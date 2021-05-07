雪中的黎明湖畔。 （王士躍．圖片提供）

每逢大雪封山時，百獸無處覓食，便會溜下山來，到山腳和平原尋找食物。有的會走進黎明湖區吃仍舊鮮嫩的苔草和常青樹葉充飢，睏乏了還會隨便貓在人家的房前屋後避風歇息。大雪後的第二天我發現了幾隻黑尾鹿藏身我家陽台下面的凹洞裡，我沒有去驚動牠們，且讓鹿兒好好打個盹兒吧。桂櫻是奧林匹克黑尾鹿喜食的冬青植物，在陽台附近長滿這樣的常青樹。牠們躲在陽台下面，餓了就伸頭啃幾口樹葉子吃，躺在厚厚的落葉中，保暖又安全。

野兔這時也現身了，牠悄悄地刨吃攙混著雪渣的嫩草。野兔似乎特別喜歡吃勿忘我的青葉，大雪掩埋的新芽被牠們摳挖出來有滋有味地品嘗著。這種奧林匹克山區和美國 北方特有的雪鞋野兔，與我熟悉的加州 棉尾野兔不同，牠們體型更顯健碩，後肢和爪子特別發達，適宜於雪地飛跑閃躲，土狼和鷹隼無法輕易捕食到牠。更奇特的地方是兔毛會隨著季節變化，春夏棕黃，秋冬雪白，這是上天恩賜的完美偽裝衣。雪鞋野兔在潔白寂靜的雪地上抻了一抻懶腰，也許牠發現這裡陽光真暖和，便趴在那裡打起了盹，眼睛在刺亮的光線下微微瞇著，一副心滿意足的樣子。後來不知過了多久牠才離開，雪地留下的足跡竟有小孩子的鞋印那麼大。

大雪似乎根本沒有影響到我的另一個鄰居——道格拉斯松鼠的生活節奏。這種奧林匹克森林裡體型最小的松鼠，性情也最活潑，讓我聯想到可愛又吵鬧的吉娃娃小狗。牠長著一對黑鈕釦似的晶亮眼珠，眼圈煞白像戲曲小丑的眼妝，有一種喜劇色彩。身後翹起一根似乎比身體還長的茸尾，奔跑起來靈敏輕巧，如一顆閃動不息的墨點，宣示著冬雪中最鮮活旺盛的存在。

雪後的早晨，我發現這個小鄰居輕鬆地攀上了屋前的那棵紅柏樹，先是左顧右盼一番，用牠靈敏的鼻子嗅了嗅雪後分外清爽的空氣，然後迎著初升之日發出一兩聲長長的啼喚：「啾——啾——」，聲音好像林中的鳥鳴，其叫聲極容易和鳥鳴混淆。悅耳的啼鳴久久地在山林裡迴蕩，在寒冬清晨像是綠色軍營中嘹喨的起床號，可是廣漠的白色帳篷下卻毫無反應，似乎大夥兒仍舊在賴床，誰願意在這樣冷颼颼的雪天出門挨凍啊？可是牠是個非常執著的起床號手，仍舊不停地將那催促的號音深深鑿進森林所有的松鼠洞窩，攪得牠們再也無法貪睡偷懶了，於是懶洋洋地從周圍幾棵大樹上接二連三跟著「啾——啾——」起來，宛若軍營的哨音、口令聲、吵嚷聲，此起彼伏，氣氛驟然變得熱鬧起來。雪花被牠們從樹上踢落下來，旋轉飄舞如同一支支傘兵部隊自天而降。

道格拉斯松鼠十分聰明能幹，通常早在入冬前就在洞穴裡儲藏了充足的糧食，有時斷頓少糧還會跑到人類鄰居那裡蹭些補給品，決不會餓到自己。我給灰噪鴉準備的營養豐富的鳥食也躲不過牠們靈敏的嗅覺，常常被牠們順手牽羊。道格拉斯松鼠是天生的叢林雜技演員，比猴子還要靈敏麻利。

