奧運 會的口號是「更快、更高、更強（拉丁文Citius, Altius, Fortius）」。從表面上看來，奧運是一項關於競爭和榮耀的活動。然而，最令人感到驚奇、震撼和感動的，並不是勝利與突破，而是運動員如何克服各種情況，超越各種限制，展現出精神上的力量。這些運動員，也許進不了決賽，更沒有機會獲獎，但是他們給觀眾的啟發和鼓舞，絲毫不遜於得獎者。

每個選手參加奧運的動機都不同，但是他們來到賽場，都可能會在那麼一剎那忘記這些動機，因為在全神貫注的活動中，若是有第二個念頭，就無法體現出最高潛能。真正打動觀眾內心的是選手的全神貫注，而不是他們的成績。

在奧運競賽中，有些人為了得到認可，不惜受苦受傷，甚至不惜作弊。我們能不能不為了勝利的誘惑而比賽，只是藉著運動展現並提高個人的能量？當我們純粹享受著奔跑、跳躍或其他運動，讓宇宙能量自由穿過我們的身體時，數字、人、獎牌都是次要的。每一刻的全神貫注都像一束光，讓生命的活力無限地綻放。

我不熱衷體育，小時候完全沒有參與奧運的激情。後來，對國家、民族、球隊、球員產生了認同感，便開始在乎比賽的結果，看比賽會著急，對輸贏也會在意。再後來，這些認同感消失了，我看到的不是一個國家、一個球隊、一個運動員，我看到的是通過他顯現的能量和美麗 。我終於能夠放鬆欣賞每一個運動員的表現。

我開始看到國旗、數字、開幕式、頒獎以外的東西。我看到了燦爛的、多樣的表現力，看到精神如何戰勝肉體的限制。名次和結果都是次要的。在奧運的各項運動中，人們可以發現人類的無限可能性。（寄自紐約 ）