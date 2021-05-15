幾內亞比索的小島上的男人正要划獨木舟外出運補。（李源．圖片提供）

一踏上小島，我就覺得絕望簡直跟強烈的陽光一樣，無處不在。

2019年2月和3月，我們一行七人去西非塞內加爾、甘比亞和幾內亞比索三國旅行一個多月。

這幾天所到之地是幾內亞比索境內的一些小島。幾內亞比索是世界上最窮的國家之一，重債國，全國人口大約一百八十萬左右，1973年才獨立，這裡到處看得到世界組織援助專案的牌子，這個國家的人民依然是靠國際援助來解決溫飽問題。很多村莊的人們仍居住在草棚裡，或在那些無門無窗的簡陋泥磚牆房，鐵皮屋頂內昏昏暗暗的，無水無電，當地居民就在地上挖一個坑來做飯。村裡的孩子都穿著破衣爛衫，滿身塵土和滿臉的眼屎鼻涕，比泥土路邊的孤樹還髒。不過孩子們像小雞群一樣在村裡四處遊蕩、玩耍，挺開心自在的。儘管貧窮，但我也沒有看到平日在電視上號召人們捐錢的廣告中那種瘦得皮包骨、眼神絕望的孩子和母親。

這是一個非常荒涼的小孤島，沿島有水生植物，一種可以在海水中生存的灌木。島上只有兩個茅草棚屋，沒有看見有葉子的樹木、色彩豔麗的花、和天上飛過的鳥，就是中國 俗話說的「鳥不拉屎」的地方，連蒼蠅都拒絕飛來這裡。

草棚屋裡的「內壁」就是幾根木棍排成的，所有的家當就懸掛在木棍和屋頂棚上。這種「牆」能夠抵擋什麼？他人的目光？炎熱的陽光？風、雨水、蟲類？還是能給人一種安全感？

透過這種木棍牆，我看見裡面有兩位女子和幾個孩子。而站在草棚外的棚屋主人，一個精瘦的中年男人，對於我們的來訪，他沒有任何表情，只是呆滯地看著我們。這已是兩年前的場景，然而直到現在，我仍記得那張臉，那彷佛是僵硬的木刻或石雕的臉。團裡的人只顧拍照，沒有人去關注他，彷彿他也是木棍牆中的一根木棍一樣。只有我，我對不同居住條件下的人們很感興趣，於是通過導遊（一個年輕的小夥子），我跟那位中年男人交流了一會兒，得知他最大的孩子離開這個島在陸地上住讀，而其他的孩子們可以去另一個島上學，有船來接，但不是天天有課。

「你在這裡生活有什麼困難嗎？你覺得你的生活中缺少什麼嗎？」我問。

在我們看來，他的生活中似乎什麼都沒有，缺乏的東西應該不計其數。

他很呆滯，就像很多那些偏遠封閉的山裡人，憑著動物性的本能生活，沒有什麼複雜的「思想」，也沒有體驗、表達各種複雜的情感。他們生活的內容似乎就是天上強烈的陽光、吹過的海風、打撈牡蠣和夜空的星星。

他肯定從來就沒有思考過這類問題。如果我問一個生活在歐洲的人，那麼他肯定馬上就說出生活中許多的問題和諸多的缺乏，比如：

「政府無能的問題，工作問題，婚姻問題，孩子問題，社會問題，移民問題等等……」或是「對未來缺乏信心，缺乏愛，缺乏假期，缺乏時間，缺乏樂趣等等……」

這是我在富裕社會經常聽到的。我的一個義大利 記者朋友，她的腦子裡肯定早已經準備好了一長串這類問題的答案。

可在我眼中這個真正什麼都缺乏的男人，好像想不起來他生活在這個孤島有什麼問題，缺乏什麼。我肯定是第一個詢問他這些問題的人，他一生中第一次需要思考這些問題。

五分鐘後，好像從快乾掉的油畫顏料管裡擠出顏料般艱難，他終於擠出幾句話：「缺乏水，要到另一個島去取水。」導遊進一步解釋說：「他們要划著獨木舟到另一個島取水。」

如果有了水，他可能認為他的生活就沒有什麼值得發愁的了，因為他們有吃不完的牡蠣，有呼吸不完的新鮮空氣，有大把的時間。

「你什麼時候最開心？」我又問。

我環顧草棚周圍，空空如也，除了一些海草植物有點綠色，這裡似乎什麼也不存在。我實在想像不出生活在如此單調令人窒息絕望的環境中有什麼樂趣。從他呆滯的臉上我已經得出結論。

前面我們參觀過很多非洲的鄉村。那些農村婦女和孩子們坐在村中簡易的木板上剝花生、搓棉線、或閒聊、或碾米，眾多孩子們嘻嘻哈哈吵吵鬧鬧地好不快活，那些情景讓我深深體會到，快樂與金錢物質不是成正比地增長，他們生活中擁有的那種輕鬆快樂，遠比西方物質發達世界的人們要多得多。

