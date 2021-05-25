國68年秋天某個晚上，黃春明（右）約古蒙仁吃飯，請他抽了人生的第一根菸。（古蒙仁．圖片提供）

1.

我是個不抽菸的人，活了一輩子抽過的菸屈指可數，絕不超過十根手指頭的數目，這對一個五○年代出生的男人來說，不是件簡單的事。因為那個年代以降的台灣 社會，男人抽菸是成熟的象徵，也是社交場合最普遍的行為。

雙方見面只要掏出菸來，互相把菸點著，吸上一口，馬上變「麻吉」，什麼事都好談。因此男人抽菸是天經地義的事，不抽菸的男人反而被視為異類，缺少男人的氣概和江湖味，很難在社會或朋友間立足。

那個年代的男人在估算每個月的固定開銷時，香菸一定居首位，其次才是檳榔，或上館子喝酒等其他雜支，其餘才交給女人當家用。若經濟大權掌握在女人手中，男人月初請款時，也一定會在這上面據理力爭，寸土不讓。女人家對此也通曉大義，即使全家節衣縮食，也不會讓男人在外面漏氣，抽「伸手牌」的菸。

因此男人上衣口袋內通常會有一包菸，胸前鼓鼓的，走起路來像公雞，講話也比較大聲。有道是，有菸走天下，沒菸寸步難行，最足以看出彼時的人情世故和社會百態。

從小我就在這種社會風氣中長大，平時看父親和父執輩相處，他們總是邊聊天，邊抽菸。談到興頭上或私密的事時，就會改用日語交談，更無所忌憚。我雖聽不太懂，但能感覺到氣氛非常輕鬆、愉快。長此以往，大人們在香菸繚繞中談笑風生的情景，已成為我童年時的美好記憶，對抽菸的印象便帶有些天真浪漫的想像。

雖然如此，我長大之後卻一直不曾抽菸。到了高中負笈他鄉，看到有些叛逆的同學聚在一起偷偷抽菸，我也退避三舍，不願與之為伍。因為學校是禁止學生抽菸的，若被教官逮到還會被記過處分，貼上「不良學生」的標籤，我何苦自找麻煩？

加上彼時民智已開，大家都知道吸菸有害健康，我連二手菸都敬而遠之。因此從高中到大學，我都是菸酒不沾的健康寶寶，一塵不染，活像個被隔絕在無塵室裡長大的巨嬰。

2.

其實我讀大學的時候，校園抽菸的風氣已逐漸盛行，同學私底下聚會時，或多或少都會哈一下菸，讓氣氛輕鬆、活潑一下。但不管同學如何慫恿，捉弄，逼迫，碰上我這慢郎中，誰也沒辦法叫我吸一口菸。更厲害的是，我雖身處烏煙瘴氣之中，卻有如金鐘罩頂，百毒不侵，口含一口真氣，律律不動如山，獨撐到終場，完全不受二手菸荼毒。

當時系上同學大多同住宿舍，有幾位寫現代詩的準詩人，常通宵熬夜寫詩，當文思不通時，常要藉抽菸尋找靈感。剛開始他們還悠閒地吐著煙圈，故做瀟灑狀，可是靈感若未騰雲駕霧而至，最後慌了，菸便一根一根往嘴唇塞。待晨光大亮，菸灰缸上菸屍橫陳，斗室裡菸味繚繞，稿紙上仍空空如也。熬了一整夜，撚斷數莖鬚，卻繳了一張白卷，也只能打著哈欠，掩卷長嘆，詩人這個行業真不是人幹的。

他們看我寫稿從不抽菸，靈感卻不請自來，下筆有如神助，五千多字的稿子不數日即可寫完，再過一陣子便化為整齊的鉛字在報上刊出。看得他們又嫉又羨，百思不得其解，最後便來問我原由，要我幫他們解惑。

老實說，我並無良方，亦愛莫能助。只印證了一事，靈感與菸無涉，文思枯竭，每天拜文曲星也是枉然，端在個人的寫作習慣和生活態度吧。在這方面我比較像個清教徒，既不抽菸，也無需喝酒或咖啡 來培養靈感，凡事不假外求，自然不需仰賴外物。

3.

