與荼蘼同是薔薇目薔薇科的木香花盛開。（萬羚．攝影）

天未亮，耳畔就傳來陣陣鳥鳴。鳥兒們像是學過聲樂的作曲家，鳴唱的曲調千變萬化，有時在某些小節稍微調整，再唱一遍。我往窗外看，原來鄰居的大桑樹來了貴客灰雀，正把桑樹當舞台，盡情地演出呢！我翻開日曆，4月20日底下標註著「穀雨」二字。再向窗外望一眼，有點訝異，這棵桑樹不久前還光禿著樹身，曾幾何時已是綠葉成蔭了？

「穀雨」兩個字，讓我意識到暮春已臨。中國古代將穀雨分為三候（五日為一候）：初候，萍始生；二候，鳴鳩拂其羽；三候，戴勝降於桑。意思是穀雨後降雨量增多，浮萍開始生長，接著布穀鳥的叫聲提醒人們要播種了，然後桑樹上也開始見到戴勝鳥。

我住在沙漠區，極少降雨，恐怕難遇「萍始生」。但這個季節，在步道 旁倒是經常見到布穀鳥昂首「布穀、布穀」地叫。雖不曾看過戴勝鳥停駐鄰居桑樹，但有灰雀來訪，亦有異曲同工之妙。清晨，坐在院中賞鳥聽其清唱，同樣能享受到暮春的悠閒。

俗話說：「花木管時令，鳥鳴報農時」。植物的萌芽、開花、結實；動物的鳴叫、繁育、遷徙；萬物成長看似無聲無息，卻總隨著季節的遞嬗更迭，帶給我們無限的驚喜。

古人在播種前有「走穀雨」的習俗，在穀雨這天走村串親，順道山林田野巡視一番。記得小時候，外公的五斗櫃上都會放著一本農民曆，那本農民曆像是他的聖經，他每日翻讀，並依循著二十四節氣，定時耕作田地。每年春季插秧前夕，我外公都會到親朋家走動，邀請左鄰右舍及鄰近的親人，來幫忙耕種，彼此換工。當時不時興請工人付工資，都是親友談好哪一天哪家要耕作，所有的人力全部集中到某家，互相幫忙。不知道我外公是不是在穀雨這天拜訪親友？這算不算是「走穀雨」呢？

此刻正處於疫情期間，不宜走村串親，但到野外走走，倒是個好主意。吃過早餐，我遂拎起相機，出門探春去。

古代，人們認為風應花期而來，一番風來，一種花開；風有信，花不誤。穀雨時節的三種花分別是：牡丹、荼蘼、（苦）楝花。

牡丹也被稱為「穀雨花」，雍容華貴，芳香濃郁，花型碩大，豔麗多彩。在芝加哥 許多人家的庭院都有種植。我剛到芝加哥時，並不知道牡丹是木本，芍藥是草本，當時，總覺得鄰居的花開得比我家的美，而且更挺拔，後來才弄清楚我家種的是芍藥，鄰居種的才是牡丹。唐朝劉禹錫的詩〈賞牡丹〉：「庭前芍藥妖無格，池上芙蕖淨少情，唯有牡丹真國色，花開時節動京城。」短短幾句，就把芍藥與牡丹分別清楚了。走穀雨，邊走邊瞧，也想起往年每到四月，在漫漫長冬過後，總會與幾位好友，相約到芝加哥植物園或千禧年公園賞牡丹、看花，真是一段美好的回憶。

今日步道上各種野花怒放，其中，黃色的木香花特別吸引我。銅板大的花朵，一團團像蔓藤般爬滿牆。木香花與荼蘼同是薔薇目薔薇科植物，古人說的荼蘼，應該與木香花很類似吧！我剛搬到拉斯維加斯時，每每看到滿街繁花似錦，總會懷疑自己的雙眼所見，街角隨意拍個景，上傳給朋友，他們也都瞠目結舌地反問：這真的是沙漠景致嗎？我只能告訴他們，沙漠植物也會開花，也會結果，只是不需要大量澆水而已。

苦楝樹在台灣 很普遍，清明前後，紫色的苦楝花開滿枝頭，迎風搖曳，楚楚動人。苦楝的客家話發音「福連」，有吉祥之意，客家人喜歡栽植。但台灣人稱其為「苦苓」，以閩南語發音聽起來就是「可憐」，所以閩南人就不那麼愛它。苦楝花開過，意味著夏季即將到來。步道旁有幾棵大樹，葉片像苦楝，早已開過花，結了一顆顆的小果實。沙漠的花樹較其他地區都早熟，要賞楝花，只有等待明年了。

穀雨時節，花開滿地，四處飄香。雖在沙漠，依然可見扁軸木大方開滿樹；羽衣決明子嬌羞地躲在路旁，卻仍招來蜂飛蝶舞；頑皮的貓爪藤，靜悄悄爬上棕櫚樹，幫棕櫚細長的樹身，披上一件彩衫。

走穀雨踏青，我站在河堤，感受自然景物的千變萬化，河道已被春花染黃，一陣和風徐徐吹向面龐；我向遠處的山巒揮揮手，再次凝望春光，告別春天，轉身，迎向立夏。（寄自內華達州）