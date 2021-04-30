我居住的北美經常颳風，又因為多樹，除了柏油路和房前屋後的草坪外，全被茂密蓊鬱的原始林莽覆蓋，所以風聲很大，形成浩瀚的林濤。昨夜又颳風了，轟轟隆隆，犀利尖叫的風聲，如萬馬奔馳、天鼓齊擂，彷彿大地都被震撼得微微顫動。

清晨起床，照例戶外健走，風依然大颳不止。我詫異地發現，步道 上感受到的風與室內感受到的大相徑庭。室內聽到的風聲只是大小高低快慢之分，而步道上不止如此，因為步道兩側都是蒼松翠柏，步道又如盤蛇一樣迂迴曲折，九曲十八彎，人行其間，忽而在迎風面忽而在背風面，對風的感覺便天差地別。在背風處，只聞震耳欲聾的天風怒吼，卻衣襟不動，靜如處子，風聲彷彿是從遙遠的太空 飄來的天籟，只有激蕩的旋律，卻沒有吳帶當風的動感。而在迎風處，不僅與背風處不同，順風與逆風也大不相同。順風時，如鐵扇公主在背後聚風狂扇，吹得人踉踉蹌蹌，站立不住，大有「好風憑藉力，送我上青雲」的感覺。在逆風處，則舉步維艱，彷彿看不見的氣功大師發送強大氣流推向你，每前進一步都要使出九牛二虎之力，雖然寒風刺骨，依然走得熱汗溼背、氣喘吁吁，風聲也由悠揚舒緩變成武松打虎般鏗鏘有力。

夜間，我往往被呼嘯的風聲驚醒，懵懂間產生靈魂出離的恍惚，彷彿穿越時空回到了童年，正躺在冀中老家的土炕上，窗外呼嘯的是兒時故鄉熟悉的風聲。記得那時剛解放不久，農村還保持著古樸的原貌，黃撲撲的田野、村落和房舍，莊稼和樹卻是青翠碧綠的，炎炎夏日望一眼綠野就生出津津涼意，倍感舒爽。黃土鋪地的街道中間是車道溝，兩側綠樹成行，搖曳生姿；樹蔭濃密，遮天蔽日。陽光從綠葉間斑斑駁駁地投射下來，落在地上如線條分明的版畫。樹木以槐樹和榆樹為主，夏日槐花綻放，乳白色和乳黃色的小花一嘟嚕一嘟嚕地垂吊在枝葉間。孩子們爬上樹採摘進小筐裡，拿回家沏槐花茶、煮槐花粥，苦中有甜，別是一番滋味。榆樹則結出一長串一長串的榆錢兒，同樣可以吃的，摻在棒子麵裡蒸榆錢兒「苦累」。具體做法是把榆錢兒從枝上擼下來，清洗乾淨和進棒子麵裡，不能摻水太多，棒子麵濕透尚未完全粘合在一起最好，攤在篦子上，再上鍋蒸熟即可。榆錢兒香味清淡，吃前需放少許鹽和香油，既苦且香，風味非常獨特。至於為什麼叫「苦累」，我也說不清楚。我猜想可能是這種食物只有又苦又累的窮苦人才吃的緣故吧？

那時家家戶戶的院子裡都種著樹，種的大多是香椿、棗和桃、杏、梨之類的果樹，既可乘涼又有果子吃。我家臥房窗戶前種著一株香椿樹，離臥房窗戶稍微遠些，離西廂房很近，春天上到房頂就可採摘香椿芽。還種著一棵棗樹和一棵花椒樹，香椿香、棗花香和花椒香院子裡都有，可惜開花季節不同，不能同時散發香氣。我多次在似睡非睡時遐想，如果這三種香味同時出現交匯在一起，該是怎樣誘人的香呀！沒想到，如今我在睡夢中這三種香味真的同時出現了，我驚喜萬分，使勁往鼻子裡吸。可惜，醒了之後怎麼也記不得是什麼味道了。

村子裡因為樹木少，風聲也小。風聲如染紅芭蕉的沙沙細雨，又如撫慰心靈的喁喁私語，只有靜夜時才能聽到。那時農村的夜晚特別安靜，風聲是我兒時特有的催眠曲。

村北原先是荒崗子，後來種上了杏樹、桃樹、梨樹，還有高大挺拔的蒼松翠柏。由於林木密集，每當大風颳起，便形成氣勢恢弘、聲勢浩大的林濤，轟轟烈烈，奔騰呼嘯，巍巍壯觀。家鄉的林濤與北美的林濤卻有些不同。家鄉的林濤因四季而有不同變化。春天，林中的杏桃等爭相綻苞開放，奼紫嫣紅，嬌豔如曼妙美人。春天的風也如吳儂軟語般平和溫柔，儼然從水鄉飄來的江南絲竹，裹挾著隱隱的花香，依稀能聽蝴蝶在搧動翅膀，蜜蜂在吮吸花蜜。夏季，樹葉變得厚實，積蓄了眾多水分，綠油油沉甸甸的，這時的風聲聽起來也比較厚重，濕漉漉的，拂面有一種津津涼的舒適感。秋季，樹葉乾枯變黃，脫離母體，在天地間翻飛旋轉，攪得風聲都有些凌亂和躁動，秋天人的情緒容易變得焦躁，大概也跟這有關吧？冬季，樹葉全部脫盡，只剩下光禿禿的枝條，當時的冬天比現在冷，風特別大，犀利的西北風吹得光禿禿的枝條發出「颼哦——颼哦——」的尖利嘶叫，在安靜的夜裡聽起來，十分瘮人。那時我年紀小，以為是鬼在叫，嚇得鑽進被窩蒙住頭，不敢動彈。

長大以後，到外面去上學、工作，直到退休來到北美，算得上是走南闖北了。但兒時家鄉的風聲和林濤始終在我腦海中激蕩，從沒有停息過。（寄自麻州 ）