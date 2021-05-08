亞裔美國 人多半篤信「溫良恭儉讓」的美德，認為「吃虧就是占便宜」。這究竟是「EQ」高還是「阿Q」行為？則見仁見智。

在美國「種族歧視 」談判桌上，目前一邊坐著一排白人，另一邊坐著一排非裔和拉美裔人士，他們並未替亞裔安排座位，甚至很可能根本就沒寄出邀請函給亞裔。即使收到邀請函，亞裔代表也可能選擇不出席。過去在「種族歧視」議題上，亞裔扮演的角色，不是「超人」，而是「隱形人」。

亞裔是否並未受到種族歧視呢？當然不是。或許，亞裔所受到的歧視，並不像非裔和拉美裔那麼嚴重，很少有亞裔在馬路上被警察鎖頸壓倒在地，半夜開車也很少突然被攔截下來進行臨檢。亞裔只要「危區不入、亂區不居」，也不太會遭人白眼，或被罵「滾回去」。

但是，除了林書豪，在美國，你見過別的亞裔籃球、足球、棒球、橄欖球明星隊員嗎？他們不是白人就是黑人。除了李安、成龍，你在美國見過多少亞裔的導演和演員呢？美國有亞裔的搖滾樂歌星嗎？

在美國，有些人視亞裔為「模範少數族裔」（Model Minority），這個說法從上世紀八○年代開始就在各大媒體上廣為流傳。人們根據統計數字，認為：亞裔美國人教育程度高、經濟狀況好、犯罪率低、家庭穩定。日常生活中，基本上低調，刻苦耐勞、勤奮努力，並且不找麻煩、不爭權位，堪為全世界「受歧視者」的表率。

而不爭權位，並非表示不想要權位，可能是明知難爭取，乾脆看開一點，故作大方。這是美國亞裔最可愛、也是最可悲之處。

「我喜歡有色人種」

我到美國留學之前，閱讀過一些描寫海外生活的書，有散文，也有小說。其中提到一般人對各族裔的刻板印象，非裔的形象受到最多扭曲。

有一篇文章，作者夜晚走在紐約市路上，人生地不熟，誤入非裔社區，他提心吊膽，很怕遭到搶劫。突然，背後有人拍他肩膀，他趕緊回頭一看，是個高大黑人。那人向他說：「這一帶治安不太好，那邊是地下鐵車站，你最好趕快搭車離開。」

另一篇提到一位美國房東老太太，喜歡叫經過客廳的中國留學生陪她聊天。她常說一句話：「我喜歡有色人種。」有一次，作者被她叫住聊天，中途她又說出那句名言，作者實在氣不過，指著自己的襯衫問她：「這是什麼顏色？」她說：「白色。」於是作者說：「白色也是一種顏色，不是嗎？」但作者回到房間後很後悔，認為自己真不該那麼幼稚衝動，房東老太太只不過習慣使然，並無惡意，何必和她斤斤計較呢？

我抵達美國後，在小城讀書，自己也經歷了一些族裔問題的小插曲。

我住的公寓附近有位美國老先生，偶爾散步會遇見，便會與他隨便聊幾句話。有一次談到美國的族裔類別，我問他：「照你看，我是否屬於有色人種？」他很肯定地回答：「有色人種指的是非裔，你應該算白種人。」我聽了很錯愕，感到啼笑皆非。心想：我知道你是好意，但我對自己的亞裔基因很滿意，你不必把我歸類為白種人。

後來，我申辦第一張駕駛執照，在汽車監理所填寫個人資料，「髮色：黑。眼色：黑」，櫃台上的金髮美麗女士，注視一下我的眼珠，說：「你的眼睛是棕色，不能算黑色。」我不想多作爭辯，心想：棕色就棕色吧，誰在乎呢？因此，我的駕駛執照上，一直到今天眼色還是棕色。我在想：美國人種變化還真多，髮色、眼色、膚色，千變萬化，難怪語言、思想也千奇百怪。

打破「玻璃天花板」

亞裔美國人如將自己一生經歷際遇，從頭到尾檢視一遍，會發現：這一生確實「吃了一些虧」，但也確實「占了一些便宜」；獲得一些寶貴的機會，雖然回報比別人略低；也會獲得升遷，雖然沒有白人那麼快。終於領悟到：美國確實是個充滿機會的「天堂樂土」，雖然自己並不見得是「上帝的選民」。