這種與菸隔絕的日子，在我進入報社工作後便不攻自破了。早年新聞界喜歡抽菸，記者寫稿，老編看稿、下標題，都有截稿的時間壓力，被逼急了，只好靠抽菸來舒緩情緒。

因此每到晚上，編輯部就像重工業區，燈火通明，菸霧繚繞，一眼望去，每個記者或編輯老爺都在埋頭趕稿、看稿，自顧不暇。手上的香菸就像一根根小菸囪，冉冉升起一個個大小不一的煙圈，兀自在頭頂飄散，蔚為奇觀。身處這個大環境之中，既無所逃遁於雲天霧地之間，我只好入境隨俗，久之麻雀變烏鴉，逐漸被染黑後，終能隨遇而安了。

出了報社，外在的環境同樣菸霧瀰漫，因為採訪的對象三教九流，黑白二道都有。不管是政府官員或江湖大哥，雙方一坐定，我還來不及拿出紙筆，對方已笑容可掬的遞上一根菸。到底接或不接？剛開始我還有些猶豫，不接的話，好像不禮貌，話匣子也無從打開；接的話，明明強我所難，如何吞得下？

幾次弄僵了場面之後，我也學會一招緩兵之計，那就是含而不吸，絕不吞下肚。待對方把我的菸點著，我略微含一下，便拿在手上讓菸兀自燃燒，聊表一下心意。直到菸盡火滅，才順手將之拋棄，賓主盡歡，既能完成採訪任務，自己也毫髮未傷，誠然是高明之計。

同事得知我「抽假菸」的伎倆之後，戲稱我是烏龜吃大麥，白白糟蹋了大好的一根菸，真是暴殄天物。不管他們評價如何，我倒是相當得意，因為此計一再得逞，也使我得以在競爭激烈的採訪工作上全身而退，心肺依舊保持「零汙染」的紀錄。

4.

那麼，能讓我吸入第一口菸的人，究竟是何方神聖？或者，我的「處女菸」是獻給誰呢？假如把抽菸提升為一種藝術，或人生的啟蒙，我的啟蒙者還真的是個大師級的人物。不錯，我抽的第一根菸，正是小說 家黃春明請的，這根菸的背後還有香火傳承的故事。

民國68年秋天某個晚上，黃春明約我一起吃飯。那年他42歲，在「台灣愛迪達」當業務經理，當時「愛迪達」的門市部在長安東路一帶，他便約我在附近的一家小館子用餐。我28歲，剛獲得重要的文學獎，算是文壇的新秀。他請吃飯，除了恭喜我得獎，也想邀我寫稿。他正在籌畫出版一本文學雜誌，以延續《文季》停刊後的香火，因此命名為「香火」。

我一聽大喜過望，對一個初出茅廬的小子，能獲得景仰的前輩的賞識，請吃飯之餘再加上邀稿，是何等的榮幸。兩人愈談愈興奮，酒過三巡，菜過五味，我們吃喝得差不多時，他習慣性地從身上掏出一包菸來，先將一根含在嘴中，然後遞給我另一根菸。

我雖表明我不抽菸，他卻慫恿我也抽一根，並將菸在我眼前晃了兩下，我一時拒絕不了，便接過來含在嘴上。接著他滑了一根火柴，先將自己的菸點著，再伸過手來要幫我點菸，動作極其熟練，十足具備商場上幹練的業務經理的架式。我卻笨拙地連吸幾口，才讓他將菸點著，吸下肚時還狠嗆了一口，真是狼狽已極。

第一口菸吞下肚後，我心頭篤定多了，拿菸的手勢也比較像個樣子。一吸一吐，彷彿順著某種節拍，二人便在逐漸升騰起來的煙霧中聊開了。我也模模糊糊的感受到，抽菸確有助興的效果，和喝酒一樣，那種微醺、飄忽的感覺，就是友誼的最佳催化劑。難怪有人抽了第一口菸，心竅就被迷住了，從此走上不歸路。

那晚後來是如何散場的，我已不復記憶，但那種美好的感覺卻長存我心，我無以名之，姑且就算是我吞下肚的第一根菸所產生的幻覺吧。何況這一根菸還是出自黃春明之手，由他親手為我點燃，更讓彼時我這年輕而忠實的「黃粉」引以為傲。

後來《香火》雜誌雖沒辦成，文學傳承的意象，卻已隨著這根香菸的星火，導入我的身體內，也照亮了我的文學創作之路。那麼我所抽的第一根菸，便又帶有香火傳承的隱喻了。