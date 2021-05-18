春日海岸。（黃棟洲．攝影）

近日朋友相邀同遊羅伯斯角保留區（Point Lobos State Reserve），該處位於矽谷 南邊海岸，景色優美，遠近馳名，我欣然前往。出門時陽光微露，到了目的地，忽然下起小雨，匆匆趕到集合點時，同遊山友已站在海岸邊等候了。

細雨飄灑中凝望遠處，海天茫茫，飛鳥絕跡。近處有礁石矗立海中，但見怒濤激石，浪花四濺。沿岸曲折蜿蜒，海灣盡處薄霧瀰漫，有高崖探出海中，崖壁陡峭，崖頂有老松成林。海風漸緊，雨絲片片，聽海濤聲，不免有「天地悠悠，滄海一粟」的感嘆。

左望，一條曲折山路隱沒於蒼松翠柏的深處，走到坡道盡頭猛然一股巨浪，擊向岸邊巨石，轟然巨響後，瞬間激起漫天水霧，海水隨即繞著巨石迴旋出海而去。俯看，腳邊數朵鮮豔黃花依然迎風搖曳，花瓣上猶綴著晶瑩水珠。這股巨浪的激壯昂揚，瞬間又化為鮮花的婉曲柔媚。

穿過夾道的老樹走到崖頂，一株古松探出崖邊，由稀疏的枝幹間俯視，只見崖下一泓碧水，水面清澈平靜。有三兩隻小海獅在水中上下潛游，悠然自在。不遠處一群海獅正躺在一片白淨的沙灘上酣然入夢。海浪輕輕拍擊細軟的沙灘，水面上漣波盪漾，此地風雨不到，是海獅的世外桃源。

不久雨勢稍歇，陽光也由雲縫中慢慢露臉。路旁有各色野花於綠叢中湧出，一路上黃綠紅紫，諸色並呈。陽光下，風中搖曳的花朵綴著晃漾的水珠更是楚楚動人，山友們都頻頻拿起相機，盡情捕捉野花的動人風姿。經過一片空曠的沙灘，有海獅正在哺乳，聽到人聲，猛然仰頭察看，我正好按下快門。

轉過海灣，一片蓊鬱林木遠遠地探出花叢之後，林梢微露出一角屋簷。走近一看，原來是一個休息站，大家決定在此午餐。午餐中，分享同行山友美味的食物，趣談沿途見聞，疲勞頓然消失。樹上偶爾傳來藍冠鳥清亮的啼聲，起初小鳥只在枝上窺視，見有食物掉落地上即飛撲而下。漸漸地，牠們對人類全不害怕，流連於人腳旁尺寸之地，來回低頭覓食。

走出休息區，景觀漸漸開闊，海邊巨岩姿態萬千。有些雄踞岸邊，昂首向天；有些底部形成凹洞，海水洶湧進出，岩底轟然作聲。偶然有水鳥振翅而飛，瞬間展翼遠去，海天茫茫，但見水鳥遨翔於巨岩激浪之間，景象壯闊而浩渺。

春日海邊風景變化多端，令人心境千迴百轉。遊伴中雖有舊友，但多數是新交，沿途指引扶持，渾然不分新舊。海岸半日遊，盡洗平日沉沉暮氣，精神為之一振，這是除了健身 之外的最大收穫。（寄自加州 ）