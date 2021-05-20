穿著精美傳統服裝的土著，牽著羊駝和登山客合照，賺取一些外快。（趙橋．圖片提供）

走出利馬國際機場，雖然是南半球的盛夏十二月，但是感覺並不燠熱。眼前停車場邊的高聳廣告看板，展示的是一塊色彩鮮豔的千層蛋糕，仔細一瞧，才看出是一個七彩層次分明的山丘。這時我才意識到，那不就是幾年前才被發現的秘魯新旅遊景點「彩虹山」嗎？ 第一次來到印加文明古國秘魯，夢寐以求的馬丘比丘是我們這趟行程的唯一安排，彩虹山不在預定行程內，這次大概只能望著廣告看板嘆氣了。

馬丘比丘的旅遊後，我們又回到了庫斯科市，隔天有全日的自由活動。機會來了，我們透過導遊，聯繫了當地的小旅行社，安排我們到彩虹山一日遊。我們的美國 旅遊公司不建議這個行程，原因是路途遙遠，且有些危險。看網路上的建議，有氣喘病、高血壓、心臟病的人不適合參加這個高山行程。若參加這個行程，後果自負。此刻我的心情就像小學生隔天要遠足般興奮及期待，但是內心也惶惶不安，我們真能適應五千公尺的高山嗎？

這天早上庫斯科下著大雨，我們懷疑山上的天氣是否也是如此？天還沒有亮的四點半，小巴前來旅館 接我們，預計晚上回到旅館將是七點鐘了，從庫斯科到彩虹山的登山起點要四小時的車程。離開庫斯科後，慶幸的是天氣也比較好了。秘魯還是個開發中國家，除了首都利馬的基礎建設還好，其他地區都很落後。車開了三小時，公路路面沒有柏油也沒有水泥，搖搖晃晃、顛簸難行地終於來到了一個小農家。小旅行社為我們準備了早餐，不算豐富，但看起來乾乾淨淨。我們這個團兩部車子都是年輕人，只有我是花甲之年。此刻我不安的情緒難以言表，以前在台灣時連三千九百多公尺的玉山都沒登過，這次一下子就要登上五千多公尺的彩虹山，這不會是我上天堂前的「最後早餐」吧？

印加風格的餐桌布上放了一碟像茶葉一樣的乾葉，是Coca（古柯葉），也準備了一壺熱古柯茶，海拔三千四百公尺的庫斯科市的每個旅館大廳都擺著這種熱飲，或是口嚼的乾葉隨大家取用，是當地人用之多年預防高山症及增加體力的天然植物。出發前我在旅館已經喝了三杯，剛才下車，好像沒有感覺到高山症的症狀，現在再拿幾片古柯葉擺在身上，準備待會登山用。這種植物的葉子可是販毒集團的搖錢樹，但是需要三百七十公斤的古柯葉，才能提煉一公斤的毒品 「古柯鹼」（Cocaine）。秘魯本地導遊說，秘魯及玻利維亞是古柯鹼的大產國，尤其是秘魯，更是全球最大的產地。毒品透過企業聯合（Cartel）壟斷經營，98%的毒品外銷美國及歐洲。

餐後繼續上路，汽車在安地斯山脈的「之」字型登山公路艱困地前行，蜿蜒的小徑越來越陡峭，山路不寛，因為是早上，都是上山的車，沒有碰到下山的車，不然還真不知道要如何會車。和到馬丘比丘的登山路一樣，一邊是山壁，另一邊是懸崖，驚險指數破表。但沿途的高山風景很美，壯闊的景象與高海拔獨有的冰河地貌——山、小溪、草原、冰川峽谷，偶爾經過幾戶人家的聚落，看到成群的羊駝。

安地斯山脈的羊駝分為兩種，個子高高、耳朵長長的、像匹小馬的是Llama（駱馬），這種動物的領域性很強，當地人養牠和養狗一樣，是用來看守農場及保護弱勢家畜用，很會吐口水。另外一種個子小、耳朵比較短、看起來非常可愛的是Alpaca，非常溫馴，在這山區較多。牠的毛非常柔軟，是安地斯山脈著名的毛料，價錢不便宜，為秘魯賺了不少外匯。當地人會把兩種羊駝養在一起，因為大的會保護小的。

