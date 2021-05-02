春天的一個下午，我聽到一陣啾啾鳥鳴，急促的叫聲不像歌唱。我走到後院倒垃圾，經過鄰居的草坪時，注意到聲音的來源。草坪上一棵矮樹後面，有一隻小知更鳥側倒在地上，張著嘴踢著爪子，好像受傷了。牠試圖張開翅膀，但是完全飛不起來。

這隻小知更鳥可能被貓或浣熊咬傷了，也可能是被人攻擊。附近還有其他鳥在叫，聲音聽起來很慌亂，可能是小知更鳥的同伴們。牠們無法提供幫助，可能一面在給小知更鳥打氣，一面在警告別的知更鳥：「小心掠食者！」

我蹲在小知更鳥旁邊，輕輕摸摸牠，想看牠是否能移動。但我發現牠不僅飛不起來，連站立都不行了。我相信動物可以感受到我們的意圖，小鳥應該知道我不會傷害牠，而是在心裡祝福牠。我望著小鳥黑豆一般的眼睛，覺得是生命在凝視我。

我進屋大約十分鐘後，外面突然安靜下來。我到剛才發現小知更鳥的地方查看，發現牠已經不在原地，而在旁邊的灌木叢中，背朝上頭朝下，已經不動了。我猜想，牠剛才努力掙扎，是想把自己挪動到樹底下嗎？難道有另一隻鳥或有人挪動了牠？總之，小知更鳥在樹底下安息了。我望著小知更鳥的身體，依舊感覺到生命在凝視我。

知更鳥已經停止移動，很快就會化作塵土，但是我仍然能感受到牠的凝視。我知道剛才和我溝通的其實並不是知更鳥的身體，只是通過知更鳥體現，卻不受知更鳥軀體的限制。整個宇宙都裝不下這個不斷湧現的生命本質，我們捕捉不到它，它卻無所不在。

死亡帶走的都是萬變而虛幻的，留下了真實而永恆的一切。我在知更鳥逐漸退出世間的過程中深深體會到這點，也將在自己身體的轉變中不斷體會。知更鳥和我其實是一樣的。我知道這隻曾經歌唱過的知更鳥會重新在我心中歌唱，並且，在我的軀體消失之後繼續歌唱。我們都有一雙不會被粉碎的翅膀。（寄自紐約 ）