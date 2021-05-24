蔡莉莉∕圖

走在台北盆地邊緣，一轉一折便遇到上坡，讓人想起鄭愁予的詩：「北投，像生了綠苔的酒葫蘆，這小小的醉谷呀，太陽永不升起來」，爬到山頂，草木氣味混合硫磺的味道，老成的樹自橫切面冒出細枝，伸向一塵不染的藍天。

過馬路，便是舊時的眷村，以一種荒野荒村荒地的姿態藏匿山間，背對世界，沒有被都市大樓侵蝕，就在北投，被留下。走入其中，便走入歷史，宛如北投一張捨不得丟棄的老名片。

大把大把的陽光從身後灑下，靜寂的眷村就像一幅畫，嵌在歲月中。空氣中嗅聞不到眷村特有的南北揉雜的食物氣味，只聽見苔綠磚牆上的光影對話，好似在為光陰的故事倒帶。穿梭在無人的窄巷，整排歪斜擠挨的屋院，充滿歷史的塵埃，像一個個看盡風霜的沉默老人。儘管我的成長背景沒有眷村經驗，卻忍不住在心裡勾勒一幅幅起落興衰的人生素描。

村子口被盆栽覆遮的人家，仍維持著生活的日常，好像從廢墟裡開出的花朵。漆上時間的老屋總令我特別執迷，那像是收到一種邀請，要我畫下它。攤開畫本，凝視老房子獨特的表情，每個皺褶裡似乎都藏著故事，彷彿牆頭屋頂樹梢處處晾掛著達利畫裡的軟鐘，滴答滴答地走著別人的一日一生。我在腦海裡搬演各種人生悲喜劇，一時之間，好像活在電影 《小畢的故事》裡。回過神，好像有什麼從頭頂閃過，是貓，靜靜地蜷臥牆頭，睨視我忙碌的手。

一面畫著，一面看著屋內老人炊煮澆花餵狗，洗洗弄弄進進出出。他的背有點駝，臉頰消瘦，有種對周遭的陌生人不太理會的神色，好像已經習慣只有自己的日復一日，任何增減也掀不起生活的浪。從前，這裡應當填滿鄰人的閒聊聲，房裡的麻將聲，和空地傳來的孩童嬉笑。然而，此刻目光停留之處，無有人煙，整個村落似乎只剩這一戶。當長夜降臨，只有一整村的黑暗。我無從想像，僅有電視的人聲作伴，會是怎樣的寂寥？