不久到達終點，一個很原始的停車場，海拔四千六百公尺的起點，到達觀賞彩虹山的山頭（五千零三十六公尺），單程要走六公里多到達。這條羊腸小徑看起來不很難走，但是在高海拔的缺氧狀態下，走起來舉步維艱。再厲害的登山客來到這裡，可能也是英雄無用武之地。尤其是最後要攻上的山頭斜坡，非常陡峭，更是很大的挑戰。到那山頭上才可以看見對面的神祕彩虹山。雖然導遊發給每人一枝登山杖，但是每走幾步路，我就要停下休息，呼吸困難，心跳加快，尤其是上坡時。在平地可以長跑的我，在安地斯山脈的高峰上，就連蹣跚的散步都有困難，武功全廢了。一隻英姿煥發的老鷹在低空盤旋，我懷疑牠是不是在等我倒地，準備大快朵頤一頓？看看山上來去自如的馬匹及羊駝，我感到無比的挫折感。

在走了三分之一路途中，我艱困地停止前進。此時有當地的Pampachiri土著牽著幾匹馬路過，問我們要不要騎馬？於是趕快付費上馬。選擇騎馬可以省下不少路程，但是最後一段路（包括長約兩百公尺的陡坡）必須要自己步行。由馬伕帶領著座騎行進，坐在馬背上遠眺千萬年形成的冰河及高山的風景， 是一生難得的機會。登上如此宏偉的高山，唯我獨尊，世界似乎都在我眼下。

下了馬，面對著最後的這段陡峭山坡。只要爬上去，就可以看到美麗的彩虹山。行百里者半於九十，只見旁邊有些遊客在這裡就放棄而折返了。我明白在這麼高的地方，是不能勉強自己的身體狀況，任何人都有可能為了登彩虹山而犯下最大的錯誤，低估了海拔及其影響，高山症可是會要命的啊。我爬著、爬著，怦怦心跳變得越來越大聲，感覺越跳越快，我停下深深地呼吸，那來自內心深處的吶喊告訴自己：「快到了！前面就是山頭，一定要上去！」陡坡的階梯我分成幾段，休息了三次，花了近一小時多，終於站上了五千零三十六公尺的山頭。此刻遙望對面的彩虹山（海拔五千兩百公尺），和極目遠眺起伏連綿的安地斯山脈，世上幾人曾得見。站在這個高度，懷抱周遭的群山，寬闊的胸懷及遠離喧囂塵世的孤獨，感覺到是錦繡大地給我們的一種恩賜。

彩虹山源於秘魯的母語Quechua，「彩虹」的意思。彩虹山一直以來深埋在冰雪下，直到2016年受到地球暖化、冰川融化影響，才逐漸在世人面前拋頭露面。它是典型的丹霞地貌，由長期的水分侵蝕與風化作用下所形成的，創造了大理石花紋效果，並有紅色、紫色、黃色和綠色等層次色彩。形成這些顏色的原因是由於冰覆蓋了該區域。當冰開始融化時，水與地下的礦物質混合，使整座山變成了多種顏色。紅色地質是由鏽蝕混合物引起的，紫色是針鐵礦或氧化褐鐵礦，黃色是由硫化鐵引起的，綠色是綠泥石。要形成這樣的地形需要非常久的時間，只有在很古老的地塊才有機會看到，而安地斯山脈從八千萬年前的白堊時期便開始生成。

穿著精美傳統服裝的土著，牽著羊駝和登山客合照，賺取一些外快。即使現在是南半球的夏天，山上天氣多變，可能在幾分鐘內變天，看似晴朗的天空，瞬間變成多雲，氣溫驟降。下了一陣冰雹後，開始飄雪，加上稀薄的氧氣，此地不宜久留，於是再度舉步維艱地踏上歸途。

下山途中，再次來到那家農舍享受了一頓農家料理午餐，有香噴噴的安地斯香料燉雞和熱呼呼的濃湯，溫暖了我們受寒的身軀，我也有種歷盡艱困歸來的成就感。回到裊裊炊煙的庫斯科市，更有種恍如隔世的感覺。此行不但完成了人生的第一次高山探險，更是挑戰了攀登的最高點。（寄自紐約）