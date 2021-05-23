我算是多夢的人，我相信夢是有意義的，是對近期生活狀態的詮釋，是恐懼和期待的出口。生活中幾乎只有貓的我，自然也作過許多與貓有關的夢，每個夢都準確地記錄了我當時的心境。

剛開始照顧街貓時，我對於書店 客人不斷騷擾正在休息的貓，感到非常困擾。那陣子有個夢大約如此：我家庭院的大樹上，長滿了一隻又一隻的貓，每隻都毛色斑斕、目光灼灼，看起來就像是隨時要動身捕捉獵物。可是有天，卻被鄰居小孩粗魯地趕走了！我後來終於找到一個機會，帶著那幾個孩子搭火車到遠方旅行。通過一個長長的黑暗隧道，前方的光為我們照亮了一個貓咪的國度！來到貓國之後，小孩們學會了尊重貓，也和貓發展出深厚的感情。即使醒來後知道只是夢，還是得到了莫大的撫慰。

之後我進入另一個階段，開始自稱貓奴，於是又作一夢。夢中貓咪化為大神，且擁有一座神廟和無數的信徒，當我進到廟裡直呼貓咪名諱的時候，遭到貓神的斥責，那隻貓本是隻美麗害羞的三花母貓，但祂發出的卻是威武的男聲。

再後來因為經常帶貓上醫院，卻苦於捕抓和醫療之艱難，於是又得一夢。夢中每隻貓都很好商量，我跟牠們說明即將進行的醫療，牠們欣然接受，不僅自動走進籠子，到醫院之後也順從地將前腳伸出，讓醫生抽血，最後還自己吞下膠囊！這個夢太美妙，我大笑著醒來之後，仍悠然神往。

至於同一隻貓多次入夢，則只有金沙，當時牠病了很久，幾乎每周回診。有天我夢到，醫生宣布牠已經痊癒了，於是診療檯上的金沙，就變成了一個小男孩，我開心地幫他穿上衣服。有陽光灑在他身上，他欣喜而安靜地望著窗外。

不久，金沙病情惡化，需要使用氧氣室，我便在家裡搭建了一個。那晚我夢到金沙是個大約五、六歲的小男孩，他待在氧氣室裡，我到別處去了一下，氧氣室就爆炸了，我在夢裡哭得肝腸寸斷，直到自己像是爆炸一樣地醒來。

金沙過世之後，有天中午，我將牠的骨灰撒在觀音山前的淡水河上，當天晚上便又夢見牠了：我抱著已死去的金沙，捨不得放開牠，慢慢地，牠的身體有了溫度，四肢也開始有反應，我目不轉睛看著牠確實地活了過來，而且還很快地長高，站了起來，變成一個比我還高的青少年，身上穿著藍白色系的運動服。我高呼著：「金沙復活了！」然後就醒了。

我沒有宗教信仰，不相信輪迴，甚至不相信靈魂的存在，可是這三個連續的夢，再加上金沙過世時闔上了雙眼（一般都是睜開眼睛的），朋友們告訴我，這表示牠要投胎當人了。我想像著只愛人不愛貓的金沙，閉上了一雙貓咪的眼睛，等下次再睜眼的時候，已經是一個人了。