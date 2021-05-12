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曇花

（話我童年的花）劉墉
劉墉∕圖
劉墉∕圖

我小時候曇花非常稀有，倒是常聽人說曇花一現，好像是稍縱即逝的神花。

第一次見到曇花，是在我家斜對面台大農學院院長的家裡。那是個夏天的晚上，他家燈火輝煌，掛滿了小燈泡，還擺上桌椅茶點，來了一堆訪客。但是大家都很安靜，沒人抽菸喝酒。彼此小聲說曇花是晚上的花，怕吵；又因為嬌嫩，聞到酒味就會凋謝；至於煙，更是禁絕，免得欣賞不到曇花的幽香。

說實話，那天父親帶我過去賞花，我沒看兩眼，覺得幾朵倒掛著的白花，沒什麼，還是零食好吃。

所幸父親跟院長要了曇花枝子，回來插進盆裡，沒多久就冒了芽，從此我家也有了曇花。

隔年我家的曇花沒開，對門又開了，父親沒再過去看，只嘆息自家這棵，雖然堆了好多蛋殼當肥料，卻光長葉子不開花。第三年我家曇花終於有了消息：先伸出個小小的綠色蓓蕾，愈長愈大，起先直直垂著，漸漸像個鉤子般彎了起來，最前端開始蓬大，露出幾條紅、一抹白。父親請對門院長過來看，問還有幾天會開，院長瞄一眼，笑說：「就這麼一朵啊！什麼時候有香氣，就要開了。」

開花的那天，父親也請了幾位同事，把曇花放在客廳，大家圍著欣賞，好多人進門還拱手賀喜，說什麼風調雨順，國泰民安好兆頭！問題是這兆頭並不好，過不久父親就發現癌症，而且已經到了末期。

隔年母親才從喪禮回來就把花移植到牆角，還邊挖土邊咕噥著：「曇花一現！曇花一現，五十歲就死了……」

從此那花失去照顧，又躲在牆角少了陽光，雖然葉子愈長愈多，卻一朵也沒開過。直到三年後我上初中，讀夜間部，放學回家，感覺一股幽香，進屋開窗，還香。半夜突然像觸電般想起，探頭出去，牆角陰影裡好多幽幽的白，在月光下輕輕顫動。

忍了好多年，她們居然綻放了，而且偷偷地開滿一樹。

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