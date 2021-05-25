莊子說：「人生天地之間，若白駒之過隙，忽然而已。」感覺才迫不及待地和疫情 肆虐的2020告別，還來不及好好擁抱一下充滿希望的2021，一晃眼，芳菲四月已然從滿目春色的回眸處悄無聲息地走遠了。本以為疫情的陰霾也會隨之散盡，但印度疫情的失控讓雀躍的心情一下子又陷入了傷感。

時間似乎從不會因為崢嶸的歲月、駐足的回首而停下腳步，它總是無聲無息地流逝著，悄悄地帶走了年輕的容顏、純真的夢想、勇敢的激情……，而無法被帶走的，是那些流淌在血液裡的情感和記憶，無論是快樂的還是憂傷的，都將永駐心中，愈經歲月的沖刷變得愈加鮮明。正如三、四月間在世副上讀到的那一則則懷念老友的文章，那些離去的、愛過的、怨過的、想念的、刻骨銘心的或是擦肩而過的人和事，都是時間帶不走的生命中永遠無法忘懷的遇見和風景。

阡陌眾生，其實每個人都是每個人的過客，每個人都是每個人的思念。親人是無論你發生什麼都不會捨棄你的人，朋友是即便好久不聯繫也不會忘記你的人，愛人是就算相隔千山又萬水也守候著你不分離的人。但不管是親情、友情還是愛情，都蘊藏著非凡的深情和不為人知的默默付出，而這所有的深情和付出都是源於愛。愛是種在心裡的一顆顆種子，在溫暖歲月的陪伴和澆灌下，像滿天繁星在年華裡一朵朵盛開著；愛是一道光，它在人生的至暗時刻給了我們前行的勇氣和力量；愛是一種奇蹟，它可以讓不完美變得完美，讓不可能變成可能，無論歲月如何變遷，都始終纏繞在彼此的心間，融入在彼此的生命裡。

總覺得今年的五月來得有點匆忙，猝不及防地就將迎到了初夏。一年十二個月裡，我一直對五月情有獨鍾，不僅僅因為五月蔥蘢蓊鬱繁花似錦，擁著母親節 的溫馨感恩，也因為三十年前的五月，我和先生決定牽手一生，整整三十載星霜荏苒，細細回想，並沒有什麼橫空出世的驚豔，只有悄然用心將流金歲月輾轉成歌。時間從來不語，卻回答了所有的問題；歲月從來不言，卻見證了所有真心。

此刻窗外，月光似水，清風如夢。願五月和煦的風吹走疫情的陰霾，還歲月以安然。（寄自加州 ）