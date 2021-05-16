黛安∕圖

近來頻繁發生的針對亞裔 的語言及肢體暴力事件，讓人憤慨，也令人擔憂。

以往亞裔在遭遇種族歧視 時，常常採取息事寧人的態度，不發聲，不抗爭，其結果就是無法抑制針對亞裔的種族歧視。除此之外，亞裔在反抗種族歧視方面還存在其他的軟肋。

先說一件往事。

2007年，維吉尼亞理工大學校園內有人開槍濫殺，造成三十多人死亡，二十多人受傷的慘劇，是歷史上死亡人數最多的校園槍擊案，在美國各類傷亡最多的槍擊案中也名列前茅，對社會造成巨大影響。談及影響，自然離不開媒體，然而他們一開始卻對此案做了錯誤的報導。芝加哥一家報紙最先說，凶手是來自中國 的留學生，甚至連這名學生在哪兒獲得簽證，於何時何地，乘坐哪一班飛機抵達美國的細節都說得有根有據的。其他一些重要報刊和電視台便緊跟著轉發了這一則新聞消息。

記得那天午飯時，有位韓裔同事跑來告訴我這件事，說是中國人幹的。發生這樣的慘案，尤其聽說還是自己的同胞所為，我當然感到很吃驚，也很難過，但讓我感到不舒服的倒是這位韓裔同事的反應。他說，中國人怎麼能幹出這樣的事，這是闖下大禍了，會引發美國全社會對中國人的仇視。他還要我這些天外出小心一些。而他自己卻露出一副事不關己的樣子，從他的臉上，我看到了他沒有明說的一句話：「幸好這不是韓國人幹的！」

很快事情出現了戲劇性的轉折，凶手的真正身分得到確認，他是一位具有美國居住權的韓裔學生。新聞更正後的第二天上班，這位韓裔同事就故意躲著我，之後有兩天他甚至請假沒有來上班。他大概是為前一天對我說的那些話感到羞愧，抑或真的怕有「仇韓」的事發生。我倒認為大可不必，之前這些年在美國生活的經歷，讓我覺得美國普通老百姓對外來移民是友好的，不會因為一兩個特殊的事件而改變。

可是，那時的社會大氛圍和如今確實不同了。

但透過這件事，讓我看到了亞裔族群相互關係的一些現狀，並意識到了這當中有不對勁的地方，但癥結在哪裡？

我想到《伊索寓言》中的一個故事「行人與斧頭」。話說有兩個人一起趕路，一個人拾到一把斧頭，另一個人對他說：「我們拾到一把斧頭。」拾到斧頭的那位說：「不能說我們拾到了，而應該說我拾到了。」過了一會兒，丟斧頭的人追上來，要回了斧頭。拾到斧頭的那位說：「我們完了。」他的同伴說：「你不要說我們完了，而要說我完了，因為在你拾到斧頭時，你沒有把它當作是我們共有的東西。」

這個故事的寓意近似中國那句俗話「有福同享，有難同當」，不過它是從反面來說的。我喜歡這篇寓言，因為它揭示了「我」和「我們」之間的關係和差別，更讓人明白了一個深刻的道理：一起趕路，就是「同路人」，而「同路人」是「我們」，不是只有一個「我」，不管路上發生了什麼事，這一點都不會改變。

在美國工作和生活的所有亞裔就是「同路人」。雖然在很大程度上，近期針對亞裔的各種暴力事件的起因，是一些地方出現了「仇中」的社會氛圍，但不能簡單地將其視為只是針對中國人的，更不能說在「仇中」的氛圍下，其他亞裔人群就可以獨善其身，安然置身於事外。

從客觀上說，亞裔的長相確實讓非亞裔族群的人，分不清他們是來自中國、還是其他亞洲國家。有一些施暴者可能是想攻擊華裔，但被他們打罵的人之中卻有很多不是華裔，對這些受害者來說，確實有些冤；然而換一個角度來看，如果受到攻擊的真是華裔，難到他們就不冤嗎？就不該同情嗎？

很多施暴者其實並不在乎他們攻擊的是華裔、韓裔、日裔、越南裔、還是菲律賓裔，在他們眼裡，中國人和其他亞裔都是「非我族類」。之前媒體報導過的一位洛杉磯居民在自家院子受到攻擊的例子，就很能說明問題。當時闖入她家的女子不停地謾罵她和友人，並指著她的鼻子說：「以為你們是亞洲人了不起嗎？滾回中國去！」後來警察接到報案趕來了，攻擊者看見來的警察也長著一張亞洲人的臉，不僅不服管束，還對警察開罵。

事情明擺著，在美國社會中，亞裔是作為一個整體而受到歧視的，受害的不是單個的「我」，而是「我們」。因此所有亞裔民眾必須齊心協力團結起來，發出同一個聲音，共同對抗種族歧視。（寄自印州）