毛姆的暢銷小說《月亮與六便士》出版一百周年紀念，坊間有了新版本，我們讀書會選了這本書。主角的原型是畫家高更，本有好職業和美滿家庭，卻決絕地拋下妻兒，成為寡情薄倖的負心漢。他到巴黎追求繪畫的理想，困頓時接受朋友的支助，竟和對方妻子有染。依傳統的道德觀來看，這人非常可惡。大家熱烈討論著如何定義主角的行為，一位女士突然冒出：「渣男，這就是渣男！」大笑聲中大家都同意她的評斷。

有人說「渣男」一詞出自《紅樓夢》。寶玉說：「山川日月之精秀只鍾於女兒，鬚眉男子不過是些渣滓濁沫而已。」優秀的男人，一生只暖一個人。渣男不一樣，曖昧不清、備胎眾多，戀愛不以其道，分手不盡其德，以多情作為濫情的藉口。有人提及中國近代第一號渣男應該算是胡蘭成。絕代才女張愛玲不幸愛上閱女無數的老渣男，一而再、再而三地踩踏她在愛裡的一點尊嚴。二十四歲的張未婚，與他一見傾心，當時胡三十八歲，已有三次婚姻也有子女，婚後還勾搭村婦范秀美，與護士小周糾纏不清，和同學姨太太同居，在日本用女人的錢過日子。胡大渣男還在書裡寫下他和八個女人的浩瀚情史。更有人提，徐志摩是才子，也是超級渣男。他將風流作為花心的掩飾，以多情作為濫情的藉口，忤逆父母，拋棄妻子，愛上老師的兒媳，搶走朋友的愛妻。

齊宣王曾問孟子：「寡人有疾，寡人好色。」齊宣王有自知之明，稱好色是一種病。但心思不正的人卻經常對自己行為理直氣壯。一位女孩問某渣男：「你那麼喜歡搞婚外情，為什麼當初還要結婚啊？」沒想到對方的回答是：「不結婚，我怎麼搞婚外情？」

渣男們都極度自私不負責任，他們常說的拖諉之辭如下：「她主動，我也沒辦法」、「我跟她只是玩玩而已」、「現在談戀愛這麼嚴格嗎？竟然還要求單身？」、「身體出軌不叫出軌，我心裡還是只有你」、「天下出軌的男人不止我一個」、「沒有為什麼，就是突然不愛了」、「我可以對你們姊妹一箭雙鵰」、「我不是天下唯一為兩個女人動心的男人吧！」、「你相信有不過期的愛情嗎？我不信」等等。

我那個年代的留學生，到美國 後為了綠卡 而把相戀多年的女友拋棄的渣男非常多。氣人的是，作為渣男，總有些條件可供其憑仗，女孩們通常是迷惑於渣男的顏值、財富或才華。但是渣男絕情起來卻是刺骨之寒，上過當的女生不免感嘆：「天是藍的，海是深的，渣男的話沒有一句話是真的」，他們的謊言，無非是掩飾自己的渣。渣男撒謊就像呼吸一樣自然，正所謂「渣男的嘴，騙人的鬼」。

遇到真命天子之前，好些女孩有遇到渣男的不堪經歷。要在傷害裡踩著渣男學習成長，不對這份虛情假愛抱有幻想，要懂得如何停損，寧願遠離一個可能會改好的渣男，也不要給他再次傷害自己的機會。（寄自加州 ）