而重點是你幾乎就要相信這一切都是真的正在發生。雖然偶爾也有些可愛的幻覺存在（甚至也遇過會提醒你要記得服藥的聽幻覺），但那樣的無害畢竟只是少數，難以否認在精神疾病裡面，幻覺大多會伴隨著不同程度的受苦。

除了聽覺以外，其他形式的知覺（perception）亦有可能產生幻覺。某些形式的顳葉癲癇發作以前，病人會聞到旁人聞不到的特殊氣味；也有一些使用安非他命、古柯鹼，或是酒精戒斷的病人會感覺到看不見的蟲蟻在身上（甚至是皮下）爬行，那樣的經驗近乎酷刑，有些人因此用鉗子將自己的皮膚挖得鮮血淋漓。

然而即使理智上知道幻覺並不存在，但對自己的主觀來說，那卻是明確發生過的知覺經驗。人很難主動拋棄自己的經驗，用理性去否定感官。或許一直到很久以後，有些人在生活中磕磕碰碰走了很長的路，才發展出與幻覺共存的方法而不受影響，讓幻覺像一隻偶爾到你門前拜訪的街貓，即使無法被馴服，也能與牠過著各自的生活相安無事，以往的殺伐爭鬥，現在雲淡風輕。

在醫學的領域裡，這樣的洞察可能會被視為是一種「病識感」（insight）吧。畢竟理智上能知道自己的幻覺並非真實，也就大幅削弱了因它而生的各種危險性。但使用「病識感」這樣的名詞有時也令人心虛，因為它隱喻著「病」同時也暗藏著「識」，彷彿真有什麼是錯誤的、虛假的、是迷障般需要被理性之光所穿透的。

具有幻覺的經驗並不能直接被推論為某一種精神疾患，畢竟並非全部的幻覺都會帶來痛苦或功能上的損害，即使在對一般人的調查裡，也會驚訝地發現不在少數的人生活中曾經有過類似幻覺的經驗。然而我們身處的世界，又果真如自己所認為的那麼真實嗎？畢竟人透過知覺來經驗世界，而為我們帶來知覺的感官又是如此容易被欺騙與捏造。例如隨手在便利商店買的果汁喝起來是那麼鮮甜，內容物卻又含有多少水果成分？在經過修圖軟體加工後，以往眼見為憑的照片又代表著幾分真實呢？但即使我們知道這些，日常生活裡仍然對自己的感官深信不疑；因為打從出生以來，我們就是在知覺的基礎之上構築出世界的樣貌。

所以會不會我們經驗過的一切其實並沒有真的發生，而只存在於我們的感官之中，是我們的眼、耳、鼻、舌，我們皮膚與關節裡的微小受器，經由神經將電訊號傳遞給大腦的感覺皮質，所聯合起來演的一整套瞞天過海的戲碼呢？難道我們出生至今所有的經驗，僅僅只是奈米層級裡蛋白質的結構略微扭曲，離子通道開開關關，細胞膜上的電位改變，就構成了這個世界的全部了嗎？當那些與相愛的人共享過的美味餐點、漫天晚霞、吹拂過臉上的風，全被感官化為知覺經驗，為我們的意識所捕捉──我還是不敢肯定，我是真的經歷到了這一切，抑或這也是感官欺騙我、讓我信以為真的幻覺陷阱？

即使如此，日常生活裡還是鮮少有機會去思考這類問題的。只有在非常稀有的時刻──例如在探究某位個案幻覺經驗的途中，那樣的詢問同時也打在自己心底，響起一絲微弱的回音。就算是身處在幻覺的行列裡，只要跟著人群朝著同一方向行走，也會得到一種莫名的安心感。安心到即使偶爾疑惑，也能讓我幾乎以為：我所經驗到的一切就是真的。幾乎是。