賈平凹在簽名。（陳瑞琳．圖片提供）

我的桌邊，放著賈平凹那本厚厚的《秦腔》，大紅的封面，灼得人眼熱，任何時候，隨便翻到哪一頁我都能讀得津津有味。在中國 的當代作家裡，我偏愛平凹先生的文字，他寫出了漢語特有的氣韻和意境，只是讓翻譯家為難。

一年春天，去平凹先生家裡喝茶。他住的地方不好找，有一個很雅的名字叫「秋濤閣」。正想敲門，忽然想起他寫的那篇《門》，說他最怕敲門聲，還猜想是敲門的人把他的頭髮一根根地敲白了。他還說自己曾經在家聽到敲門聲而不敢作聲，喉嚨發癢不敢咳嗽，小便都憋起來。他自然是喜歡清淨的，但我是那種讓人開心的朋友，誰會拒絕呢？只管大膽敲門。

門開了，露出平凹先生一如既往的敦厚笑容，讓人想不出他生氣的樣子。他的樣貌並無溝壑，臉上因為飽滿而顯得耐看，或許他從前就沒怎麼年輕過，歲月倒是慢慢打住了。聽說他前些年喝藥喝得蚊子都不願咬他，嫌肉苦。好處是一般人得病萬念俱灰，賈平凹卻是文思泉湧。他曾說：「魯迅為什麼脾氣大，一個也不寬恕？都是因為身體不好！」如今他的臉色看上去紅潤許多，想必是脾氣更加好了。

一邊喝著茶，嗅覺也靈敏起來，原來是聞到了酒香。賈平凹指向門廊邊的廚房，說那裡有一個酒缸。果然，正是鄉下人盛水用的那種大缸，上面用厚重的木蓋蓋緊了。說到酒，賈平凹的臉色有些凝重，他說父親在世時是極愛喝酒的，但那時太窮，打不起酒，就盼著兒子將來買酒。如今兒子是買得起酒了，父親卻等不到了。於是，他準備了這缸酒，等父親隨時來喝。這缸酒陪在他身邊，就好像與父親相依。不過，常常來掀起這酒缸的，多是來訪的友人，聞見了就舀一瓢解渴。

跟賈平凹聊天，我的難度是要努力說地道的陝西話。賈平凹總說自己不善於說話，其實是不善於說普通話。他坦白自己是努力學過普通話的，只是舌頭發硬，終沒學成。他曾說自己因為不會說普通話而不想見領導、見女人、見生人。他還說如果讓他用家鄉的土話罵人，很覺暢美。我笑得不行，人生哪能沒缺陷，沒缺點的人才最可怕。賈平凹嘆道：「人真的不能圓滿，圓滿就要缺，求缺才平安，才能持靜守神。」

他雖然蝸居在城裡，其實是來自淳樸的山林，算是大山之子。如果說南美那樣的熱風土雨養育了馬奎斯那樣的作家，中國的內陸山水便是孕育出了賈平凹這樣的作家。人們常常期望作家能超越他的時代，卻不想這個時代是怎樣造就了作家。一次次走近賈平凹，就感覺他是如此真實，如此有趣，如此生動，如老牛般勤奮，如春蠶般吐絲。

屋裡存放的多是鄉下人最愛的石獅子，年代不可考，但樣子都是憨容可掬，兼有著保護神的威嚴。仰頭看到架子上的一些佛像，各樣的佛，有一尊彩陶的立佛，線條豐滿流暢，讓人叫絕。這些石刻多粗重，即便有賊來了也休想搬得動。說話間，只見賈平凹上前，用細布將些許的塵土輕輕抹了，他仔細端詳的眼神裡盡是說不出的溫柔和愛戀。

屋裡有些悶熱，賈平凹說唯一的冷氣在書房，正切合我探看書房之意。他的書房曾被很多人寫過，雜說紛呈。房門口迎面三個大字：「上書房」，那拙雅的筆體一看就知是賈平凹自己所書。貶他的人說怎可自喻為太子讀書？賈平凹則解說是因為房子高，要「上」才能到。這書房真的很高，窗簾據說從未拉開過，白天晚上都亮燈。還有人批評賈平凹書房裡擺放的多是自己出版的書，不讀他人的書。眼前的書櫃有限，當然先要照顧自己的書，先生出版了百餘種國內版、海外版、譯文版的各種書，就算每種存放幾本，那就是滿滿兩書架。多虧他不存盜版書，聽說那印了上千萬冊的《廢都》，光盜版就有五十多種。

坐在「上書房」裡說賈平凹的書，真是別有一番情致。他早期的那些書，猶如開春新翻的泥土，清麗芳香。等到《浮躁》問世，泥土裡便有痛苦的濁浪掙扎翻滾，但油亮肥沃。不幸的《廢都》，是他心情低潮期的憤世嫉俗之作，走了一點兒虐世的極端，卻寫盡一個文人無濟於世的絕望和悲涼。聊到《廢都》裡的情色，平凹嘆道：「那個莊之蝶要適應社會而到底未能適應，一心想有所作為而到底不能作為，最後歸宿於女人。」我忽然想起坊間曾流傳賈平凹的一句情詩：「才子正半老，佳人已徐娘」，不知真假，但他骨子裡是很愛女人的。