在矽谷高科技行業中，長久以來存有所謂「玻璃天花板」——少數族裔及女性，無法升遷到最高層。作為工程師充其量只升到「工程副總」，永遠升不到總經理。

然而種族歧視和玻璃天花板並非完全不可能突破。亞裔中的印度人，表現可圈可點。如今總經理為印度裔的超級公司，包括了IBM、谷歌、微軟、百事可樂、萬事達卡等。在歷史上，印度人所遭受的「種族壓迫」，遠多於其他亞裔。英國東印度公司曾統治印度二百多年，這場殖民災禍使印度人的英語能力超強，終於能「化危機為良機」。

其他亞裔，包括華裔，不甘於待遇和升遷受限，許多亞裔科技奇葩，心想：「天無絕人之路，山不轉路轉」，既然玻璃天花板難以突破，還不如破釜沉舟，登高一呼，召集志士，另起爐灶，創立新公司。因此近年來，亞裔所成功新創的公司如雨後春筍，遍地開花，蔚成奇觀。

美國亞裔正陷於「兩面夾攻、腹背受敵」的困境

「模範少數族裔」之說，看在各族裔美國人眼中，觀感不盡相同。從亞裔看來，有點「受寵若驚」，因為它提升了亞裔的形象。不過也有壞處，它使人誤以為美國的亞裔的處境還不錯，沒受到太多歧視，因此不太需要照顧亞裔的權益。

從白人族群，特別是有「優越感」的人看來，「模範少數族裔」之說證明了美國社會的公正性，顯然少數族裔並未受到歧視，否則亞裔為何能有這麼大的發揮空間？另外，既然亞裔只要努力就能成功，其他族裔為何不能同樣效法呢？

就非裔和拉美裔看來，難免因形象不佳而感到尷尬。甚至有人推想：亞裔教育程度高、經濟狀況好，這種情形是否對非裔和拉美裔不公平？是不是需要想辦法糾正？因此近年來，有些非裔和拉美裔人士主張，大學入學不應該以成績作為鑑定標準，因為亞裔成績太好了，別人很難競爭。也有人主張乾脆明令限制亞裔學生的入學人數比例，將大部分名額保留給其他族裔的人。

主張限制亞裔名額的議案，在加州是「第十六號議案」，提案人是聖地牙哥的非裔州議員，提案時說：加州大學亞裔學生人數太多，「超過份內應得的」（over-represented），必須加以限制，將亞裔學生人數減為一半。幸好上次選舉時，該議案並未通過。

紐約也有限制亞裔學生人數的議案，是特殊高中法案，該法案也並未獲得通過。提出該法案時，拉美裔的紐約市教育局長公開發表一項新論調：在「種族歧視」議題上，非裔和拉美裔是「受害者」，而亞裔和白種人一樣，都是「加害者」。

因此可以說，目前美國亞裔正陷於「兩面夾攻、腹背受敵」的困境。右方遭到「極端保守右派」的「歧視」，左方遭到「極端激進左派」的「敵視」。換言之，極端右派認為亞裔「不夠白」，極端左派卻認為亞裔「太白了」。亞裔美國人兩邊都不討好，處境之艱難，可想而知。

立志做「太陽」，而不是「北風」

美國《獨立宣言》上說：「人生而平等」，指的是「法律地位」平等。實際生活中，每人的外貌、健康、智慧、財富、品德、機運，各不相同，很難平等。因此，每人一生中，無論求學、就業、經商，或旅遊、餐飲、購物，還是交朋友、談戀愛，都會遭遇不同程度的「大小眼」。

我在美國奮鬥多年，經過一番困知勉行，悟出了一項顛撲不破的真理：「天將降大任於斯人也，必先使他受到某種程度的歧視。」對待歧視時，務必謹守「嚴以律己，寬以待人」的原則，不可輕易歧視別人，也不可輕易指責別人涉嫌歧視。因為「人非聖賢，孰能毫無私心、毫無成見呢？」《聖經》上說：「你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。」又說：「為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中有梁木呢？ 」

自從新冠疫情以來，針對亞裔的「仇恨犯罪」事件，大幅地增加。犯罪者有白人，也有黑人。沒有明顯證據的「隱性歧視」，可以視為「人之常情」，但是明目張膽的「顯性歧視」，就不能一味坐視容忍。

在歷史上，亞裔美國人受盡了歧視和不平，忍辱負重。近百年來，由於辛勤努力，贏得了成果和榮譽。如今面臨危機，乃由於「樹大招風、懷璧其罪」，或由於「城門失火，殃及池魚」。在此關鍵時點，亞裔美國人要如何妥善應變，才能維護自己族群的尊嚴和權益，並且贏得其他族群的尊敬和友誼，處處考驗著各人的智慧和涵養。

此刻亞裔美國人，需要的是「英雄」，而不是「烈士」；要立志做「太陽」，而不是「北風」。（寄自加州）