雪後的黎明湖變得一片淨白，湖畔錯落著大大小小的葦島，閃射著零星蒲棒的紫紅。加拿大黑雁和野鴨子們此刻早已不知去向，湖上顯得空曠而寂靜。赤楊林被積雪壓彎了腰身，瘦斜的影子彷彿一群白天使朝著湖上鞠躬。山泉流出叢林，化出一道黝黑的雪罅，裊裊冒煙，湧動著湍流不息的地下熱量，緩緩地匯入湖水，又從另一頭的湖口溢出，一路銀蛇飛舞似地直奔山下。

奧林匹克半島占據了全球三分之二溫帶雨林的面積，擁有世界上極為罕見的廣袤苔原，大約二百五十種苔蘚和一百三十種氣根植物生活在這裡。著名生物學家愛德華•威爾遜（Edward O. Wilson）認為「從森林土地上拾起的一捧泥土和有機雜物，所含有的自然史結構和特性，遠比無生命星球表面的總合更具有秩序，更為豐富。」而地處華盛頓州的最北端，與美國西北太平洋海岸線交會的奧林匹克溫帶雨林，據說所蘊藏的生物比世界任何一個地方還更加豐饒多樣，每一寸土壤就是一座儲量驚人的小型生態博物館 。就以我的木屋四周為例吧，光是苔蘚植物大概就能尋找到幾十個種類以上，比如最愛安家岩石的灰苔、蕨苔、掃帚苔；對樹幹木墩情有獨鍾的紅頸苔、髮絲苔、錦繡苔；十分接地氣的羽毛苔、枕苔；離開水就無法活的水苔、星苔等等，片片靜美似繡毯，洋洋灑灑如星雲。它們連天空也不肯放過，肥闊的肺葉地衣集結枝頭，宛如成千上萬的帝王蝶擠睡一處。松蘿和西班牙苔長鬚冉冉，沾滿了林中的氧氣和露珠。濃苔密裹的樹枝化身巨型的苔條，如中國畫的水墨線條，淋漓欲滴。

在加州的優勝美地山谷會看到斷樹枯木被河流沖刷成根根白骨的景觀，可是在這裡，因為每年高達十四英尺的降雨量，所有的枯樹朽木和活樹一樣都裹著厚厚的綠皮，周身長滿菌蕈、樹苗和五彩繽紛的苔蘚與地衣。在這座最多雨而潮濕的北美原始森林，瀰漫著植物野蠻生長的慾望和任性，幽深而神祕。今天這些花花綠綠的生靈全都安靜地躲藏在了大雪的羅帳之下酣睡去了，只能偶然看到這裡一截兒，那裡一段兒地灑露著鮮亮綠琉璃，像睡覺踢掉被子的小孩子的胳膊腿兒，覺得雪被太厚太熱了。

晚上我漫步在雪地裡，夜空清朗如水，這還是頭一回看到如此清澈的銀河，讓我不禁愣住了。通常在北半球冬天所看到的銀河都是暗淡的，遠不如夏季那樣璀璨壯觀，這是由於視線受到了地球運轉角度的遮蔽。然而今晚的星空迸發出無遮無攔的燦亮光波，彷彿這場大雪將整個天窗徹底擦洗乾淨似的。星星綴成一串一團，微生物一般粘連著，如煙霧一樣濃稠。本來就是天文盲的我，極想辨認出幾顆通常較顯眼的星星，可是平素鮮明的天狼、織女和北斗七星完全淹沒其中，像《啟示錄》描寫的新耶路撒冷，一座金黃的聖城嵌滿了閃爍的星辰，洋洋灑灑遍布天庭。

四周的道格拉斯冷杉靜靜地沐浴在星輝下，勾畫著它那龐然渾厚的形體，我觀察枝葉間進進出出的繁星，忽覺自己置身在一片聖誕樹的光海裡。雪原鋪開幽藍的紙箋，繁星組成豐富的標點符號，所有的森林植物和各種飛禽走獸今晚紛紛加入到這場月下漫談。印地安人的傳說在這座深山老林不知傳揚有幾千年了，如螢火蟲般飛進飛出，燃亮了世世代代半島的夜空。

太平洋的夜氣由西向東流過，樹木顫顛，星星眨閃，如同水波漫湧大地，漾起雋永的漣漪。在這古老而神祕的默契裡，生命之魂如母親般擁攬著奧林匹克雨林的兒女，在北方的冬夜靜候著太陽升起。（下）（寄自加州）