前陣子一口氣拿了四支錶去離家不遠的鐘錶店換電池。

手錶的指針不動了，宅家歲月的轉速好像給調慢了，可時光還是就這麼流失了。

宅家期間，手錶不再是生活必需品。關於時間，我是老派的懷舊一族，出門辦事仍喜歡依賴手錶，甚於靠手機 查時間。外出時會依照服飾，搭配不同款式的手錶。自從宅家以來，幾乎所有活動都暫停；宅家的線上會議也只限於上半身，真正需要打理的，就是螢幕框裡的「臉面」，誰還注意你手腕上的細節？就這樣一支錶沒電了就換另一支，直到所有的錶都不動了。

沒有錶的日子也過了大半年，某天心血來潮，選了其中四支錶去換電池。這才讓我反省，一個人每天都只有二十四小時，為何需要這麼多支錶呢？

鐘錶店牆上掛著鐘，玻璃櫃上也陳列著各式手錶。不知為何，每次來到這裡，總覺得歲月的流逝變得緩慢，那些被忽略被浪費的零碎時間，如一粒粒沙、一片片落葉，全被掃進來，集中堆置在這裡。操著東歐口音、挺著大肚腩的老闆彷彿時間的清道夫，專門收集無謂活動、無聊瑣事的分分秒秒。他的動作慢條斯理，連轉個身也像地球的自轉般悄然無息。只見老闆緩緩鬆開錶殼，換電池，校正時間，再用絨布細細擦拭錶面。好幾次我明明在趕時間，但面對他的慢動作，竟不知不覺地呼吸變慢，心跳減緩，火燒火燎的心情也逐漸平緩。

我問老闆，宅家以來生意如何？他苦笑說，大家好像都變得懶散，也不那麼在乎時間了。偶爾還是有人上門來換手錶電池，所以老闆便一星期只開門幾個鐘頭做生意，日子還算撐得下去。

幾個月後，驚聞鐘錶店在深夜被兩個蒙面歹徒闖入。監視器上顯示，這兩個戴著手套的歹徒，先用榔頭把玻璃櫃逐一敲碎，然後將大塊玻璃搬開、碎片撥掉，再依次取出裡面一格格的置物盤，將手錶全掃入箱子。兩個歹徒合作無間，有條不紊，每個抽屜、櫃子裡的手錶都不放過。

監視器的錄影顯示，歹徒作案只花了五分四十五秒便從容離開，警察 於八分鐘後才趕到。想來他們該是事先籌畫好這起犯罪事件，曾精密地計算時間。這個社區的治安一向很好，過去鮮少有重大搶案或犯罪事件。鐘錶店於我十年前搬來這社區時就已經存在，我不確定老闆經營這家店有多久了，只知道他經營了至少十年的生意，在不到六分鐘的時間，就全部付諸流水。平靜社區的安好歲月，也從此一去不返。

手錶指針滴答滴答地響，惴惴不安的人心，需要多少時間才能平復？（寄自加州 ）