然而這裡沒有其他農戶，只有一二戶人家，聽不到笑聲，也見不到嬉鬧的孩子。

當導遊把我的問題翻譯給他聽時，他木然的臉忽然震動一下，又陷入了一種虛空。這個問題好像更是難住了他，他開始思考他的生活。

在他們的簡單生活中，他們如此虔誠地接受天命，生活對他們來說就是自然中發生的一切——海裡的魚、牡蠣，強勁的海風，炙熱的陽光。當白晝消失，夜幕降臨後上床睡覺是自然的；被蟲叮咬是自然的，任何事情都是自然的，什麼是快樂呢？什麼是痛苦呢？他不去思考，樂也不知，苦也不覺。

我和導遊在明晃晃的太陽下看著他那張木然、無任何表情的臉，等著他的回答。

時間一分一分地過去了。團裡的一位已退休的前總經理過來，當他得知我問這個當地男人的問題後，馬上譏笑地說：「你怎麼可以問他這些問題，問這些問題有什麼用？」

他認為我好像是在跟一匹馬或一頭牛說話，他們根本不配作這種人類的交流。就是這個前總經理，他總是濫用遊客的身分和特權，任意指使當地導遊和司機為他扛行李，而無一點感激之心，好像那些黑人是他的奴隸，是他的牛馬。

忽然，那雙木鈍的眼睛一下子亮了，如一道彩虹劃過，一絲淡淡的笑容從他那死水般沉靜的臉上蕩漾開來：

「我兒子從學校放假回來的時候，我和我兒子在沙灘上踢球。」

他終於回憶起什麼是他生活中快樂的時刻了。

他那一絲「覺醒的快樂」感染了我。在我眼中，這個地方是如此地絕望，可生活在這裡的人們，雖然缺水缺電，缺乏很多物質，但他們仍然擁有快樂，那些可能他們還有沒有意識到的快樂，如躺在黑夜中看天上閃亮的星星，和耳邊迴響的海濤聲。

看來，絕望僅屬於我這個旁觀者而已。

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八個月後，我在中國貴州山區旅行時，碰到杭州一個搞公益扶貧的先生，他在那些非常落後封閉的地方為極度貧困戶提供物質的幫助。那夜，我們坐在民宿裡聊天，他說：

「我們拜訪一個極度困難的家庭，男人癱瘓在床，女人要養孩子和年邁的公婆，啊，多麼苦難的家庭。」

他眼神流露出一種憐憫，但下一秒，憐憫卻變成了一種不悅和不解。

「可當我把一包錢給他們時，他們竟然臉部無任何表情，只是木然地看看信封裡的錢，是多了？是少了？並沒有表現出我們的錢是雪中送炭的重要性。我都不知道他們是否懂得感謝，如果他們懂得感謝的話，可能會得到更多的幫助。」

他因為沒有得到那家人感激涕零的反應而不悅，也可以說，那些農民們沒有任何反應的木然，使得他不解和不悅。

我跟他說了這個幾內亞比索小島上的男人的木然和遲鈍，那種長期在貧乏單調的環境中所形成的一種情感表達的木然。我也跟他說：「那是你認為的雪地，如果他們並不覺得自己是在雪地中生活的話，那麼你給的炭也就微不足道了。他們容易感到滿足的程度，是你無法想像的。」

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我們旅遊團接著又到了附近的另一個小島。我們的小船在靠近島時正好遇到島上人民要划獨木舟。獨木舟，是他們生存的主要工具，他們要靠獨木舟運水、運交換的食品。

我們像看舞台劇似的，個個盯著看那兩個男人如何操作。其中一人把獨木舟裡的水先舀出。這兩個青年男子都有十分強壯的身體，充分顯示大自然所雕琢的雄性魅力。他們自然健美的身軀吸引了我們這一行人，大家驚訝於他們的胳膊和胸脯上所隆起的肌肉 ，要知道，在發達富裕社會裡很難看到這麼肌肉強健的男人，除了那些少數為了擁有這種健美身材而投資很多金錢和時間、在健身房裡熱汗淋漓地鍛鍊的「虛榮」男人之外，我們一般看到更多的是鼓著肚皮、滿身鬆鬆垮垮肥肉的男人，就如我們這個團裡的男人們一般。因為在發達社會，現代化的機械設備代替了人體所有的沉重勞動，在碼頭、倉庫、工廠，看到的是人們操作著各種起重車，而大部分的人們更多是坐著在工作和生活，或有些工作頂多是站的時間長一些，但身體不需要承載什麼重量。

我們看到，這兩個肌肉健美的男人艱難地在淤泥中推著獨木舟上島。每天都有漲潮和退潮的時候，在退潮時，如果要上島則需要跨過這片深深的泥沼地。我們嬌貴的雙腿自然無法對付這麼深的淤泥，只好停在水裡看著眼前的一幕。正是這種原始落後的生活造就了他們滿身健美的肌肉。

不過轉念一想，非洲個個民族的人們一般都具有高大強健的身材，可是他們幾個世紀來卻對白人俯首帖耳，任憑其蹂躪、掠奪、宰割，可見，知識的力量遠大於肌肉的力量。（寄自義大利）