關於賈平凹的作品，可謂愛者愛之，憎者憎之。北京 大學的陳曉明教授說他是中國鄉土文學最後的大師，也有人說他是中國當代鄉土文學的送葬者和終結者。在我心裡，他生於中國鄉土，長於鄉土中國，他就是一個在中國的滾滾紅塵中努力寫作的作家。沒有人知道人類終要向何處去，所以他只能懷舊，甚至求助於老莊。他害怕這世界改變太快，他焦慮、他無奈，他在家裡聽哀樂。從《廢都》到《秦腔》，都是大廢墟上的文化哀歌，他把自己當成那個唱「陰歌」的「老生」。

賈平凹平日寫作的小桌，是個隱祕的空間，藏在那些石像的後面，竟只能容一人進去，儼如洞穴。我趕緊坐在他的太師椅上，抬眼是慈悲的玉佛，低頭是眼前的手跡。寫作乃作家最私密的勞動，他要在獨有的空間裡與他的小說 人物發生最私密的關係。聽說賈平凹至今不用電腦寫作，這回是親眼見了，眼前的手稿上是密密麻麻的蠅頭小字，散出絲絲筆墨的靈氣。他寫得如此辛苦，也苦了看稿的編輯。

我瞇上眼，感覺這屋裡的味道很奇異，有石刻的土香、紙筆硯台的墨香和陳年老酒的醇香。腦子裡閃出賈平凹的簡歷：1952年出生在丹鳳縣棣花鎮的他，二十歲開始發表作品，一口氣寫了十六部長篇小說，拿到「茅盾文學獎」「魯迅文學獎」「華語傳媒文學大獎」「施耐庵文學獎」「老舍文學獎」「冰心散文獎」「朱自清散文獎」「當代文學獎」「人民文學獎」，還有美國的「美孚飛馬文學獎」、法國的「費米娜文學獎」、香港的「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」、北京大學的「王默人—周安儀世界華文文學獎」，以及「法蘭西文學藝術騎士勳章」。作品也被翻譯成英、法、瑞典、義、西、德、俄、日、韓、越文等三十餘種，被改編成電影、電視劇、話劇、戲劇的有二十餘種。作為一個當代的中國作家，賈平凹真是拚足了自己的性命。

轉眼到了飯口，我想請他吃飯，但賈平凹堅持說要請我們幾個去樓下吃羊肉泡饃。那館子在樓下小街的對面，那一排整齊的小鋪店家，個個都認得賈老師。賈平凹一路打招呼，男男女女的表情很熱切，親切得我都跟著沾光。泡饃館的夥計更是熟悉，賈老師一進來就曉得他要吃什麼。

這頓泡饃吃得我臉上放光，賈老師一看就知道我是個陝西吃貨，大大地彌補了我陝西話說得不地道的缺陷。賈老師不斷給我夾菜，顯然是說請客就要請我這樣的人。

回去的路上，我一直在想「情義」兩個字。中國是個情義社會，無情無義肯定不是好人。「情義」讓人溫暖，也讓人負擔。賈平凹絕對是情義之人，他從鄉下一路走來，靠自己寫字打拚，收穫最多的也只有「情義」。坊間說他吝嗇節約，我仔細觀察，並未見到蛛絲馬跡，連他泡茶都因為茶葉放得太多，苦得要命。

我知道賈平凹想寫一部關於秦嶺的大書，可惜沒有時間細聊。近年讀到了《山本》，看到了他在題記中寫的話：「一道龍脈，橫亙在那裡，提攜著黃河長江，統領了北方南方，它是中國最偉大的一座山，當然它更是最中國的一座山。」很顯然，他的雄心是要寫出心中的中國。

然而，中國何其難寫？幾千年幾百年都沒人能說得清楚，只留下了無數的廢墟與傳說。作為中國作家，只緣身在此山中，不能俯瞰和遠眺，就只能近睹。賈平凹一生在中國的「山」裡，他轉得很辛苦，但他無法走出山外。他的血液太中國化了，他所有的文化積澱和哲學觀念都來自中國，他悟出了自然的「山本」，卻終未進入「人之本」。

在賈平凹的心裡，宇宙、人類、社會、天地人神都是融為一體的，他把這個世界所有的關係都放在了一個合理存在的範圍裡。為此，他寫了那麼多殘酷的現實，但他卻消解了背後隱藏的憤怒和挑戰。

如今的賈平凹特別看重天道，他渴望找到一種內心的和諧。有人說他是當今中國文壇上最有文人氣的文人，他除了寫字還喜歡作畫，他曾送我一本畫冊，裡面都是典型的文人畫，主要是寫意，比書法更有趣。比如一老人背靠著歪脖樹，陽光下幸福地撓癢癢；還有一節白藕，胖如女人腿，藕上一支蓮莖，上面開著花。

忽然想起那年秋天，我給賈平凹送去自己的散文集，他說了一句至今難忘的話：「散文是心的寫作，天地貫通的人才能寫出好散文。」

都說作家是奇怪的動物，只能遠看不能近睹，但賈平凹不是。（寄自德州）