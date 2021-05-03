改「避疫」為「抗疫」

一場突如其來的瘟疫席捲全球，已有逾一億人染疫。在中文媒體上，用得很多的一個術語是「居家避疫 」。不少人看到這個「避」字，就大門不出、二門不邁，原來的生活規律被打亂，整天吃了睡、醒了再吃，或是沒完沒了地看電視劇。持這樣的消極態度，居家生活過得無所事事、百無聊賴，有些人甚至得了精神疾病。

我認為要改變這種狀況，首先應當把「居家避疫」這個術語改為「居家抗疫」。雖是一字之差，卻變消極為積極。具體說來就是要讓自己不與社會脫節，並且要千方百計讓自己忙碌起來。

居家抗疫，就是要隨時關心疫情 。我每天都通過互聯網、報紙、電視和廣播等多種管道獲取資訊，不過要注意分辨資訊真偽，拒絕假消息和謠言。作為一個長期從事科學研究的退休老者，我特別關注科學和醫學的最新進展，為對抗新冠病毒的疫苗 的及時推出而興奮不已。六十五歲以上老人抵抗力較差，我們要積極接種疫苗，以提高對抗病毒的免疫力。不給社會增加醫療負擔，是我們老年人對全民抗疫的最大貢獻。

居家抗疫，就是要找到新的運動方式。老年人本有自己的運動習慣，例如去健身房或散步。疫情嚴重後，這些都不可能了。我家有台固定式自行車，已多年不用。女兒曾經說：「既然不用就扔了吧。」我說：「且慢，等我再老些難以出門，就用它來代替散步。」沒想到這次居家抗疫，竟提前用上了，我每天以它居家騎行五公里。其實許多人都有些閒置的運動器具，可以善加利用。實在沒有的，也可以在家裡做體操或打太極拳。一句話，就是要千方百計讓自己動起來。

居家抗疫，就是要適當改變生活習慣。居家期間活動量減小，對熱量的需要量相應減少。有段時間我家把每日三餐改為兩餐，既減輕了準備飯菜的勞碌，也減少了食物採購量，更重要的是適當減少卡路里攝入量，避免增肥，可謂一舉三得。不過蛋白質攝入量不但不能減少，還應有所增加，以提高免疫力。另外整天待在家裡，要做好清潔工作，不給病毒以可乘之機。

居家抗疫，就是要多做有益之事。許多老年朋友本來在一起唱歌，或者玩麻將。疫情嚴重後，這些都不可能了。我們不妨善用社會資源，現在圖書館提供海量書籍免費下載，交響樂團演奏會的影音檔已在網上開放，許多電影也可上網觀看。對於我來說就是寫作，讓自己保持動腦習慣。來美國三十年，我在《世界日報》上發表了不少文章。趁此居家機會，正好加以編輯，整理成電子書。這項工作很費時間，卻可避免在家無聊。一句話，就是要把居家生活過得更有品味些。

我們七十歲上下這輩人，沒有經歷過兩次世界大戰；沒想到古稀之年，卻遭遇一場禍及全球的瘟疫。我們要有居家抗疫的長期準備，不與社會脫節，並且讓自己忙碌起來，打贏這場抗擊病毒的持久戰！